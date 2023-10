Besonderer Schutz vor Hamas-Drohnen: Merkava-Panzer muss im Israel-Krieg nachgerüstet werden

Von: Tadhg Nagel

Merkava-Panzer gelten als die besten der Welt. Doch im Krieg in Israel braucht er besonderen Schutz. Denn die Drohnen der Hamas-Miliz sind eine Gefahr.

Jerusalem - Auch moderne und gut geschützte Panzer haben manchmal zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen nötig. Der israelische Kampfpanzer Merkava IV gilt als einer der modernsten der Welt. Trotzdem ist es der islamistischen Hamas gelungen, mindestens einen solchen Panzer zu zerstören.

Drohnen können auch modernen gepanzerten Fahrzeugen großen Schaden zufügen - die israelische Armee schützt ihre Panzer dagegen mit „Cope-Cages“. (Symbolbild) © IMAGO/Donat Sorokin

Die islamistische Gruppierung setzt im Krieg in Israel solche Drohnentaktiken ein, wie sie seit einiger Zeit im Ukraine-Krieg angewendet werden, berichtet die britische Zeitung The Telegraph. Sowohl Russland als auch die Ukraine setzen dort häufig improvisierte Drohnen ein, um Granaten oder andere Sprengkörper in die Wannen feindlicher Panzer zu werfen. Wird eine Luke oder eine Schwachstelle getroffen, kann eine im Laden gekaufte, und vergleichsweise günstige, Drohne enormen Schaden an Militärgerätschaften anrichten oder diese gar ganz ausschalten.

Technisch einfache Lösung für Panzer im Krieg in Israel – „Cope Cages“ schützen Fahrzeuge von oben

Die Lösung für dieses Problem wirkt primitiv, scheint jedoch sehr effektiv zu sein: sogenannte „Cope Cages“, eine Art gepanzerter Metallkäfig, der oberhalb des Fahrzeugs angebracht wird und somit verhindert, dass abgeworfene Gegenstände hineingelangen können. Laut Telegraph, wurden diese auch bei den Challenger-2-Panzern angebracht, die Kiew von London zur Verfügung gestellt wurden. Das zeige, dass auch die am stärksten gepanzerten Waffen zusätzlichen Schutz bräuchten. Auf X (früher Twitter) sind viele Bilder solche nachgerüsteten Panzerungen zu sehen, sowohl auf israelischen, als auch auf russischen und ukrainischen Kanälen.

Das Prinzip dahinter ist, dass Panzerung der Fahrzeuge vorne und seitlich wesentlich stärker ist als oben, wie das österreichische Onlinemagazin Futurezone schreibt. Vor allem die Oberseite der Türme sei eine Schwachstelle, da sich hier die Luke befindet, aus der die Mannschaft aussteigen muss. Eine bessere Panzerung würde auch mehr Gewicht bedeuten, das sich durch einen Menschen schlicht nicht mehr bewegen ließe. Die Käfige würden daher zwischen 1,5 Meter und 2 Meter über dem Turm installiert, was die Explosion abschwäche, die den Turm erreiche.

Sofern die abgeworfenen Granaten einen Aufschlagzünder hätten, würden sie am Gitter explodieren. Das System biete auch Schutz gegen sogenannte Airburst-Munition, die absichtlich ein paar Meter über dem Ziel explodieren soll. Sei ein „Cope-Cage“ installiert, würde die Sensorik der Munition jedoch diesen als höchsten Punkt annehmen und damit zu weit über dem eigentlichen Ziel losgehen. Somit währen die israelischen Panzer bei einer möglichen Bodenoffensive von oben besser geschützt. Noch ist allerdings nicht klar, ob es dazu überhaupt kommen wird. (tpn)