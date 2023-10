Scholz reist als erster Regierungschef nach Israel

Von: Robert Wagner

Noch am Dienstag reist Scholz von Israel weiter nach Ägypten. Im Zentrum steht die Frage, wie ein Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern ist.

Berlin - Als erster ausländischer Regierungschef seit den verheerenden Angriffen der Hamas reist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag (17. Oktober) nach Israel. Zehn Tage nach der Terrorattacke, der die offizielle Ausrufung des Kriegszustands folgte, will sich Scholz persönlich einen Eindruck vom Krieg in Israel machen und Deutschlands Solidarität mit dem Land zum Ausdruck bringen. Im Zentrum stehen Bemühungen, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Dienstag als erster ausländischer Regierungschef nach Israel. Er will dem Land die „volle Solidarität“ Deutschlands versichern. © Michael Kappeler/dpa

Für Dienstagabend ist ein Treffen des Bundeskanzlers mit seinem israelischen Amtskollegen Benjamin Netanjahu vorgesehen. Ebenfalls geplant ist ein Termin mit Angehörigen deutscher Staatsbürger, die von der Hamas als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. Ob Scholz im Rahmen seines kurzfristig angekündigten Besuchs auch von Staatspräsident Jitzchak Herzog empfangen wird, war zunächst noch nicht bekannt.

Kanzler-Reise in Sachen Krieg in Israel: Scholz auch in Ägypten

Noch am selben Abend wird der Bundeskanzler bei seiner 20-stündigen Nahost-Reise in Ägypten erwartet. Das größte arabische Land ist das einzige Nachbarland Israels, das ebenfalls an den Gazastreifen grenzt. Zu Ägypten gibt es auch den einzigen Grenzdurchgang des Gaza-Streifens, der nicht unter der Kontrolle Israels steht. Kairo spielt daher eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Eskalation zwischen der in Gaza regierenden Hamas und dem attackierten Israel.

Am Dienstagmorgen traf Scholz bereits den jordanischen König Abdullah II. in Berlin und besprach mit ihm Möglichkeiten, den Krieg in Israel nicht eskalieren zu lassen. Nach Israel wird Scholz dann vom israelischen Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, begleitet, der zuletzt auch schon mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ins Kriegsgebiet gereist war.

Olaf Scholz betont nach Terrorangriff der Hamas „volle Solidarität“ mit Israel

Scholz machte bereits im Vorfeld der Reise klar, dass Deutschland solidarisch an der Seite Israels steht und die Verantwortung für die aktuelle Lage in Israel ausschließlich bei der Hamas sieht. „Der Überfall der Hamas war ein terroristischer Akt, der unverantwortlich war, der furchtbare Konsequenzen hat, der unglaublich viele Menschen getötet hat und unglaublich viele erniedrigt. Und deshalb hat Israel jedes Recht, sich selbst zu verteidigen“, sagte der Bundeskanzler vor seinem Abflug nach Tel Aviv laut der dpa.

Er wolle mit seinem Besuch „die Solidarität mit Israel auch ganz praktisch zum Ausdruck bringen“, sagte Scholz am Montag (16. Oktober) im albanischen Tirana. Am Donnerstag (12. Oktober) hatte er in seiner Regierungserklärung die von seiner Amtsvorgängerin Angela Merkel (CDU) 2008 geprägte Formel wiederholt, die Sicherheit Israels sei deutsche Staatsräson. Israel, das am 7. Oktober die größten Gräueltaten an Juden seit dem Holocaust erlebte, gelte daher die „volle Solidarität“.

Israel will Hamas vollständig vernichten - und baut auf Unterstützung seiner Verbündeten

Die islamistische Hamas griff am 7. Oktober mit mehr als Tausend Terroristen aus dem Gazastreifen heraus das israelische Kernland im Süden des Landes an und ermordete mehr als 1400 Menschen auf teils bestialische Art und Weise. Mindestens 199 Menschen, darunter auch mehrere deutsche Staatsbürger, wurden als Geiseln gefangengenommen. Die israelische Regierung hat seitdem sehr deutlich klargemacht, dass sie die Hamas vollständig vernichten will, und baut auf die Unterstützung seiner Verbündeten.

„Wir danken dem Bundeskanzler dafür, dass er an der Seite Israels steht und sind sicher, dass diese Solidarität als Teil der Staatsräson fortbestehen wird, während Israel seiner Mission und seinen Verpflichtungen zum Schutz seiner Bürger nachkommt“, sagte Botschafter Prosor vor der Abreise nach Israel der dpa. (rowa/dpa)