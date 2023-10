Geruch von Rauch und Tod: Soldaten zeigen zerstörte Stadt – „Es war ein Massaker“

Israelische Soldaten durchsuchen am Dienstag Kfar Azza. Militärbeamte erklärten, das Dorf sei am späten Montag nach 2½ Tagen intensiver Kämpfe endlich gesichert worden. © Lorenzo Tugnoli/The Washington Post

Der Krieg in Israel sorgt für Entsetzen: Die Hamas hat in Kfar Azza nahe des Gazastreifens gewütet. Zurück bleiben Leichen und Zerstörung. Ein Frontbesuch.

Kfar Azza – Es ist ein Bild der Verwüstung: Der Eingang zu der kleinen Bauerngemeinde ist gesäumt von kugeldurchlöcherten Autos, gepflastert mit zerbrochenem Glas und flankiert von zwei toten Hamas-Kämpfern. Eine Gruppe israelischer Soldaten hockt in Kfar Azza neben einem der Leichen, die Waffen auf einen entfernten Bergkamm gerichtet, aus dem zuvor lange das Maschinengewehrfeuer ertönte. Doch nach zweieinhalb Tagen intensiver Kämpfe sei das Dorf in Israel endlich gesichert, teilten die Militärs mit. Doch angesichts der regelmäßigen Explosionen über dem Dorf und der schwarzen Rauchschwaden, die über dem Gazastreifen aufsteigen, wird klar: Die Schlacht ist noch lange nicht vorbei.

Krieg in Israel: Massaker der Hamas in Kfar Azza an der Gaza-Grenze – ein Frontbesuch

Die israelische Armee hat am frühen Dienstag (10. Oktober) eine Gruppe von Journalisten in die Stadt Kfar Azza eskortiert, als die Bergung der Leichen begann. Die 400-Seelen-Gemeinde ist eine der nächstgelegenen zu Israels hochentwickeltem Grenzzaun zum Gazastreifen, den militante Hamas-Kämpfer am Samstag scheinbar mühelos überwanden, bevor sie in ihrem Krieg gegen Israel eine Stadt nach der anderen überrannten. Die verbrannten Häuser und zertrümmerten Autos waren hier von unmarkierten Feldern und Hainen umgeben. Aus einer geborstenen Hauptleitung floss Wasser den Hang hinunter.

Kfar Azza war für die Bewohner, die noch Zeit hatten zu fliehen, immer noch nicht zugänglich. So viele überlebten die schockierende Invasion nicht, die den Frieden eines Wochenendmorgens so plötzlich zerstörte, dass in einer Küche noch volle Tassen Kaffee und ein Krug Milch auf dem Tisch stehen. Der Boden ist mit Blut verschmiert.

Draußen liegt der Geruch von Rauch und Tod in der Luft. In vielen dieser niedrigen, kastenförmigen Häuser hätten noch mehr Leichen gelegen, sagt Generalmajor Itai Veruv – die von getöteten Bewohnern und vielleicht auch von ihren Angreifern. Er konnte nicht sagen, wie viele. „Wir wissen es noch nicht“, sagte Veruv. „Es ist ein großes Massaker, eine Katastrophe.“

Israel-Krieg: Alter General entsetzt über Hamas-Angriff – „So etwas habe ich noch nie gesehen“

Veruv ist der Befehlshaber der riesigen Gegenoffensive, die die israelischen Verteidigungskräfte auf die Beine stellten, nachdem sie am letzten Tag des jüdischen Sukkot-Festes völlig unvorbereitet vom Israel-Krieg getroffen worden waren. Der Mann war offiziell im Ruhestand, bis er kurz nach Sonnenaufgang die Nachricht erhielt, dass die Dörfer im Süden überrannt worden waren.

Um 9 Uhr morgens war er in der Region, wo er drei Tage lang blieb und Zeuge der schlimmsten Szenen wurde, die er in seinen 40 Dienstjahren erlebt hat. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagte er. „Das hätte ich mir nie vorstellen können.“

Auf der Gaza-Seite des Geländes war ein Teil des Stahlzauns herausgerissen worden, durch den zumindest ein Teil der Hamas-Kämpfer eindringen konnte. Israelische Soldaten waren auf den Dächern und zwischen den Häusern postiert und starrten auf die palästinensische Enklave.



Tote, Vermisste und Verletzte: Soldaten stoßen auf Spur der Verwüstung im Israel-Krieg

Die Soldaten versuchen zu verstehen, wie der Angriff der Hamas im Israel-Krieg ablief, indem sie sich die Einschusslöcher an der Mauer und das Muster von einem Dutzend toter Eindringlinge ansehen, deren Leichen immer noch auf Rasenflächen und Bürgersteigen liegen. Es sind einige der insgesamt 1500 toten Palästinenser, die das Militär nach eigenen Angaben in ganz Israel gefunden hat. Allein bei einem Musik-Festival wurden 260 Leichen entdeckt. In der Nähe einer Bushaltestelle in Kfar Azza, wo einer der Bewaffneten vom Himmel herabgestiegen war, liegt ein abgestürztes Gleitsegel. Eines ihrer Motorräder liegt auf der Seite neben einem Pickup mit zerbrochenen Scheiben, dessen Notbeleuchtung noch blinkte.

Der kleine Sicherheitstrupp der Stadt - Bewohner mit Waffen - hatte sich am westlichen Rand des Geländes versammelt, als die Angreifer kamen, sagte Veruv. Er weist auf einen Häuserblock hin, den sie wegen der vielen jungen Familien, die hier lebten, „Babyabteilung“ nannten. Diejenigen, die bewaffnet waren, kämpften eindeutig, so die Soldaten, aber viele überlebten nicht.

Die meisten Fahrzeuge auf einem sandigen Parkplatz sind schwer beschädigt, mit Einschusslöchern und zerbrochenen Windschutzscheiben und verbogenen Türen. Die Angreifer suchten offenbar auch nach Autos, die sie stehlen wollten. „Sie wollten eine Möglichkeit, Geiseln zu nehmen“, sagte ein Soldat.

Krieg in Israel: Unter den Explosionen der Luftabwehrraketen sammeln Bestatter aktuell die Leichen ein

Und der Krieg in Israel geht aktuell weiter. Alle paar Minuten erschütterten Explosionen den hellen Himmel - meist Luftabwehrraketen, die die Raketen abfangen, die die Hamas aus dem Gazastreifen abfeuert. Unter dem Lärm der Explosionen bewegt sich eine Bestatter-Einheit der Armee durch die Verwüstung. Ein Team lädt weiße Leichensäcke in den hinteren Teil eines Lastwagens. Ein anderes Team sammelt im Schatten eines Baumes sechs schwarze Säcke mit Davidstern ein. Am Eingang des Kibbuz wartet eine Gruppe orthodoxer Freiwilliger mit Kipphemden, Gummihandschuhen und Sicherheitswesten, um sicherzustellen, dass alle Leichen eingesammelt worden sind – eine Voraussetzung für die jüdische Bestattung.

Einige Zivilisten liegen noch dort, wo sie gefallen sind. Hinter einem Haus ist eine Frau mit nackten Füßen und roten Hosen mit einem Tuch zugedeckt worden; Die Soldaten haben aber noch nicht alle Häuser durchkämmt. Es sei immer noch möglich, dass sich einige Überlebende in Verstecken oder sicheren Räumen befänden, sagt Veruv.

Die Arbeiten gehen nur langsam voran. Die Soldaten warnen die Journalisten, auf Sprengfallen und nicht explodierte Munition zu achten. „Da ist eine Granate. Treten Sie zurück!“, ruft ein Soldat, als sich die Reporter einem Hof näherten, in dem eine Hütte für das Sukkotfest eingestürzt und zerbrochen ist.

Krieg in Israel: Nach dem Massaker der Hamas in Kfar Azza rollt die Bodenoffensive an

Eine Kolonne von Truppentransportern rollt auf das Gelände, dann eine weitere. Ein Panzer rumpelt an den landwirtschaftlichen Geräten vorbei, die untätig am Rande eines Feldes standen. Israel verstärkt seine militärische Präsenz in der Gemeinde. Die IDF erklärte am Dienstag, dass sie zunehmend zuversichtlich sei, dass das Gebiet sicher sei, und dass die Streitkräfte sich darauf vorbereiteten, gegen die Hamas in die Bodenoffensive zu gehen.

Veruv sagt, er werde sich nicht so bald in den Ruhestand zurückziehen. „Jetzt werden wir kämpfen“, sagt er, „und ich denke, wir werden sehr lange kämpfen.“

Dieser Artikel war zuerst am 11. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.