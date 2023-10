„Ein Überlebender sagte zu mir: ‚Das habe ich selbst im Holocaust nicht gesehen‘“

Von: Marcel Reich

Inge Buhs mit einer Holocaust-Überlebenden. © Inge Buhs

Der Krieg in Israel bringt bei den Holocaust-Überlebenden alte Emotionen hoch. Die Deutsche Inge Buhs betreut die Menschen seit 40 Jahren. Sie erwartet von Deutschland, dass es an Israels Seite steht.

Der Krieg in Israel und die barbarischen Attacken der Hamas sind für junge Israelis schlimm genug. Für die vielen noch lebenden Holocaust-Überlebenden im Land haben die Bilder jedoch noch eine andere Dimension: Sie identifizieren sich mit dem Leid, denn sie haben es in ihrer Jugend auch erlebt. Inge Buhs, 63, lebt seit 1983 in Israel, die Deutsche kümmert sich seitdem mit ihrem Verein Ner Yaakov um die Menschen, die den Genozid überlebt und das Land Israel aufgebaut haben. Obwohl sie den Holocaust gesehen haben, haben die Bilder von geköpften Babys und geschändeten Leichen selbst für die Überlebenden eine neue Dimension.

Die schrecklichen Bilder des Hamas-Terrors sind schwer zu ertragen. Konnten Sie diese ganzen Informationen und Bilder aufnehmen oder haben Sie sich irgendwann davor schützen wollen?

Inge Buhs: Das Leid ist fast nicht zu ertragen. So groß, dass man es immer nur ein Stück weit aufnehmen kann. Am schlimmsten waren die Nachrichten, dass Israelis von den Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden. In die Hände der Hamas zu fallen, ist das Schlimmste, was dir als Israeli passieren kann. Ein jüdisches Kind wurde in Gaza von den Kindern der Hamas traktiert und misshandelt. Da musste ich dann auch eine Pause machen, als ich das gesehen habe. Im Übrigen gibt es da Parallelen zu den Erlebnissen der Holocaust-Überlebenden.

Was genau meinen Sie?

Buhs: Die Einzelschicksale sind das, was einen besonders mitnimmt. Wenn wir von sechs Millionen ermordeten Juden hören, ist das schlimm, aber wir können es leichter ertragen, weil es sehr abstrakt ist. Wenn wir aber von einem bestimmten Menschen erfahren, welches unerträgliche Leid ihm oder ihr angetan wurde – das nimmt uns mit. Und so ist es nun auch, wenn wir sehen, dass Babys und Kleinkinder massakriert wurden.

Zur Person Inge Buhs wurde 1960 in Bernau am Chiemsee geboren. 1983 besuchte sie als Volontärin das erste Mal Israel, nach mehreren Aufenthalten lebt sie seit 1987 fest dort. Seitdem kümmert sie sich um Holocaust-Überlebende, betreut sie im Alltag, wäscht, kocht, putzt für sie, fährt sie zum Arzt und hilft in allen Angelegenheiten des Alltags. Sowohl in Israel als auch in Deutschland hilft sie ihnen, ihre Erlebnisse an die nächste Generation weiterzugeben. Im Jahr 2000 gründete sie zusammen mit der Überlebenden Bella Steiner im Namen deren Großvaters Ner Yaakov den gleichnamigen Verein. Dieser hatte lange Zeit ein Haus in Jerusalem als Begegnungsstätte der Überlebenden untereinander und mit nachkommenden Generationen aus aller Welt.

„Habe gerade die Nachrichten gesehen von den Massakern, da gingen auch die Sirenen in der Stadt los“

Wie haben Sie die ersten Nachrichten über den Angriff der Hamas mitbekommen? Wann war Ihnen klar, wie schlimm die Lage ist?

Buhs: Ich war am 7. Oktober zum Abendessen bei frommen Juden, da waren wir in der Feiertagsstimmung, weil Simchat Tora war, ein großer Feiertag des Judentums. Wir haben gesungen und getanzt. Ab Freitagabend sind Fernsehen, Radios und Handys aufgrund des Shabbats bei religiösen Juden kein Thema mehr, daher waren wir sehr ahnungslos. Samstagfrüh bin ich aufgewacht und habe auf meinem Handy die vielen Angriffe gesehen. An dem Samstag war ich eingeladen, mit in die Synagoge zu gehen, da Simchat Tora über zwei Tage geht. Dann kamen aber die Nachrichten über Terroristen in den Orten im Süden. Es überschlug sich alles.

Inge Buhs (r.) mit der Holocaust-Überlebenden Bella Steiner, mit der sie den Verein Ner Yaakov gründete. © Inge Buhs

Selbst in Jerusalem waren Sie dann nicht mehr sicher, obwohl die Stadt meist von solchen Angriffen verschont bleibt.

Buhs: Das ist sehr ungewöhnlich, weil die Stadt aufgrund ihrer Geschichte und ihrer Moscheen eigentlich nicht angegriffen wird. Deshalb war uns klar, dass es was Größeres ist. Ich habe gerade die Nachrichten gesehen von den Massakern und den Bomben, da gingen auch schon die Sirenen in der Stadt los. Wir haben hier auch den Terror und Messerattacken, aber eigentlich kaum Raketenangriffe auf die Stadt selbst. Wir haben bei den älteren Nachbarn geklopft, falls die die Sirenen nicht hören und sind dann mit denen in den Bombenkeller.

„Israel will diesen Krieg nicht und erst recht keine Zivilbevölkerung töten“

In Deutschland, natürlich auch unter Journalisten, haben wir nun Diskussionen, wie deutlich wir von den Gräueltaten berichten. Ermordete und massakrierte Babys zum Beispiel, gehört so etwas in eine Überschrift?

Buhs: Unbedingt. Die Leute müssen wissen, was wirklich los ist. Israel will diesen Krieg nicht und erst recht keine Zivilbevölkerung töten. Aber wir haben keine Wahl, als zu bombardieren. Das ist kein normaler Krieg. Es ist wichtig für die Deutschen zu verstehen, dass mit diesen Massakern einen Schritt weiter gegangen wurde. Ein Überlebender hat zu mir gesagt: ‘Das habe ich selbst im Holocaust noch nicht gesehen.’

Inge Buhs mit Überlebenden bei einer Rosh Ha Shana Feier, dem jüdischecn Neujahr. © Inge Buhs

Es gibt in Deutschland auch die, die nun sagen, dass beide Seiten leiden.

Buhs: Das kann ich gerade nicht gut aushalten. Das stimmt, aber wir wollen nicht, dass die Zivilbevölkerung leidet. Deshalb müssen alle das Leid sehen, was den Israelis angetan wurde. Israel muss dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Daher dürfen wir niemanden schonen, in dem wir die Realität schöner reden.

„Eine Frau sagte: ‘Ich bin im Krieg geboren, und ich sterbe im Krieg’“

Sie haben die Holocaust-Überlebenden angesprochen. Wie sehr sprechen Sie mit denen über die Geschehnisse?

Buhs: Ich versuche nicht, jedes Detail mit ihnen zu besprechen, außer sie sprechen selber darüber. Ich merke bei ihnen eine unglaubliche Anspannung. Eine Frau sagte: ‘Ich bin im Krieg geboren, und ich sterbe im Krieg.’ Eine andere Frau sagte: ‘Wenn ich sehe, was sie den Kindern angetan haben, ist es so, als tun sie es mir an.’ Da kommen alte Erinnerungen hoch, es gibt eine völlige Identifikation mit den Opfern von heute. Ich merke aber auch eine unglaubliche Stärke, und die haben sie ihr ganzes Leben lang gehabt. Nach dem Holocaust, in dem oft alle ihre Angehörigen ausgelöscht wurde, haben sie ein ganzes Land aufgebaut, Familien gegründet. Diese Stärke merke ich bei ihnen nun wieder. Wir denken oft, wir müssten die Überlebenden trösten. Ganz oft ist es so, dass die uns die Kraft geben.

Was genau sagen die Überlebenden?

Buhs: Sie haben keine Angst um sich, aber um ihre Enkelkinder, die von der Armee eingezogen wurden. Die Dvora zum Beispiel sitzt den ganzen Tag vor dem Fernsehen und schaut die Nachrichten. Der Yossi sagt: ‘Mach den Fernseher aus.’ Sie sagt: ‘Ich kann nicht. Ich habe drei Enkelkinder im Krieg.’ Das ist das Schlimmste für sie, wenn sie tagelang nichts von ihren Enkeln hören.

Inge Buhs mit den Holocaust-Überlebenden Yossi und Dvora Alon. Beide kennt sie bereits seit 30 Jahren. © Inge Buhs

„Die Holocaust-Überlebenden klagen Deutschland in keinster Weise an“

Wie sehr sich die Überlebenden mit dem Thema beschäftigen, ist also sehr unterschiedlich, oder?

Buhs: Das ist genau so, wie sie mit dem Holocaust umgehen. Der eine redet ständig darüber, der andere kaum. Aber sie identifizieren sich unglaublich mit dem Leid der anderen, weil sie es kennen. Die Holocaust-Überlebenden haben mich wieder erstaunt, wie stark sie sind. So geht es auch, wenn sie von ihren Erlebnissen während des Holocausts erzählen. Ich denke oft, ich müsste sie trösten. Aber ganz oft sind es dann sie, die mich trösten.

Fühlen Sie und die Überlebenden sich von Deutschland genug unterstützt?

Buhs: Die Holocaust-Überlebenden klagen Deutschland in keinster Weise an. Aber wenn sie nun die pro palästinensischen Demonstrationen aus deutschen Städten sehen, tut ihnen das unglaublich weh. Denn was sie jedem Deutschen immer mitgeben wollen ist, dass sich die nachkommenden Generationen nicht schuldig fühlen sollen. Sie sprechen die Nachkriegsgenerationen von dieser Schuld frei. Die Botschaft, die sie aber mitgeben wollen ist, dass wir alles gegen Antisemitismus tun müssen, damit so etwas nie wieder passiert. Und da muss ich Deutschland sagen: Bitte verpasst diese Möglichkeit nicht.

Inge Buhs in der letzten Feier im Ner-Yaakov-Haus. © Inge Buhs

„Ich erwarte von Deutschland, dass es an Israels Seite steht“

Die deutsche Regierung hat zunächst sehr zögerlich reagiert. Wie haben Sie das wahrgenommen?

Buhs: Zunächst sagte Frau Baerbock, dass die Zahlungen an Palästina nicht eingestellt werden. Vor ihrem Besuch hier hatte ich daher wirklich Angst, in welche Richtung das bei ihr geht. Israel würde einem palästinensischen Kind Hilfsmittel niemals verweigern, wenn sie andere Möglichkeiten hätten. Ganz ehrlich, mir war vorher lieber, Frau Baerbock kommt nicht nach Israel. Als sie dann hier war, hat sie aber gute Worte gefunden. Ich erwarte von Deutschland, dass es an Israels Seite steht. Und nicht die Propaganda der Hamas glauben. Ich fordere meine deutschen Mitbürger auf, jetzt aufzustehen für Israel. Den Holocaust können wir nicht rückgängig machen, aber es ist nun an uns, für die Sicherheit Israels und aller Juden zu sorgen.

Sie hätten die Möglichkeit, nach Deutschland zurückzugehen. Warum bleiben Sie in Israel?

Buhs: Es ist ein Stück weit mein Zuhause. Ich kann gerade nicht viel tun. Aber wenn ich den Überlebenden oder auch meinen Nachbarn zeigen kann, dass ich für sie da bin und ihnen den Rücken stärken kann, ist es das für mich wert, hier zu bleiben. Meine Aufgabe ist es, Holocaust-Überlebenden zu helfen. Du kommst ganz selten an den tiefen Schmerz heran. Aber ich helfe ihnen, so gut ich kann. Ich gehe für sie einkaufen, ich höre ihnen zu. In so einer Krisenzeit ziehe ich mich nicht zurück, sondern bin noch mehr für sie da. Mein christlicher Glaube gibt mir da die Kraft.

Inge Buhs und der Holocaust-Überlebende Michael. Auf den Feiern des Vereins Ner Yaakov ist es ihm wichtig, durch Gesang für eine positive Atmosphäre zu sorgen. © Inge Buhs

Die Holocaust-Überlebenden werden älter, viele sind schon verstorben. Das bedeutet, dass sich auch Ihre Arbeit verändert, oder?

Buhs: Ja, die großen Treffen werden seltener, aber die gibt es noch. Wir haben ein Fest mit der Polizei, was die Überlebenden immer sehr stolz macht, wenn sie die Wertschätzung der jungen Israelis spüren. Dafür, dass sie dieses Land aufgebaut haben. Mein Alltag sieht so aus, dass ich für die Überlebenden Einkaufen fahre, für sie putze oder sie zum Arzt fahre und so weiter. Ich hatte noch eine norwegische Volontärin gerade, die mir half. Die wurde nun aber aufgrund der Lage von ihrer Regierung ausgeflogen. Jetzt bin ich alleine, aber das ist okay.

Bekommen die Überlebenden sonst noch Unterstützung?

Buhs: Dadurch, dass sie älter werden und auch in bestimmte Pflegestufen aufsteigen, hilft der Staat Israel jetzt auch sehr viel mehr als früher. Die Programme sind heute auch viel größer und besser geworden. Dadurch sind die Überlebenden nicht mehr so total angewiesen auf unsere Hilfe wie früher, da gab es für sie nur mich und meine Volontäre. Nun komme ich eher noch zusätzlich zur Hilfe des Staats. Ich habe aber tiefe Beziehungen zu den Menschen. Ein Ehepaar lebt mittlerweile im Altersheim, denen helfe ich seit 30 Jahren. Da ist klar, dass ich die nicht verlasse. Durch die Hilfe vom Staat kann ich aber auch verreisen und für Vorträge nach Deutschland fliegen. Früher ging das kaum.