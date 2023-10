Krieg in Israel: USA äußern sich zu Krankenhaus-Angriff im Gaza

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Aus dem Gazastreifen fliegen erneut Raketen. Dort steigt Opferzahl nach dem Angriff auf ein Krankenhaus. Die USA glauben zu wissen, woher die verantwortliche Rakete stammt. Der News-Ticker.

Update vom 18. Oktober, 11.55 Uhr: Seit dem Beginn der israelischen Vergeltungsschläge auf die Gebiete im Gazastreifen sind nach Angaben der Palästinenserverwaltung des Westjordanlands mindestens 3300 Palästinenser getötet worden. Zudem seien mehr als 13.000 Menschen verletzt worden, erklärt die Gesundheitsministerin in Ramallah, Mai al-Kaila. Die Informationen lassen sich aktuell nicht unabhängig überprüfen.

Ausgebrannte Autos stehen vor dem Ahli Arab Krankenhaus, bei dem es am 17. Oktober zu einer Explosion gekommen war. © MAHMUD HAMS/AFP

Biden macht Islamischen Dschihad für Krankenhaus-Explosion verantwortlich

Update vom 18. Oktober, 11.05 Uhr: Die USA haben die Angaben Israels zum Angriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen bestätigt. Auch das US-Militär sieht eine verirrte Rakete des Islamischen Dschihad verantwortlich. Joe Biden bestätigte dies bei seinem Besuch in Tel Aviv. „Es sieht so aus, als ob die andere Seite das getan hat“, sagte der US-Präsident bei einem Gespräch mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu. Man könne aber noch nicht sicher sein.

Erstmeldung vom 18. Oktober: Tel Aviv – Die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Israel setzen sich fort. Am Morgen des Mittwochs (18.10.) ertönte der Luftalarm unter anderem im Kibuz Nahal Oz, das unweit der Grenze zum Gaza-Streifen liegt. Auch in anderen Teilen des Landes warnten die Sirenen die Bevölkerung vor Angriffen aus der Luft.

Auch im Gazastreifen steigt die Zahl der Todesfälle infolge der Kämpfe im Krieg in Israel. Nach einem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus sollen mehr als 500 Menschen getötet worden sein. Weitere hunderte Personen sollen verletzt worden sein. Die islamistische Terrormiliz Hamas macht Israel für die Explosion in dem Krankenhaus verantwortlich. Israel wiederum gab an, dass eine wohl fehlgeleitete Rakete der radikalen Palästinensergruppe Islamischer Dschihad das Krankenhaus in Gaza getroffen habe. „Eine Analyse hat ergeben, dass eine Reihe an Raketen von Terroristen aus Gaza abgefeuert wurde, die zum Zeitpunkt des Einschlags am Ahli Krankenhaus vorbeiflogen“, sagte Armeesprecer Daniel Hagari. Abgefeuert hätten diese Raketen der Islamische Dschihad.

Angriffe auf beide Grenzen im Krieg in Israel

Doch nicht nur an der Südgrenze Israels tobt der Krieg. Das Land sieht sich auch weiter Attacken aus dem Norden ausgesetzt. Wie unter anderem der US-Nachrichtensender CNN berichtet, sollen in Kämpfen vor allem mit Einheiten der Terrormiliz Hisbollah an der Grenze zum Libanon 13 Personen getötet worden sein. Eine Gruppe Terroristen soll am Dienstag versucht haben, die Zäune und Befestigungen zu überwinden. Auch der jordanische König Abdullah warnte bei einem Besuch davor, dass die gesamte Region kurz davor stünde, „in den Abgrund zu stürzen“.

Die mit der Hamas gegen Israel verbündete Hisbollah bemühte sich am Mittwoch zudem, die Angriffe im Krieg in Israel international auszuweiten. Die Terrororganisation rief deshalb für besagten Mittwoch zum „Tag des Zorns“ auf. Erste Ausschreitungen folgten unmittelbar in Berlin, wo Unbekannte einen Brandanschlag auf eine jüdische Gemeinde verübt haben sollen.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Unterstützung für Israel: Joe Biden in Tel Aviv angekommen

Mitten im Krieg in Israel reist Joe Biden nach Tel Aviv. Dort wird der US-Präsident aller Voraussicht nach die Solidarität der USA mit Israel betonen. Gleichzeitig kündigte Biden an, auch „harte Fragen“ stellen zu wollen. Das bestätigte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der US-Regierung, John Kirby, am Dienstagabend. Im Anschluss an seinen Kurzbesuch in Israel wollte Biden ursprünglich nach Jordanien, um mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi und Jordaniens König Abdullah II. zusammenzukommen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) traf bereits in der Nacht zum Mittwoch aus Israel kommend in der ägyptischen Hauptstadt ein, nachdem sich der Abflug wegen Raketenalarms verzögert hatte. Am Morgen will Scholz Ägyptens Staatschef treffen. Am selben Tag soll sich der Weltsicherheitsrat mit dem Raketeneinschlag beschäftigen. (mit Agenturen)