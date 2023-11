„Sein Vermächtnis ist in Blut getränkt“: Arabische Welt gibt Biden die Mitschuld am Nahost-Krieg

Präsident Joe Biden antwortet am Montag auf die Frage nach einem möglichen Abkommen im Konflikt zwischen Israel und Gaza. Im Nahen Osten machen viele Menschen die Vereinigten Staaten für die Verwüstungen im Gazastreifen seit dem 7. Oktober verantwortlich. © Matt McClain/The Washington Post

Welche Rolle spielen die USA im aktuellen Israel-Krieg? Die Frage ist umstritten. Doch im Nahen Osten wächst die Wut. Die Folge: Boykott von McDonalds.

Kairo – Die gesamte Titelseite einer libanesischen Zeitung zeigte kürzlich das Gesicht von US-Präsident Biden. Dahinter waren Bildern von toten palästinensischen Kindern. Darüber stand eine Schlagzeile, die den „westlichen Völkermord“ erklärte.

In Ägypten und einigen Staaten am Persischen Golf stehen derweil die einstmals florierenden Starbucks- und McDonald‘s-Filialen aufgrund des Boykotts der US-Marken leer. Und in Beirut, Tunis und anderen arabischen Hauptstädten sind Demonstranten auf die diplomatischen Vertretungen der USA marschiert und haben amerikanische Flaggen verbrannt, um ihrer Wut über die hohe Zahl der Toten im Gazastreifen Luft zu machen.

Krieg gegen Hamas: Welche Rolle spielen die USA in dem Konflikt mit Israel?

Die vorherrschende Meinung im Nahen Osten ist: Israel kämpft zwar im Krieg gegen die Hamas, doch in Wahrheit soll es sich um einen amerikanischen Krieg handeln. Ohne die diplomatische Rückendeckung und die Hightech-Munition der Vereinigten Staaten, so die Argumentation, wäre Israel nicht in der Lage, die massive Operation im Gazastreifen zur „Ausrottung der Hamas“ durchzuführen, die laut einem UN-Beamten in dieser Woche ein „komplettes Blutbad“ angerichtet hat. Israels Luft- und Bodenangriff auf den Gazastreifen erfolgte, nachdem die Hamas am 7. Oktober mehr als 1.200 Menschen massakriert und zahlreiche weitere entführt hatte.

Internationale Menschenrechtsgruppen, die durch die Bilder von verstümmelten oder leblosen palästinensischen Kindern alarmiert waren, haben gewarnt, dass die israelische Reaktion unverhältnismäßig ist und wahrscheinlich Kriegsverbrechen beinhaltet, ein Vorwurf, den die israelischen Behörden zurückweisen. In den arabischen Ländern, in denen die Solidarität mit der palästinensischen Sache seit Jahrzehnten anhält, beobachten Millionen von Menschen, wie die einzige Kraft, die sie für mächtig genug halten, um das Blutvergießen in Gaza zu stoppen, es stattdessen verteidigt. Die von den USA unterstützte Pause der Kämpfe, die am Freitag begonnen hat, wird allgemein begrüßt, bleibt aber hinter den arabischen Forderungen zurück, die Vereinigten Staaten sollten eine längere Waffenruhe unterstützen.

„In einem sehr wichtigen Moment der Geschichte, als die Prinzipien auf die Probe gestellt wurden, haben sie die Welt im Stich gelassen“, sagte Noha Bakr, ein außerordentlicher Professor für Politikwissenschaft an der Amerikanischen Universität in Kairo.

Krieg in Israel: Arabische Welt wirft den USA eine Doppelmoral vor

Politische Analysten im Nahen Osten bezeichneten die Unterstützung Washingtons für Israels Krieg als leichtsinnige Haltung, die die langfristigen diplomatischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Entfremdung einer Region nicht berücksichtigt, in der Rivalen, insbesondere China, immer weiter vordringen. Noch wichtiger sei, dass der Krieg die Vereinigten Staaten von ihrem moralischen Hochstand gestürzt habe. Bidens Vorträge an Russland über den Schutz der Zivilbevölkerung in der Ukraine stünden nun im Gegensatz zu seinen gedämpften Äußerungen, während Israel Schulen und Krankenhäuser in Gaza bombardiere.

In den sozialen Medien, in Cafés und in fast jeder regionalen Publikation bringen Araber eine Mischung aus Verzweiflung und Wut über die amerikanische Reaktion auf das palästinensische Leid zum Ausdruck. Dieses Gefühl wurde am Dienstag noch verstärkt, als das Weiße Haus eine Erklärung zu der Vereinbarung über die Freilassung der Geiseln im Gegenzug für eine Kampfpause und die Freilassung einiger palästinensischer Gefangener abgab.

„Ich freue mich, dass diese tapferen Seelen, die eine unsägliche Tortur durchgemacht haben, wieder mit ihren Familien vereint sein werden, sobald dieses Abkommen vollständig umgesetzt ist“, sagte Biden in einer Erklärung zu den Geiseln. Die Zahl der palästinensischen Todesopfer von mehr als 13.300, darunter mehr als 5.000 Kinder, erwähnte er nicht, wie die jüngsten Zahlen der Gesundheitsbehörden in Gaza zeigen.

Auf X, ehemals Twitter, wiesen Dutzende von Kommentaren unter Bidens Erklärung auf die Auslassung hin und reagierten mit Variationen der Botschaft, dass das Vermächtnis des Präsidenten im Nahen Osten „in Blut getränkt“ sein werde.

„Wo sind die amerikanischen Werte, von denen die Biden-Administration seit ihrem Amtsantritt spricht?“, fragte Maha Allam, Amerikawissenschaftlerin am ägyptischen Zentrum für strategische Studien, einer Denkfabrik in Kairo. „Amerika hatte mehrfach die Gelegenheit, seinen Kompass neu auszurichten“, sagte sie. „But it didn‘t.“

Mc-Donald‘s und Starbucks: Israel-Krieg provoziert eine Boykott-Bewegung

Seit Beginn des Krieges sind amerikanische Marken zu den Hauptadressaten der Wut auf die Rolle der USA in diesem Konflikt geworden. Auf einer Plattform namens Bdnassh, was so viel wie „Wir wollen nicht“ bedeutet, können Nutzer sehen, ob eine bestimmte Marke neben Pizza Hut, Pepsi und vielen anderen Marken auf einer Boykottliste steht.

Videos von Boykottbefürwortern erreichen auf YouTube und TikTok Tausende, manchmal sogar Millionen von Aufrufen mit der Botschaft, dass der Kauf großer amerikanischer Marken einer Mitschuld an der Tötung von Palästinensern gleichkommt. In einem Video verwandelt sich Ketchup in Blut, als ein Mann ihn auf seine McDonald‘s-Pommes drückt. In einem anderen färbt sich ein grün-weißer Starbucks-Becher purpurrot, während sich das Logo der Meerjungfrau in ein Skelett verwandelt.

„Wir haben uns für Starbucks entschieden, um eine Botschaft zu senden“, sagte Abdrahman Taeyara, ein Student, der diesen Monat zu den Demonstranten vor einer Beiruter Filiale der Kaffeekette gehörte. Die Aktivisten standen schweigend da, verteilten Flugblätter und trugen Schilder, auf denen sie Passanten aufforderten, den Boykott zu unterstützen.

In der Regel werden Marken auf die Liste gesetzt, weil sie pro-israelische Erklärungen abgeben oder weil sie der Meinung sind, dass die Einnahmen besteuert werden und daher US-Waffen finanzieren, die zur Verstärkung des israelischen Arsenals geliefert werden. Nuancen und Beweise sind in diesem emotionalen Moment, in dem der Verzicht auf eine Cola ein kleines Gegenmittel gegen die Hilflosigkeit beim Anblick des Elends in Gaza ist, von geringer Bedeutung.

Einige Boykotteure gehen so weit, dass sie zur öffentlichen Beschämung derjenigen aufrufen, die sich ihnen nicht anschließen „Wenn du an einem Starbucks vorbeikommst, sieh nach, ob es dort Verräter gibt“, sagte ein katarischer Boykotteur auf TikTok und forderte die Leute auf, „sie anzustarren, damit sie sich schuldig fühlen“. Das Video hat fast zwei Millionen Aufrufe.

In Ägypten zeigen einige McDonald‘s-Läden jetzt die palästinensische und die ägyptische Flagge sowie Spendenaufrufe für den Gazastreifen. Trotz der Bemühungen zur Schadensbegrenzung bleiben viele der Restaurants leer.

Anfang dieses Monats veröffentlichte der Verband der ägyptischen Handelskammern eine Erklärung, in der er „das loyale ägyptische Volk dazu aufrief, den Boykottaufrufen nicht zu folgen“, da die Aktionen der nationalen Wirtschaft schaden und „die Gehälter von Zehntausenden von Ägyptern, die in diesen Unternehmen arbeiten, beeinträchtigen“.

Dieses Argument überzeugt Eman Khaled, einen 18-jährigen ägyptischen Studenten, der den Boykott unterstützt, nicht. „Ihr Blut ist wie unser Blut. Sie sind Menschen wie wir“, sagte sie über die Palästinenser. „Warum sollte ich dafür bezahlen, dass sie Kugeln kaufen, um sie zu töten?“

Situation im Gazastreifen schürt die Wut auf die USA

Die Boykottbewegung ist auch eine Möglichkeit für junge Araber, ihre Wut über den Gazastreifen zum Ausdruck zu bringen, ohne sich mit den von den Monarchen und autoritären Führern der Region verhängten Strafmaßnahmen gegen öffentliche Demonstrationen anzulegen, die befürchten, dass jegliche Unruhe die pro-demokratischen Aufstände von vor mehr als einem Jahrzehnt wieder aufleben lassen könnte.

Nach Angaben der Vereinten Nationen hat die arabische Welt heute „die größte Jugendgruppe, die sie je gesehen hat“. 60 Prozent der Bevölkerung der Region sind jünger als 30 Jahre. Über die sozialen Medien sind arabische Jugendliche mit gleichgesinnten Aktivisten auf der ganzen Welt verbunden. Auch wenn sie ihre Kritik aus Sicherheitsgründen nicht so lautstark äußern können, signalisieren sie ihre Ansichten, indem sie Armbänder mit der palästinensischen Flagge tragen oder Memes und Emojis von Wassermelonen, einem beliebten Symbol für die palästinensische Sache, teilen.

In Bagdad sorgte die American University of Iraq mit einer E-Mail vom 10. Oktober für Aufregung, in der ein campusweites Verbot der traditionellen gemusterten Schals der Region, einschließlich der schwarz-weißen Keffiyeh, die mit den Palästinensern assoziiert werden, angekündigt wurde. In der E-Mail, die von der Washington Post eingesehen wurde, wurde das Verbot als Teil der laufenden Überarbeitung der Kleiderordnung dargestellt, aber der Wortlaut machte deutlich, dass es um die Kaffiyehs ging.

Stunden später, nach einem Eklat in den sozialen Medien, entschuldigte sich die Verwaltung für das „Missverständnis“. Am nächsten Tag organisierten Studierende eine Demonstration, bei der sie auf dem Campus Kaffiyehs trugen, um die Tötung von Zivilisten anzuprangern.

Firas Ali, ein 22-jähriger Informatikstudent, sagte, er sei mit der Bewunderung für die Vereinigten Staaten aufgewachsen, trotz der Ressentiments in Bagdad wegen der von den USA angeführten Invasion von 2003. Er lernte Englisch teilweise durch Hollywood-Filme, ahmte den amerikanischen Akzent nach und glaubte an die amerikanischen Werte: „Sie wissen schon, Menschenrechte, Redefreiheit“.

Die Einschreibung an der Amerikanischen Universität, so Ali, war Teil seines Traums, irgendwann in den Vereinigten Staaten zu leben. Dieser Plan habe sich in Luft aufgelöst, als er mit ansehen musste, wie Israel Familien tötete und Krankenhäuser bombardierte, und zwar „mit direkter Unterstützung der Nation, die ich immer bewundert habe.“

„Für mich waren sie Helden und jeder, der gegen sie ist, ist ein Terrorist“, sagte er. „Das alles hat sich nach dem 7. Oktober geändert.“

Kriegsschiffe statt Diplomatie: Die roten Linien sorgen im Nahost-Krieg für Unverständnis

Die Vereinigten Staaten haben sich von Anfang an in den Konflikt eingemischt, indem sie Kriegsschiffe zur Unterstützung Israels entsandten, bevor sie Politiker oder Diplomaten schickten, sagte Mohammed Obeid, ein in Beirut ansässiger politischer Analyst, der der Hisbollah nahe steht, der militanten libanesischen Gruppe, deren Auseinandersetzungen mit Israel schon bei geringer Intensität den Krieg ausweiten.

Verteidigungsminister Lloyd Austin gab bekannt, dass einen Tag nach dem Angriff vom 7. Oktober eine Flugzeugträgerkampfgruppe in das östliche Mittelmeer beordert worden sei. Außenminister Antony Blinken traf vier Tage später in Israel ein.

„Bevor sie Diplomaten schickten, um eine politische Lösung zu finden, schickten sie ihre Kriegsschiffe und Waffen und drohten mit einer Antwort“, sagte Obeid. „Sie haben sich also tatsächlich um Israels willen in diesen Krieg eingemischt, nicht um der Vereinigten Staaten willen.“

Die Bemerkung des Sprechers des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, dass „wir keine roten Linien für Israel ziehen“, wird in den arabischsprachigen Nachrichten bis zum Erbrechen wiederholt. Die uneingeschränkte Unterstützung Israels ist nicht neu, sagten Analysten, aber einige waren dennoch überrascht über die ihrer Meinung nach antipalästinensische Rhetorik des Präsidenten selbst, gepaart mit der Ablehnung jeglicher Kritik, dass Israels Reaktion auf eine kollektive Bestrafung hinausläuft. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen machen Frauen und Kinder fast 70 Prozent der Toten aus.

Biden wurde im Nahen Osten an den Pranger gestellt, weil er Zweifel an der Zahl der palästinensischen Opfer geäußert hatte, da das Gesundheitsministerium im Gazastreifen, wie auch andere offizielle Stellen, von der Hamas geleitet wird. Unabhängige Forscher und humanitäre Gruppen haben sich für die Richtigkeit der Zählungen verbürgt. Biden verbreitete auch wiederholt die Behauptung der israelischen Regierung, die Hamas habe Babys geköpft - eine Behauptung, für die es im Gegensatz zu den vielen anderen dokumentierten Grausamkeiten, die die Kämpfer am 7. Oktober innerhalb Israels begangen haben, keine eindeutigen Beweise gibt.

Nach dem, was viele in der Region als nackte Fremdenfeindlichkeit empfanden, die die Ära Donald Trump kennzeichnete, wurde Bidens Wahl nach Ansicht von Analysten als Neustart betrachtet. Jetzt, so Allam, „ist er nicht anders als Trump“.

Weitere Bedenken sind, dass Bidens Haltung militante Gruppen ermutigt, die bereits US-Ziele im Irak und in Syrien angegriffen haben, und die Stabilität einiger der zuverlässigsten arabischen Verbündeten der US-Regierung gefährdet. Länder wie Jordanien, Ägypten und Saudi-Arabien stehen in der Zwickmühle zwischen der Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen mit den Vereinigten Staaten und dem Volkszorn, der mit jedem neuen Tag blutverschmierter Kinder und zerstörter Schulen anschwillt.

Der langsame und heikle Weg der Normalisierung zwischen Israel und den Staaten des Persischen Golfs, einschließlich Saudi-Arabien - ein Aushängeschild der US-Politik in der Region - liegt nun auf Eis. Stattdessen reiste diese Woche eine Delegation arabischer Außenminister zu Gesprächen über die Lösung der Gaza-Krise nach China.

„Amerikas blinde Unterstützung für das, was jetzt passiert, beeinträchtigt die Soft-Power-Kapazität der Vereinigten Staaten in der Region“, sagte Bakr von der American University in Kairo. „Niemand kann sich das ansehen und die Darstellung akzeptieren, dass wir weiterhin Zivilisten bombardieren müssen.“

El Chamaa berichtete aus Beirut. Heba Mahfouz in Kairo, Mustafa Salim in Bagdad und Liz Sly in Beirut haben zu diesem Bericht beigetragen.

Zu den Autoren Hannah Allam ist im Team für nationale Sicherheit für Extremismus und Inlandsterrorismus zuständig. Mohamad El Chamaa ist ein in Beirut ansässiger Forscher und Reporter für die Washington Post, der über den Libanon, Syrien, die Türkei und die Golfregion berichtet. Der ausgebildete Stadtplaner hat sich zuvor mit dem Wohnungsbau nach Katastrophen befasst und war als Reporter für L‘Orient Today tätig.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 23. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.