Auf den Hamas-Terror folgen Hilferufe aus Gaza: „Alle zehn Minuten wird ein Kind getötet“

Verletzte Kinder kommen am 24. Oktober im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen an. © Loay Ayyoub/The Washington Post

Explosionen, Tote und Verletzte: Die Hamas hat den blutigsten Israel-Krieg in der Geschichte angezettelt. Darunter leiden die Kinder in Gaza. Hier sind ihre Geschichten.

Khan Younis – Youssef Sharaf versucht seit mehr als einer Woche, die Leichen seiner vier Kinder auszugraben, die unter seinem zerstörten Haus in Gaza-Stadt verschollen sind. Seine Eltern und seine Frau wurden bei demselben Angriff im Krieg gegen Israel getötet. Das Gleiche gilt für seine drei Brüder und zwei Schwestern, seine beiden Onkel und deren Ehefrauen - und so viele ihrer Kinder.

„Alle Familien dort waren Zivilisten, die ein einfaches Leben suchten“, sagte er der Washington Post am Telefon. „Wir dachten, wir lebten an einem sicheren Ort.“

Nach Angriff der Hamas: Im Gazastreifen leiden Kinder unter dem Israel-Krieg

Sharaf, 38, war am 25. Oktober unterwegs, um Lebensmittel an Vertriebene aus dem Gazastreifen zu verteilen, als er einen Anruf über einen israelischen Angriff auf den Wohnturm seiner Familie erhielt. Er eilte zurück, aber es war zu spät. Die Wucht der Explosion hatte das mehrstöckige Gebäude zum Einsturz gebracht. Seine drei Töchter – Malak, 11, Yasmin, 6, und Nour, 3 – und sein einziger Sohn, der zehnjährige Malik, wurden unter den Trümmern verschüttet. „Können Sie sich meinen Schmerz vorstellen?“, fragte er.

Krieg in Israel und Gaza - die Vorgeschichte zu Israels Angriffen Die Hamas hat am 7. Oktober einen blutigen Überfall auf Israel verübt. 1400 Menschen kamen dabei nach israelischen Angaben ums Leben, der größte Teil von ihnen Zivilisten. Über 200 Menschen nahmen die Terroristen zugleich als Geiseln, mehr als 100 davon haben wohl (auch) ausländische Pässe. Nur einzelne wurden freigelassen, das Schicksal des Großteils der Betroffenen ist unklar. Die Hamas feuert weiterhin Raketen auf israelisches Staatsgebiet. Israel reagiert zur Selbstverteidigung militärisch auf die Attacken. Allerdings gibt es Kritik am Vorgehen Israels, vor allem mit Blick auf die Lage der Zivilisten im Gazastreifen. „Das Existenzrecht Israels darf nicht relativiert werden“, betonte zuletzt Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) - er wies allerdings zugleich darauf hin, dass auch die Bundesrepublik Israel immer wieder an die Belange der Zivilibevölkerung in Gaza erinnere. (fn/Ippen.Media)

Etwa 30 seiner Verwandten seien bei ihnen seit Beginn vom Israel-Krieg untergekommen, sagte Sharaf, in der Hoffnung, in der Zahl und im Miteinander Sicherheit zu finden. Dreizehn seiner Nichten und Neffen wurden getötet – darunter Lana, 16, Hala, 11, Jana, 9, Juri, 6, Tuleen, 4, Karim, 2, und die einjährige Obeida.

Sein Bruder hatte gerade ein Kind bekommen, nachdem er es 16 Jahre lang mit seiner Frau versucht hatte. Auch sie wurden getötet. „Also trug ich sie in meinen Händen, meinen Bruder, seine Frau und seinen Sohn, und begrub sie gemeinsam“, sagte er. Das israelische Militär reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar zu dem Angriff.

Krieg in Israel: 3700 Kinder sollen in Folge der Hamas-Attacke in Gaza gestorben sein

Nach Angaben des von der Terrorgruppe Hamas geführten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen sind seit Beginn des Krieges in Israel am 7. Oktober mehr als 3.700 Kinder ums Leben gekommen. Die Familien trauern nicht nur um ihre eigenen Verluste, sondern um den Verlust einer ganzen Generation.

Laut Jason Lee, dem Direktor von Save the Children für die palästinensischen Gebiete, sind 40 Prozent der zivilen Todesopfer in Gaza Kinder. Dazu kommen noch etwa 1.000 Kinder, die nach Schätzungen der Gruppe noch immer unter den Trümmern gefangen sind. „Wir befinden uns jetzt in einer Situation, in der alle zehn Minuten ein Kind getötet wird“, sagte er.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind im fünften und bisher blutigsten Israel-Krieg mit der Hamas, der militanten Gruppe, die die Küstenenklave kontrolliert, bisher insgesamt mehr als 9.000 Menschen im Gazastreifen ums Leben gekommen. Der Konflikt begann am 7. Oktober, als militante Hamas-Kämpfer im Süden Israels wüteten, mehr als 1.400 Menschen töteten und mehr als 230 weitere als Geiseln nahmen, darunter mindestens ein Dutzend Kinder.

In einem Krieg, in dem Tausende von Kindern getötet werden, gibt es keine Gewinner.

„In einem Krieg, in dem Tausende von Kindern getötet werden, gibt es keine Gewinner“, erklärte der UN-Ausschuss für Kinderrechte am Mittwoch in einer Erklärung, in der er einen Waffenstillstand forderte.



Reaktion auf Hamas: Israel bombardiert aktuell die Infrastruktur in Gaza

Die israelischen Streitkräfte erklären, dass sie aktuell auf militante Hamas-Kämpfer und die Infrastruktur zielen und Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, um zivile Opfer zu vermeiden. Das israelische Gesundheitsministerium hat die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen bestritten, die nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterscheidet. Die IDF hat die extremistische Gruppe beschuldigt, Kämpfer, Waffen, Kommandozentralen und Tunnel in Wohngebieten zu verstecken.

Doch in nur drei Wochen Krieg hat die Zahl der in Gaza getöteten Kinder die Gesamtzahl der in allen Konfliktgebieten der Welt in einem Jahr seit 2019 getöteten Kinder übertroffen, teilte die internationale Hilfsorganisation Save the Children mit. „Gaza ist zu einem Friedhof für Kinder geworden“, sagte UNICEF-Sprecher James Elder. „Es ist eine lebende Hölle für alle anderen.“

Die meisten Kinder im Gazastreifen haben bereits mehrere Kriege miterlebt. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist fast die Hälfte der 2,3 Millionen Menschen, die im Gazastreifen – einem der dichtesten städtischen Gebiete der Welt – leben, unter 18 Jahre alt. Die meisten von ihnen, die seit 2007 geboren wurden, als die Hamas die Macht übernahm, haben den Gazastreifen aufgrund der im selben Jahr verhängten israelischen Blockade nie verlassen. Die meisten sind in Armut aufgewachsen; nur wenige hatten regelmäßigen Zugang zu angemessener medizinischer Versorgung, Bildung oder sauberem Wasser.

Der jüngste Krieg hat deutlich gemacht, wie gefährdet diese Kinder sind. Auf der Suche nach Sicherheit sind sie mit Dutzenden von Verwandten in Wohnhäusern zusammengepfercht oder verstecken sich mit Tausenden von anderen in UN-Unterkünften und Schulen und schlafen unter Tischen, wo sie eigentlich lernen sollten.

Lager, Bomben, Lebensmittelmangel: Die Lage im Gazastreifen ist katastrophal

Einige vertriebene Kinder leben auf der Straße oder in Zelten in behelfsmäßigen Lagern. Überall in Gaza herrscht ein verzweifelter Mangel an Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten. Dehydrierung und Durchfallerkrankungen, die für Kinder tödlich sein können, sind auf dem Vormarsch. Und dann sind da noch die israelischen Luftangriffe, Tausende und Abertausende, die Tag und Nacht von Norden nach Süden auf Tunnel und Verstecke der Hamas, aber auch auf Häuser, Schulen und Gotteshäuser niedergehen.

Wenn verwundete Kinder in die Krankenhäuser gebracht werden, können die Ärzte immer weniger tun, um ihr Leben zu retten, sagte Ahmed al-Farra, Leiter der pädiatrischen Abteilung des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis im südlichen Gazastreifen.



„Die zerstörerische Kraft der Raketen ist sehr stark“: Angriffe verstümmeln hunderte Kinder

„Die zerstörerische Kraft der Raketen ist sehr stark“, sagte er über die israelische Munition. Viele Kinder kommen mit grausamen Verletzungen von den Angriffsorten zurück – abgetrennte Körperteile, Schrapnellwunden, schwere Verbrennungen und innere Blutungen durch die Wucht der Explosionen, sagte er.

Hinter Farra lag ein Kind, das in Mull eingewickelt war und an Nierenblutungen litt. Im Bett daneben lag ein Kind mit einer Hirnblutung und Verbrennungen am ganzen Körper. „Ya Allah“, schrie ein anderes Kind immer wieder. „Ya Allah.“ Es ist der Nährboden, warum die Hamas auch immer wieder Kinder selber an der Waffe ausbilden kann.

Sowohl das Nasser-Krankenhaus als auch das größte Krankenhaus in Gaza, al-Shifa, haben ihre Entbindungsstationen verlegt, um Platz für die Verwundeten zu schaffen. In drei Krankenhäusern in verschiedenen Teilen des Gazastreifens haben die Ärzte gegenüber der Washington Post erklärt, sie hätten noch nie Kinder mit so schrecklichen Verletzungen gesehen.

„Ich arbeite hier seit mehr als 25 Jahren und habe alle Kriege gesehen, aber dieser Krieg ist anders“, sagte Hussam Abu Safiya, Arzt im Kamal Adwan Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen. Israel hat wiederholt die Evakuierung des Krankenhauses angeordnet, aber das medizinische Personal hat beschlossen, bei seinen Patienten zu bleiben.

Hamza al-Farra, 11, der bei einem Angriff auf das Haus seiner Familie verletzt wurde, wird am Freitag von einem Familienmitglied auf der pädiatrischen Intensivstation des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis getröstet. © Loay Ayyoub/The Washington Post

„Wir sprechen hier von Hunderten von Kindern, die medizinisch versorgt werden müssen, sonst werden sie auf der Straße sterben“, sagte Abu Safiya.



„All meine Träume wurden zu einer bedeutungslosen Fata Morgana“: Mutter klagt über Tod ihres Babys

Die 18-jährige Shahad hatte davon geträumt, Töchter zu haben, die „aufwachsen und meine Freunde werden“. Am 18. August brachte sie Zwillingstöchter, Misk und Masa, zur Welt. Misk war eine Frühgeburt und verbrachte ihren ersten Monat im Krankenhaus. Sie war erst ein paar Wochen zu Hause, als der Krieg begann. Am fünften Tag befolgte Shahad den Evakuierungsbefehl des israelischen Militärs und floh mit ihrer Großfamilie von Gaza-Stadt nach Nuseirat im Süden.

Am 18. Oktober stürzte bei einem Angriff auf das Haus eines Nachbarn ein Teil ihres provisorischen Hauses ein. Misk wurde an dem Tag, an dem sie 2 Monate alt wurde, getötet. Shahad hat auch ihre Schwester und ihren Cousin verloren. „An diesem Ort gibt es keine Sicherheit“, sagte Shahad, die zum Schutz ihrer Sicherheit nur mit ihrem Vornamen genannt werden wollte. „All meine Träume wurden zu einer bedeutungslosen Fata Morgana.“

Die Familie zog in einen anderen Ort in Nuseirat um. Zehn Tage später, während eines mehr als 30-stündigen Stromausfalls in Gaza, traf ein israelischer Angriff eine nahe gelegene Moschee. Die Explosion durchschlug die umliegenden Gebäude und tötete drei weitere Kinder der Familie – Lana, 9, Hassan, 8, und Rana, 6 – so sagt es Saadia, eine Tante der Familie.

Saadias siebenjährige Nichte Nouran wurde durch ein Schrapnell entstellt. „Wir wollten, dass Nouran Ärztin wird“, sagte sie. „Heute wissen wir nicht mehr, wie Nouran sich selbst sehen wird, nicht einmal im Spiegel.“ „Sind das die Ziele des Krieges?“, fragte Saadia unter Tränen. „Unsere Kinder sind keine Nummern. Sie haben eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden.“

Zur Autorin Miriam Berger berichtet für die Washington Post aus Washington, D.C. über Auslandsnachrichten. Bevor sie 2019 zur Post kam, lebte sie in Jerusalem und Kairo und berichtete freiberuflich aus dem Nahen Osten sowie aus Teilen Afrikas und Zentralasiens.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 2. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.