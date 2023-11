Israels Armee rückt im Kampf gegen Hamas vor: Soldaten umstellen Gaza-Stadt

Von: Christian Stör

Der Gaza-Krieg tritt in eine neue Phase ein. Die Opferzahlen steigen. Was verkündet heute der Hisbollah-Chef? News-Ticker zum Krieg in Israel.

Gaza-Stadt umstellt: Israels Armee rückt im Kampf gegen die Hamas in Gaza weiter vor

: Opferzahlen im Krieg zwischen Israel und der Hamas steigen Wendepunkt im Krieg ? Hisbollah-Chef wendet sich heute an die Öffentlichkeit

im ? Hisbollah-Chef wendet sich heute an die Öffentlichkeit Die hier verarbeiteten Informationen zum Krieg in Israel stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Konfliktparteien. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben zur Situation in Israel und im Gazastreifen aber teilweise nicht. Auch in diesen Fällen bleiben wir transparent.

Update vom 3. November, 06.45 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken besucht heute erneut Israel. Bei seinen Gesprächen in Tel Aviv mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und anderen Vertretern der israelischen Regierung will sich Blinken über deren weitere Pläne im Krieg in Israel informieren. Dabei dürfte es auch um eine Ausweitung der Hilfslieferungen in das Palästinensergebiet gehen. Von Israel aus wird Blinken nach Jordanien weiterreisen.

Israels Armee rückt im Kampf gegen die Hamas in Gaza weiter vor

Erstmeldung vom 3. November: Gaza/Tel Aviv – Der Krieg in Israel rückt in seine nächste Phase. So konzentrieren sich die Angriffe der israelischen Armee auf die Stadt Gaza – die sie inzwischen nach eigenen Angaben komplett umstellt hat. Der Ort sei der „Brennpunkt der Terrororganisation Hamas“, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Donnerstagabend vor der Presse. Gaza ist die größte Stadt in dem abgeriegelten Küstenstreifen.

Die Kampfpanzer der israelischen Armee kommen im Kampf gegen die Hamas in Gaza gut voran. © JALAA MAREY/afp

Die Streitkräfte hätten am Donnerstag weitere Stellungen der Hamas angegriffen. Dabei töteten die Soldaten die Hamas-Terroristen im Nahkampf überall dort, wo Kämpfe erforderlich seien, sagte Hagari weiter, ohne konkrete Orte zu nennen. Mehr als 130 Terroristen seien „eliminiert“ worden. Wie viele von ihnen noch leben, war unklar. Die Armee werde sich weiter auf die Gefechte im Gazastreifen fokussieren, auch wenn der Iran seine Stellvertreter dazu dränge, Israel davon abzulenken. „Wir konzentrieren uns darauf, die Hamas zu zerstören.“

Aktuelle Lage in Gaza: Opferzahlen im Krieg zwischen Israel und Hamas steigen

Derweil steigen die Opferzahlen im Gaza-Krieg weiter. So sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums seit dem 7. Oktober mehr als 9.000 Menschen in Gaza getötet und fast 23.200 verletzt worden. Israel hat nach eigenen Angaben etwa 1.400 Tote und knapp 5.400 Verletzte zu beklagen. Hier ein Überblick über die Zahlen, die die UN auf Grundlage der jeweiligen Angaben zusammengestellt haben (Stand 2. November):

Palästinensische Opfer Israelische Opfer Gaza: 9.061 Tote, 22.911 Verletzte Israel: ca. 1.400 Tote, ca. 5.400 Verletzte Westbank: 132 Tote, 2.281 Verletzte Westbank: 2 Tote, 15 Verletzte Israel: mindestens 1.000 Tote Gaza: 17 Tote

Wendepunkt im Krieg zwischen Israel und Hamas? Hisbollah-Chef wendet sich heute an die Öffentlichkeit

Der Generalsekretär der schiitischen Hisbollah im Libanon wird sich am Nachmittag zum ersten Mal seit Beginn des Gaza-Kriegs an die Öffentlichkeit wenden. Im ganzen Land liefen im Vorfeld Vorbereitungen auf die mit Spannung erwartete Rede Hassan Nasrallahs. Diese könnte einen Wendepunkt im aktuellen Gaza-Krieg einleiten. Angekündigt ist offiziell eine Gedenkzeremonie für die getöteten Hisbollah-Kämpfer – Aussagen Nasrallahs könnten aber auch darauf hinweisen, ob die Hisbollah-Miliz verstärkt in den Krieg zwischen Israel und der Hamas einsteigen wird. (red mit Agenturen)