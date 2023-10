Krieg in Israel: Bodenoffensive auf Gaza abgebrochen - Berichte über Waffenruhe

Von: Momir Takac

Alle warten auf die Bodenoffensive im Gazastreifen. Die israelische Armee tötet ranghohes Hamas-Mitglied. Der News-Ticker zum Krieg in Israel.

Update vom 16. Oktober, 9.58 Uhr: Israel hat am Montag Berichte über eine angeblich geplante Feuerpause mit der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Palästinenserorganisation Hamas dementiert. „Es gibt keine Waffenruhe“, teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit. Zuvor hatte es Berichte gegeben, eine mehrstündige Feuerpause solle die Ausreise ausländischer Staatsbürger nach Ägypten sowie die Einfuhr von Hilfsgütern über den Rafah-Grenzübergang ermöglichen.

Krieg in Israel: Bodenoffensive auf Gazastreifen kurzfristig abgebrochen

Erstmeldung vom 16. Oktober: Tel Aviv/Gaza - Gut eine Woche nach dem brutalen Überfall auf Israel durch Hamas-Terroristen und dem Beginn des Kriegs in Israel steht eine Bodenoffensive der israelischen Armee im Gazastreifen bevor. Die Operation hätte offenbar bereits am Wochenende beginnen sollen, wurde der New York Times zufolge aber wegen des Wetters und schlechter Sicht für Piloten verschoben.

Die offizielle Begründung für das Ausbleiben der Offensive ist der Schutz von Zivilisten. „Auf das Wetter gehe ich nicht ein. Zivilisten zu schützen, hat für die israelische Armee eine Priorität. Daher haben wir sie auch klar dazu aufgefordert, dass die nach Süden gehen“, sagte Arye Sharuz Shalicar, ein Sprecher der israelischen Armee dem Nachrichtenportal t-online. In der ARD-Sendung Anne Will am Sonntagabend deutete der zugeschaltete Shalicar ebenfalls an, dass mehr Menschen die Möglichkeit bekommen sollen, den Norden des Küstenstreifens zu verlassen.

Bereit für die Bodenoffensive? Israelische Soldaten versammeln sich nahe der Grenze zum Gazastreifen. © picture alliance/dpa/AP | Tsafrir Abayov

Krieg in Israel: Schutz der Zivilbevölkerung Grund für Ausbleiben der Bodenoffensive

Tatsächlich ist im Gazastreifen eine Massenflucht Richtung Süden im Gange. Nach mehreren Evakuierungsaufrufen an die Zivilbevölkerung hätten sich dort inzwischen mehr als 600.000 Menschen hinbegeben, teilte Israels Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntag mit. Die Zahl bestätigte das UN-Büro zur Koordinierung humanitärer Hilfe (Ocha) in Genf.

Unterdessen nimmt die israelische Luftwaffe hochrangige Kommandeure der Bodentruppen zu Einsätzen über dem Gazastreifen mit. Sie sollen sich aus der Luft ein Bild vom Gebiet machen, schrieb The Times of Israel. Die israelischen Streitkräfte hatten am Samstag mitgeteilt, sie schließen ihre Vorbereitungen für einen „koordinierten Angriff aus der Luft, zu Wasser und zu Lande“ ab.

Opferzahlen im Krieg in Israel steigen

Anzahl der Getöteten in Israel: 1.300

Anzahl der Getötetn im Gazastreifen: 2.750

Israel fliegt bislang schwerste Angriffe auf Gazastreifen

Während die Bodenoffensive auf sich warten lässt, gehen die Bombardements von Hamas-Zielen weiter. In den vergangenen 24 Stunden seien die Angriffe im Gazastreifen fortgesetzt worden, gab das israelische Militär am frühen Montagmorgen bekannt. Wie die Nachrichtenseite Ynet unter Berufung auf Palästinenser berichtete, handelte es sich um die bislang schwersten Angriffe.

Am Sonntagabend soll ein hochrangiger Hamas-Kommandeur bei Angriffen getötet worden sein. Muataz Eid, Chef der nationalen Sicherheit für den südlichen Bezirk der Terrorgruppe, sei getötet worden, schrieb Times of Israel. Israels Armee hat nach eigenen Angaben bereits sechs ranghohe Hamas-Mitglieder getötet. (mt)