Krieg in Israel: Bodenoffensive verschoben – USA verlegen zweiten Flugzeugträger

Von: Bettina Menzel, Jens Kiffmeier

Warten auf die Bodenoffensive: Im Krieg in Israel durchkreuzt das Wetter die Militärpläne. Deutsche werden evakuiert. Und die USA zeigen Flagge. Der News-Ticker.

Krieg in Israel : Schlechtes Wetter verzögert Bodenoffensive

: Schlechtes Wetter verzögert Bodenoffensive Hamas-Terrorangriff in Israel : Tausende Todesopfer, die meisten von ihnen Zivilisten.

: Tausende Todesopfer, die meisten von ihnen Zivilisten. Dieser News-Ticker zum Krieg in Israel wird laufend aktualisiert.

zum wird laufend aktualisiert. Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch aus Israel. Aktuell ist die Lage nicht vollständig zu überblicken. Daher lassen sich nicht alle Informationen zum Krieg in Israel, zur Hamas und zum Gazastreifen unmittelbar unabhängig überprüfen.

Update vom 15. Oktober, 6.12 Uhr: Bodenoffensive offenbar verschoben: Israels Militär hat den geplanten Einmarsch in den Gazastreifen einem US-Medienbericht zufolge vertagt – wegen widriger Wetterbedingungen. Die Bodenoffensive im Krieg in Israel hätte eigentlich schon dieses Wochenende beginnen sollen, sei aber wegen des bewölkten Himmels und der deswegen erschwerten Sicht für Piloten und Drohnen abgesagt worden, berichtete die New York Times unter Berufung auf drei namentlich nicht genannte, ranghohe israelische Offiziere. Ziel ist es, die politische und militärische Führungsebene der Islamistenorganisation Hamas auszulöschen, die vor einer Woche Massaker mit Hunderten Todesopfern in Israel begangen hat.

Benjamin Netanjahu, der Ministerpräsident von Israel, spricht während seines Besuchs im Kibbutz Be‘eri und im Kibbutz Kfar Aza mit Mitgliedern der Israel Defense Forces (IDF). © Avi Ohayon/GPO/+++ dpa-Bildfunk +++

Evakuierung aus Krieg in Israel: Deutsche mit Bundeswehrmaschine ausgeflogen

Update vom 15. Oktober, 6.01 Uhr: Eine erste Bundeswehrmaschine mit ausgeflogenen Passagieren aus Israel ist in Deutschland gelandet. Der Militärtransporter vom Typ A400M erreichte am frühen Sonntagmorgen den Militärflugplatz im niedersächsischen Wunstorf. An Bord waren nach Bundeswehr-Angaben 51 Passagiere. Eine zweite Transportmaschine mit 29 Passagieren sollte wenig später landen. «Weitere Flüge sind in Vorbereitung», hatte die Bundeswehr über die Online-Plattform X mitgeteilt.

Zweiter Flugzeugträger entsandt: USA zeigen im Mittelmeer wegen Israel-Krieg mehr Päsenz

Update vom 15. Oktober, 5.55 Uhr: Sichtbares Zeichen der Stärke im Krieg in Israel: Die USA verstärken nach dem Angriff der Hamas ihre Militärpräsenz in der Konfliktregion. Washington entsende einen zweiten Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer, „um von feindlichen Handlungen gegen Israel oder jeglichen Versuchen einer Ausweitung dieses Krieges“ abzuschrecken, erklärte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Demnach wird sich die „USS Eisenhower“ dem zuvor in die Region verlegten Flugzeugträger „USS Gerald R. Ford“ anschließen.

Israel-Krieg: Raketenbeschuss aus Syrien abgefangen

Update vom 14. Oktober, 22.47 Uhr: Auf Raketenbeschuss aus Syrien reagierte Israels Armee eigenen Angaben zufolge am Samstag mit Artilleriefeuer. Ziel sei der Abschussort der Flugkörper gewesen, teilte das israelische Militär am Samstagabend mit. Zunächst war unbekannt, welche Gruppierung für den Abschuss aus Syrien verantwortlich war. Syrische Aktivisten gingen davon aus, dass eine mit der libanesischen Hisbollah verbundene Miliz die Raketen abgefeuert habe. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

EU-Staats- und Regierungschef beraten in Sondergipfel über Lage in Israel und im Gazastreifen

Update vom 14. Oktober, 22.06 Uhr: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen am Dienstag in einem Sondergipfel über die Lage in Israel und im Gazastreifen beraten. Das Treffen soll per Videokonferenz stattfinden, wie EU-Ratschef Charles Michel am Samstagabend in der Einladung mitteilte. Es gehe um einen gemeinsamen Standpunkt der EU-Mitglieder und ein klares, einheitliches Vorgehen. Der Krieg in Israel habe viele Konsequenzen, „auch für uns in der Europäischen Union“, so die Mitteilung weiter. Unter anderem könne der Konflikt erhebliche sicherheitspolitische Folgen für die europäischen Gesellschaften haben und Extremismus Vorschub leisten. „Unsere Einigkeit ist unsere Stärke“, betonte der EU-Ratschef.

Krieg in Israel: Israelisches Militär fordert Bevölkerung von Gaza auf, Stadt zu verlassen

Update vom 14. Oktober, 21.12 Uhr: Das israelische Militär hat die Bevölkerung von Gaza-Stadt dazu aufgerufen, ihre Wohnungen zu verlassen und sich in die südlichen Gebiete des Gazastreifens zu begeben. Sie sollten nicht zurückkehren, bis die Armee sie dazu auffordere, sagt ein Militärsprecher. Zuvor rief Israel die Menschen im Norden des Gazastreifens - im dem auch Gaza-Stadt liegt - auf, die Region zu evakuieren. Die radikal-islamistische Hamas hatte die Bevölkerung zuletzt zum Verbleiben in den Regionen aufgerufen.

Der Hamas wird immer wieder vorgeworfen, Zivilisten und israelische Geiseln als menschliche Schutzschilde zu benutzen. Bei israelischen Luftangriffen auf das dicht besiedelte Gebiet im Gazastreifen kommt es immer wieder zu zivilen Opfern. In Gaza-Stadt leben offiziellen Angaben zufolge über 500.000 Menschen.

Netanjahu besucht Soldaten in Grenzregion – Bodenoffensive im Gazastreifen steht bevor

Erstmeldung vom 14. Oktober:

Be‘eri – Erstmals seit dem Massaker der islamistischen Hamas reiste der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Samstag in das Grenzgebiet zum Gazastreifen. Der Regierungschef habe sich im Kibbutz Be‘eri sowie in Kfar Aza ein Bild von den zerstörten Häusern nach dem „schrecklichen Massaker“ gemacht, hieß es nach dem Besuch aus seinem Büro. „Seid ihr bereit für die nächste Stufe?“, fragte Netanjahu einem Bericht der Jerusalem Post zufolge die anwesenden Soldaten und ergänzte: „Die nächste Stufe kommt.“

Netanjahu besucht Soldaten im Grenzgebiet zu Gaza – „nächste Stufe“ im Israel-Krieg steht bevor

Dass der Regierungschef seit dem Terrorangriff bislang noch nicht in das Gebiet an der Grenze zum Gazastreifen gereist war, hatte in Israel teils Kritik hervorgerufen. Zuvor hatte der Ministerpräsident bereits angekündigt, der Krieg werde Zeit in Anspruch nehmen und schwierig werden. Beobachter werteten dies als Vorbereitung der Öffentlichkeit auf eine Bodenoffensive des israelischen Militärs im Gazastreifen. „Wir sind alle bereit“, schrieb Netanjahu zu dem Besuch auf der Plattform X (vormals Twitter).

Die Terrororganisation Hamas hatte am vergangenen Samstag einen überraschenden Angriff auf Israel gestartet und über 1300 Menschen getötet, die meisten von ihnen Zivilisten. Zudem verschleppten die Terroristen etwa 150 Menschen aus Israel in den Gazastreifen. Als Reaktion auf den Hamas-Angriff nahm die israelische Armee den Gazastreifen unter Dauerbeschuss. Auf palästinensischer Seite kamen bislang mindestens 2200 Menschen ums Leben, wie das von der radikalislamischen Hamas geführte Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte.