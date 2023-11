Bidens Behauptung auf dem Prüfstand: Hat die Hamas Kinder getötet?

Es gibt wiederholt Berichte, dass die Hamas im Israel-Krieg Kinder und Babys tötet und enthauptet. Doch die Faktenlage ist offenbar umstritten.

Washington D.C. – „Die Hamas hat bereits öffentlich gesagt, dass sie plant, Israel wieder anzugreifen, so wie sie es früher getan hat, als sie Babys die Köpfe abgeschnitten und Frauen und Kinder bei lebendigem Leib verbrannt haben“, sagte US-Präsident Joe Biden auf einer Pressekonferenz am 15. November. „Geschlachtete Kinder. Babys abgeschlachtet. Ganze Familien massakriert. Vergewaltigungen, Enthauptungen, lebendig verbrannte Leichen“, sagte er in Tel Aviv am 18. Oktober. Am 11. Oktober sagte Biden: „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Bilder von Terroristen sehen würde, die Kinder enthaupten“.

Kurz nachdem militante Hamas-Kämpfer am 7. Oktober Zivilisten in Israel angegriffen und getötet hatten, machte Präsident Biden eine Bemerkung, die das Weiße Haus später zurücknahm: Er habe „bestätigte Bilder von Terroristen gesehen, die Kinder enthaupten“. Biden schien damit eine Erklärung wiederzugeben, die ein Sprecher des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu am selben Tag abgegeben hatte: In Kfar Aza, einem Kibbuz, seien Babys und Kleinkinder mit „enthaupteten Köpfen“ gefunden worden. Am nächsten Tag erklärte die israelische Regierung, sie könne den Bericht von Netanjahus Büro nicht bestätigen.

Bidens Aussagen über Hamas im Krieg in Israel: „Kinder bei lebendigem Leib verbrannt“

„Es hat Fälle gegeben, in denen Hamas-Kämpfer Enthauptungen und andere ISIS-ähnliche Gräueltaten verübt haben. Wir können jedoch nicht bestätigen, ob es sich bei den Opfern um Männer oder Frauen, Soldaten oder Zivilisten, Erwachsene oder Kinder handelt“, so ein Beamter gegenüber CNN. Das Weiße Haus bestätigte auch, dass Biden keine Fotos gesehen oder eine Bestätigung erhalten hatte, sondern nur wiederholte, was er in den Nachrichten gesehen hatte.

Das zweite Mal, als Biden bei seinem Besuch in Israel darauf Bezug nahm, war er vorsichtiger. Er sagte nicht unbedingt, dass Babys geköpft wurden, sondern nur, dass es Enthauptungen gab. Es gab mindestens einen Bericht über einen erwachsenen thailändischen Arbeiter, der mit einer Gartenhacke geköpft wurde. Yossi Landau, ein Kommandeur der Katastrophenschutzorganisation ZAKA (ein hebräisches Akronym für „Disaster Victim Identification“), bestätigte gegenüber The Fact Checker, dass er das Opfer selbst gesehen habe.

Was ist an Bidens Behauptungen über die Hamas dran?

Daher war es erstaunlich, als Biden kürzlich die Behauptung wieder aufnahm, die Hamas würde „Babys den Kopf abschneiden“. Um es klar zu sagen: Die Kämpfer töteten wahllos und auf grausame Weise Zivilisten jeden Alters, warfen Sprengsätze in Bunker und erschossen unbewaffnete Menschen auf der Flucht – Taten, die Human Rights Watch nach Überprüfung von Videobeweisen als Kriegsverbrechen bezeichnet hat.

Gräueltaten sind keine Taten, die man in eine Reihenfolge der Brutalität bringen kann. Dennoch bleibt das Bild der enthaupteten Babys das eindringlichste eines Angriffs, der Israel wiederum dazu veranlasste, in den Gazastreifen einzumarschieren, wo nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mehr als 4.600 Kinder ums Leben gekommen sind. Eine genaue Prüfung derartiger Behauptungen ist gerechtfertigt, aber hier untersuchen wir die Fakten zu diesem besonderen Tabu und besonders grausamen Akt.

Fakten über den Krieg in Israel: Häufige Berichte über Gräueltaten an Babys oder Kindern

In vielen Konflikten gibt es Berichte über Gräueltaten an Babys oder Kindern. So schrecklich solche Gräueltaten auch sind, können die Berichte übertrieben sein.

Im Ersten Weltkrieg behaupteten die Briten auf der Grundlage dürftiger Beweise, deutsche Soldaten hätten Krankenschwestern vergewaltigt, Frauen die Brüste abgeschnitten, Säuglinge mit Bajonetten aufgespießt und kleinen Kindern die Hände abgehackt. Diese Berichte beeinflussten die öffentliche Meinung in den Vereinigten Staaten gegen die Deutschen - nach dem Krieg wurden jedoch kaum Beweise für die Behauptungen über Übergriffe auf Kinder gefunden. Im Zweiten Weltkrieg verübten die deutschen Streitkräfte jedoch umfangreiche Kriegsverbrechen, darunter das Abschlachten von Zivilisten und die Vernichtung von Juden jeden Alters.

Die Vereinigten Staaten behaupteten 1990, dass irakische Streitkräfte nach der Invasion Kuwaits Babys aus Brutkästen gezogen und zum Sterben zurückgelassen hätten. Diese Geschichte stammte aus einer emotionalen Aussage vor einer Kongressanhörung, in der ein 15-jähriges Mädchen, das nur als Nayirah bekannt war, schluchzend beschrieb, dass sie dies mit eigenen Augen gesehen hatte. Sie wurde später als die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den Vereinigten Staaten identifiziert, und es wurden nie Zeugen oder Beweise gefunden, die ihre Geschichte stützen.

Kinder sterben im Israel-Krieg: Todesursache in vielen Fällen unklar

Im Krieg zwischen Israel und der Hamas ist es noch zu früh, um eine endgültige Bewertung vorzunehmen. Das Büro des israelischen Premierministers gab an, dass am 7. Oktober etwa 1.200 Menschen getötet wurden, während man zunächst von 1.400 ausgegangen war, aber es ist unklar, wie viele davon Zivilisten oder Soldaten waren.

Mit Stand vom 19. November hat die Zeitung Haaretz die Namen von 778 Zivilisten veröffentlicht, die bei den Angriffen ums Leben gekommen sind, wobei nur wenige Kinder identifiziert wurden. Karen Pakes vom Büro des israelischen Premierministers sagte gegenüber The Fact Checker, dass sie daran arbeite, eine offizielle Liste der an diesem Tag ums Leben gekommenen Kinder zu erstellen. Sie sagte, 34 Kinder unter 18 Jahren seien als Geiseln genommen worden. Die Art des Todes ist in vielen Fällen noch unklar.

„Wir warten immer noch auf gerichtsmedizinische Beweise für die Zerstörung von Leben und Eigentum in den Grenzsiedlungen und Autos: Wurde das alles durch die leichten Waffen und Panzerfäuste verursacht, die die Hamas-Kämpfer bei sich hatten, oder wurde ein Teil davon durch die Panzerartillerie und Hellfire-Raketen verursacht, die bei der Rückeroberung eingesetzt wurden“, sagte der Historiker Rashid Khalidi von der Columbia University, Autor des Buches „The Hundred Years‘ War on Palestine“, in einem Interview mit The Fact Checker.

Berichte über tote Kinder im Israel-Krieg in sozialen Medien

Zunächst hatte es den Anschein, dass die Berichte über die Babys aus ungenauen Berichten in den sozialen Medien über eine Nachrichtensendung vom 10. Oktober stammten, in der ein israelischer Reporter drei Tage nach dem Angriff mit israelischen Soldaten durch Kfar Aza tourte. „Das israelische Militär sagt immer noch, dass sie keine klare Zahl [der Opfer] haben, aber ich spreche mit einigen der Soldaten, und sie sagen, dass sie durch diese verschiedenen Häuser, diese verschiedenen Gemeinden gegangen sind - Babys, deren Köpfe abgeschnitten wurden. Das ist es, was sie sagten“, berichtete Nicole Zedeck von i24 News.

In einem Social-Media-Posting sagte sie: „Soldaten haben mir gesagt, dass sie glauben, dass 40 Babys/Kinder getötet wurden.“ In den sozialen Medien wurde dies schnell als Enthauptung von 40 Babys gedeutet, was nicht den Angaben von Zedeck entspricht.

Ein anderer israelischer Reporter auf der gleichen Pressetour, Oren Ziv, mahnte zur Vorsicht. „Während der Tour haben wir keine Beweise dafür gesehen, und auch der Armeesprecher oder die Kommandeure haben keine derartigen Vorfälle erwähnt“, schrieb er. Er sagte, Zedeck habe ungenannte Soldaten zitiert, während andere Soldaten, mit denen er gesprochen habe, die Darstellung nicht bestätigt hätten.

Antony Blinken sieht wohl schreckliches Bild: „Ein Baby, ein Säugling, von Kugeln durchlöchert“

Marc Owen Jones, ein Akademiker, der Desinformationen über den Nahen Osten erforscht, berichtete jedoch, dass Beiträge auf X über „40 ermordete Babys“ innerhalb eines Tages mindestens 44 Millionen Aufrufe, 300.000 Likes und über 100.000 Wiederholungen erhielten. Als Außenminister Antony Blinken am 12. Oktober Israel besuchte, erklärte er gegenüber Reportern, die israelische Regierung habe ihm Fotos gezeigt, auf denen „ein Baby, ein Säugling, von Kugeln durchlöchert“ zu sehen sei. Geköpfte Soldaten. Junge Menschen, die in ihren Autos oder in ihren Verstecken lebendig verbrannt wurden.

Die israelische Regierung veröffentlichte daraufhin grafische Bilder, die angeblich zeigen, dass Babys verbrannt wurden, bestätigte aber offiziell noch immer nicht die Enthauptung von Säuglingen. Wenn die Hamas, eine disziplinierte Miliz, Enthauptungen vornimmt, wäre dies eine neue Terrortaktik für die Organisation. Experten sagten, die Hamas sei bisher nicht mit Enthauptungen in Verbindung gebracht worden. „Dies war sehr ungewöhnlich und inkonsequent für die Hamas in Bezug auf ihre bisherigen Taktiken“, sagte Dawn Perlmutter, Direktorin der Symbol Intelligence Group und Autorin des Buches Investigating Religious Terrorism and Ritualistic Crimes“. Sie sagte jedoch, dass die Hunderte von Enthauptungsvideos, die vom Islamischen Staat veröffentlicht wurden, leicht zugänglich seien und daher eine jüngere Generation von Kämpfern beeinflusst haben könnten. „Sie sind online wie alle anderen auch.“

Enthauptung für Hamas „untypisch“

Tareq Baconi, Vorstandsvorsitzender von Al-Shabaka, einer palästinensischen politischen Organisation, und Autor einer 2018 erschienenen Geschichte der Hamas, sagte ebenfalls, dass Enthauptungen für die Organisation untypisch seien. „Ich habe nie etwas von der Hamas über Enthauptungen gefunden und glaube nicht, dass dies jemals eine Praxis war, an der sie beteiligt war“, sagte er.

„Ich bin bei meinen Nachforschungen über die Hamas noch nie auf etwas über Enthauptungen gestoßen“, sagte Sara Roy, Autorin mehrerer Bücher über den Gazastreifen und die Hamas und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Nahoststudien der Harvard-Universität. Es ist möglich, dass die Lücke in der Mauer um den Gazastreifen es Palästinensern, die nicht mit der Hamas verbunden sind, ermöglicht hat, sich opportunistisch an den Anschlägen zu beteiligen. Im Jahr 2011 töteten zwei Jugendliche, die der Volksfront für die Befreiung Palästinas angehören, fünf Mitglieder einer Siedlerfamilie im Westjordanland und enthaupteten ein drei Monate altes Baby. Es gibt auch eine lange Geschichte von Soldaten, die ihre Feinde enthaupten, und zwar seit Jahrhunderten. In der Bibel heißt es, dass der Kopf von Johannes dem Täufer auf einem Silbertablett übergeben wurde.

Hamas weist Behauptungen zurück, Kinder getötet zu haben

Nach dem Bericht von Zedeck veröffentlichte die Hamas am 11. Oktober eine Erklärung auf Telegram. Darin wurde nicht speziell auf Enthauptungen eingegangen, aber Folgendes gesagt: „Die palästinensische islamische Widerstandsbewegung Hamas weist die von einigen westlichen Medien verbreiteten falschen Behauptungen, palästinensische Freiheitskämpfer würden Kinder töten und Zivilisten ins Visier nehmen, entschieden zurück“. Dieses Dementi wurde bald durch Video- und Fotobeweise widerlegt, die von der israelischen Regierung veröffentlicht wurden.

Ein israelischer Beamter, der bei der Präsentation von Blinken anwesend war, sagte, er habe Fotos von Babys gesehen, die verbrannt oder von Kugeln durchlöchert worden seien, aber er habe keine Fotos von enthaupteten Babys gesehen. In einem Interview sagte er, dass „zahlreiche Ersthelfer“ seitdem bezeugt haben, dass es Beweise für enthauptete Babys gibt. Trotz der Verwirrung im Zusammenhang mit den anfänglichen Berichten habe man ihm gesagt, dass es jetzt eine Bestätigung dafür gebe, dass dies geschehen sei. Er räumte ein, dass ihm nicht bekannt sei, dass die Hamas früher Enthauptungen vorgenommen habe.

Aussagen über von Hamas getötete Kinder häufen sich

Eylon Levy, ein Sprecher der israelischen Regierung, wies The Fact Checker auf zwei öffentliche Erklärungen hin. In einem Video, das am 26. Oktober veröffentlicht wurde, sagte der Oberst der israelischen Streitkräfte Golan Vach gegenüber Reportern, dass er im Kibbutz Beeri auf eine Frau gestoßen sei, der in den Rücken geschossen wurde und die ein „kleines Baby“ im Alter von etwa 1 oder 2 Jahren zudeckte.

„Das Baby war enthauptet“, sagte er. „Ich habe das Baby in meinen eigenen Händen getragen.“ Auf die Frage, warum es keine Fotos gab, antwortete er: „Die Leute fragen mich, warum Sie kein Foto gemacht haben. Ich sagte: „Es tut mir leid, ich habe Kinder. Ich habe Grenzen. Ich habe Grenzen. Ich mache kein Foto von einem enthaupteten Baby.‘“ Er sagte auch, ein Soldat sei in Kfar Aza enthauptet worden.

Am 28. Oktober sagte Eli Beer, Präsident und Gründer von United Hatzalah of Israel, einer Rettungsorganisation, vor dem Republican Jewish Committee: „Ich habe kleine Kinder gesehen, die enthauptet wurden. Wir wussten nicht, welcher Kopf zu welchem Kind gehört.“ Er machte keine Angaben über das Alter. Er sagte auch, er habe die Leiche einer schwangeren Frau gesehen, deren Fötus aus der Gebärmutter gerissen und erstochen worden war. Landau von ZAKA sagte in einem Interview, er sei Zeuge der gleichen grausamen Szene gewesen.

Washington Post hat Vach und Beer um weitere Kommentare gebeten, aber keine Antwort erhalten. Der Sprecher der Hamas, Abdul Majid Awad, reagierte nicht auf die Bitte um einen Kommentar. „Der Präsident sprach über israelische Berichte über enthauptete Babys“, sagte ein Beamter des Weißen Hauses.

Unklarheiten über Vorgehensweise der Hamas: Wurden Kinder getötet?

Fast acht Wochen nach dem Hamas-Angriff gibt es immer noch keine genauen Angaben zu den Berichten über die Enthauptung von Säuglingen. Ein IDF-Beamter sagt, er habe ein enthauptetes Baby gefunden; ein Ersthelfer sagt, es seien „kleine Kinder“ enthauptet worden, eine genaue Zahl wurde jedoch nicht genannt. Forensische Unterlagen, die die Todesursache dokumentieren würden, wurden nicht veröffentlicht. Es gibt auch Berichte über mindestens zwei Enthauptungen von Erwachsenen - ein Soldat und ein thailändischer Arbeiter. Ersthelfer sagen, sie hätten diese Leichen gesehen.

Es ist unbestritten, dass viele der am 7. Oktober von Militanten getöteten Zivilisten auf besonders brutale Weise starben. Dennoch ist Vorsicht geboten, insbesondere auf der Ebene des Präsidenten, wenn behauptet wird, dass Babys geköpft wurden. Die vorliegenden Beweise bedürfen keiner Übertreibung.

Zum Autor Glenn Kessler berichtet seit mehr als vier Jahrzehnten über Innen- und Außenpolitik.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 22. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.