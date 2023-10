Warnung an Hisbollah: USA stationieren 2000 Elite-Soldaten vor Israels Küste

Von: Fabian Müller

Klares Signal an den Iran und die Hisbollah: Die USA entsenden im Krieg in Israel eine Schnelle Eingreiftruppe – vorrangig für Logistik. Doch sie kann mehr.

Washington/Tel Aviv - Die USA schicken eine schnelle Eingreiftruppe der Marine in Richtung Israel. Dort will das Pentagon seine militärische Position wegen der Angriffe der Hamas und der Hisbollah auf Israel verstärken. Das berichten mehrere US-Medien, darunter die TV-Sender CNN und NBC sowie das Wall Street Journal. Mit der Maßnahme soll eine weitere Ausbreitung des Konflikts eingedämmt werden.

Die schnelle Eingreiftruppe soll den Berichten zufolge aus 2000 Marinesoldaten bestehen. Zudem entsandten die USA bereits zwei Flugzeugträger in die Region. Die Botschaft gilt vor allem Iran und der libanesischen Hisbollah, sollten Angriffe auf Israel erfolgen, könnten die USA schnell eingreifen, so die Warnung.

Krieg in Israel: USA entsenden schnelle Eingreiftruppe – Warnung an Iran und Hisbollah

Die rund 2000 Soldaten sollen sich CNN zufolge vornehmlich auf Aufgaben wie etwa medizinische und logistische Unterstützung konzentrieren. Sollte es nötig werden, könnten sie aber auch direkt eingreifen. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will es laut dem TV-Sender jedoch vermeiden, direkt in den militärischen Konflikt hineingezogen zu werden. Das Pentagon hielt sich öffentlich bislang auffällig zurück.

Militärische Beobachter betonen allerdings den Nutzen der US-Truppen. Vor allem die logistische und medizinische Hilfestellung könnte bei einer Bodenoffensive des israelischen Militärs nützlich sein, es wird erwartet, dass das Vorrücken in der dicht besiedelten Region blutig und militärisch kompliziert werden könnte.

Israel-Krieg: US-Soldaten sollen Hisbollah und Iran abschrecken

Bei der schnellen Eingreiftruppe könnte es sich um die 26 Marine Expeditionary Unit des US Marine Corps handeln. Die Einheit war für eine Übung in Kuwait stationiert, musste diese aber „aufgrund neuer Ereignisse“ beenden, wie eine Sprecherin der Einheit mitteilte. Wohin genau die Soldaten verlegt werden sollen, wollten offizielle Stellen nicht kommentieren. Am wahrscheinlichsten ist aber wohl die Südküste Israels. Derzeit befindet sich die Einheit an Bord der USS Bataan, einem amphibischen Angriffsschiff. Auch die USS Carter Hall, ein Docklandungsschiff, befindet sich derzeit auf dem Weg nach Israel.

Der Befehl von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, wonach sich die Truppen auf einen möglichen Einsatz in Israel vorbereiten sollen, bedeutet derweil aber nicht, dass sie definitiv eingesetzt werden. Allerdings wird so die Zeit verkürzt, die die Soldaten bräuchten, um eingreifen zu können, sollte es die Lage erfordern. (fmü)