Ohne „James Bond“-Taktik: Wie US-Veteranen fünf Frauen aus dem Gazastreifen befreiten

Ein Mann hält seine Enkelin inmitten der Trümmer in Khan Younis am Montag. © Loay Ayyoub/The Washington Post

Durch den Krieg der Hamas gegen Israel stecken hunderte Ausländer in Gaza fest. Fünf US-Frauen gelang die Flucht – mithilfe alter Militär-Veteranen.

Washington – Flucht vor dem Israel-Krieg: Am Mittwoch durften fünf amerikanischen Entwicklungshelfer aus dem Gazastreifen nach Ägypten ausreisen. Möglich war dies nur mit beträchtlicher Hilfe hinter den Kulissen von einer kleinen Gruppe von US-Militärveteranen. Sie waren nach Israel geeilt, als die militärische Reaktion auf den grenzüberschreitenden Angriff der Hamas Hunderte von Amerikanern in die Gewalt hineinzog.

Alle fünf Frauen, die den Grenzübergang Rafah im südlichen Gazastreifen überqueren durften, verbrachten den größten Teil des vergangenen Monats in einem UN-Gelände in behelfsmäßigen Zelten. Sie hatten kaum Zugang zu sauberem Wasser und Lebensmitteln, während die Israelis unablässig bombardierten. Zwischenzeitlich wurden auch einige Deutsche in Sicherheit gebracht.

Krieg in Israel: So befreite eine US-Spezialeinheit fünf Frauen aus dem Gazastreifen

Die Veteranen aus ehemaligen Spezialeinheiten, die vor zwei Jahren bei der Evakuierung von US-Bürgern in Afghanistan eine ähnliche Rolle gespielt hatte, waren für die Frauen die Rettungsleine im Krieg in Israel, sagte Emily „Callie“ Callahan – eine der Helferinnen am Donnerstag. Sie informierten die Helfer über die Bemühungen, sie herauszuholen, gaben Überlebenstechniken weiter und sorgten dafür, dass sie auf eine Liste gesetzt wurden, die ihre Einreise nach Ägypten sicherstellte.

Callahan sagte der Washington Post, dass sie inmitten widersprüchlicher Gerüchte ständig mit der Ungewissheit lebte, ob sie heil aus dem Krisengebiet herauskommen würde. Die Arbeit der US-Veteranen habe sie dabei beruhigt und ihr Hoffnung gegeben.„Letzte Nacht“, sagte sie, „war die erste Nacht seit den Anschlägen, in der wir keinen Luftangriff oder eine Explosion in unserer Nähe hatten.“



Ihrer Meinung nach zeigt diese Erfolgsgeschichte die wachsende Bedeutung von Nichtregierungsorganisationen, die Informations- und Kommunikationslücken schließen und Evakuierungsmaßnahmen in gefährlichen Teilen der Welt unterstützen können, in denen die Präsenz und das Situationsbewusstsein der US-Behörden begrenzt oder nicht vorhanden sind. Diese Rolle wollen sie auch weiterhin im Nahen Osten und anderswo ausfüllen, indem sie die umfangreichen Verbindungen nutzen, die sie während ihres Militärdienstes und ihrer Einsätze aufgebaut haben.

Nach Angriff der Hamas: USA entsenden umgehend Spezialeinheit zur Befreiung ihrer Bürger

Zwei von Veteranen geführte Organisationen, die Special Operations Association of America (SOAA) und Save Our Allies (Rettet unsere Verbündeten), schickten nach dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober etwa zwei Dutzend Mitglieder nach Israel und Ägypten, um die Evakuierungen zu unterstützen, sagte Alex Plitsas, ein SOAA-Vorstandsmitglied, der von seinem Haus in den Vereinigten Staaten aus bei der Koordinierung der Freiwilligen in Übersee geholfen hat. Jeder Freiwillige wurde aufgrund seiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Ägyptern oder Israelis ausgewählt, sagte er.

Anfangs konzentrierten sich ihre Bemühungen auf das, was Plitsas als „Shepherding“ bezeichnet. Das heißt, dass sie dabei halfen, Amerikaner auf die täglichen, vom Außenministerium koordinierten Flüge und auf separate Charterflüge nach Zypern zu vermitteln.

Plitsas und Callahan, die Krankenpflegerin ist, wurden durch einen gemeinsamen Freund miteinander in Kontakt gebracht. Ihr Team untersuchte den physischen und psychischen Gesundheitszustand der Helfer und informierte Beamte des US-Außenministeriums und des israelischen Militärs über ihren Aufenthaltsort, um sie vor Angriffen auf den Ort zu warnen. Sie halfen bei der Vermittlung von palästinensischen Staatsangehörigen, die Lebensmittel und medizinische Hilfsgüter bereitstellten, und sie erreichten die ägyptischen Militärs, die schließlich die Ausreise der Frauen genehmigen mussten. „All das zusammen“, so Plitsas, „sorgte dafür, dass die fünf Frauen alle ganz oben auf der Liste standen.“

Katastrophale Lage in Gaza: US-Frauen harrten vor Flucht nach Ägypten tagelang im Hamas-Gebiet aus

Die fünf Frauen sollen in den 25 Tagen zwischen den Hamas-Angriffen und ihrer Ausreise nach Ägypten fünfmal durch den Gazastreifen gezogen sein. Die Kommunikation war spärlich: Ihr internationaler Handytarif funktionierte im Gazastreifen nicht, und ihr palästinensisches Arbeitstelefon brauchte manchmal Stunden, um eine Textnachricht zu senden oder zu empfangen. Erst mindestens eine Woche nach den Angriffen, als sie in einer UN-Einrichtung in Khan Younis untergebracht waren, konnte ein Mitarbeiter des Außenministeriums eine der Frauen erreichen.

„Alles, was man uns die ganze Zeit über sagen konnte, war, dass alle Parteien in Verhandlungen stehen. Alle Beteiligten versuchen, einen sicheren Übergang durch Rafah zu erreichen. Das ist das Ziel“, erinnerte sich Callahan.

Plitsas und die Freiwilligen seiner Gruppe in der Region waren nicht in der Lage, die materiellen Umstände der Frauen im Gazastreifen zu ändern, aber sie fanden andere Wege zu helfen. Als Armee-Veteran und ehemaliger Pentagon-Beamter vermittelte er Fähigkeiten, die er während seiner eigenen Erfahrungen in Kampfgebieten entwickelt hatte. So wies er sie beispielsweise an, sich im Falle eines Feuergefechts mit dem Rücken an einen Autoreifen zu setzen - gegen das robuste Metall der Achse.

„Wir sorgten dafür, dass jeder und jede Mutter wusste, dass sie dort waren, sodass sie sich mental sicher sein konnten, dass sie abgeholt werden, dass ihr Standort markiert war und dass sie nicht getroffen wurden“, sagte Plitsas.

Hinter Autoreifen ducken: Experten geben Tipps zum Schutz vor Bodenoffensive im Israel-Krieg

In der Nacht des 27. Oktober schickte Callahan Plitsas ein Video, das Schüsse und Explosionen in der Nähe des UN-Geländes zeigte, wo sie und die anderen Schutz gesucht hatten. Er vermutete schnell, dass die Streitkräfte im Israel-Krieg eine Bodenoffensive durchführten, und versuchte ihr zu versichern, dass die Schüsse „diszipliniert“ klangen und dass es sich wahrscheinlich nicht um Kollateralschäden handelte.

Zu einem anderen Zeitpunkt versuchten Tausende von intern vertriebenen Palästinensern, auf das Gelände vorzudringen, weil sie glaubten, dass sich dort Lebensmittelvorräte befänden, so Callahan. Obwohl sie sagte, sie habe nie geglaubt, dass die Menschen ihr absichtlich etwas antun würden, war die Erfahrung erschreckend.



Das komplexe Trauma, in einem Kriegsgebiet ums Überleben zu kämpfen und das Leiden anderer zu beobachten, war auch ein Raum, in dem Plitsas versuchte, die Arbeiter zu beruhigen und zu trösten. Da sie unter palästinensischen Flüchtlingen lebten, hatten sie oft kaum noch Lebensmittel und Wasser, und die Helfer sahen die Entbehrungen um sie herum. Einige Zivilisten, so Plitsas, wurden ohne Narkose operiert, andere starben.



„Ich brauchte nicht zu erklären, wie entsetzt ich war“, sagte Callahan. Doch Plitsas habe verstanden, wie ungerecht es sei, mit anzusehen, „wie ziviles Leben zerstört wird, und zu wissen, dass man nichts dagegen tun kann, während man sich gleichzeitig in einer lebensbedrohlichen Situation befindet“.

Zur Befreiung der Geiseln im Israel-Krieg: Können NGO mehr als Regierungen?

SOAA-Mitarbeiter, die in Tel Aviv bei der Koordinierung der Evakuierungen halfen, bezeichneten ihre Arbeit als Unterstützung der Bemühungen des UN-Personals, anderer Nichtregierungsgruppen und der Palästinenser vor Ort, die die Frauen in Sicherheit brachten und sie bei Bedarf verlegten, während sie auf einen ausgehandelten Ausgang warteten. Ein Freiwilliger, der bei der Koordinierung der Kommunikation für die Helfer half, sagte, er sei beeindruckt, wie schnell die US-Regierung Transportmöglichkeiten für die Amerikaner aus Israel heraus arrangiert habe.



Die Freiwilligen vermeiden „James Bond“-Taktiken und weigern sich, die Grenzen zu staatlichen Aufgaben wie der Geiselbefreiung zu überschreiten, sagte Plitsas. Er fügte hinzu, dass ihre Arbeit zeige, dass in der komplexen und chaotischen Arbeit der humanitären Evakuierung Platz für inoffizielle Helfer sei, die mit Hilfe von Open-Source-Technologie und menschlichen Netzwerken dorthin gelangen können, wo Regierungsbeamte es nicht können.



„Es gibt diese Lücke in der Mitte“, sagte er, „um Menschen zu finden, sie zu navigieren und sie in Sicherheit zu bringen, bis die Regierung das tun kann, was sie tun muss.“ (von Hope Hodge Seck)

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.