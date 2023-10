Krieg in Nahost bringt die Ukraine in Schwierigkeiten

Teilen

Wolodymyr Selenskyj ringt um weitere Unterstützung für Kiew im Ukraine-Krieg – doch seine Solidarität mit Israel sorgt in einigen Ländern für Unmut.

Kiew – Die sofortige und nachdrückliche Unterstützung Israels im Kampf gegen die Hamas durch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat fast ein Jahr konzertierter Bemühungen Kiews um die Unterstützung arabischer und muslimischer Staaten in seinem Krieg gegen Russland gefährdet.

Selenskyjs frühe Erklärungen zur Unterstützung Israels nach dem Überraschungsangriff der Hamas, bei dem mehr als 1.400 Israelis getötet wurden, halfen der Ukraine, im internationalen Rampenlicht zu bleiben, und stellten sie fest auf die Seite der Vereinigten Staaten.

Selenskyjs Position lenkte die Aufmerksamkeit auch auf die immer enger werdenden Beziehungen zwischen Russland und dem Iran, der einer der Hauptsponsoren der Hamas, ein erklärter Feind Israels, und auch ein wichtiger Lieferant von Drohnen und anderen Waffen für Moskau ist.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Hamas und Russland seien „das gleiche Übel, und der einzige Unterschied besteht darin, dass es sich um eine terroristische Organisation handelt, die Israel angegriffen hat, und hier um einen terroristischen Staat, der die Ukraine angegriffen hat“, sagte Selenskyj in einer Rede vor der Parlamentarischen Versammlung der Nato am 9. Oktober.

Da die israelische Militäroperation in die vierte Woche geht und die Zahl der Opfer unter der palästinensischen Zivilbevölkerung steigt, stellt der Krieg im Gazastreifen eine der schwierigsten diplomatischen Prüfungen für die Ukraine seit der russischen Invasion im Februar 2022 dar.

Israel-Gaza-Krieg: Doppelmoral-Vorwürfe an den Westen

Länder wie die Türkei, Saudi-Arabien und Katar, die die Ukraine zeitweise unterstützt haben, haben dem Westen vorgeworfen, in Gaza mit zweierlei Maß zu messen, und dabei auf die breite Verurteilung der zivilen Todesopfer in der Ukraine im Vergleich zur verhaltenen Kritik an Israel angespielt.



Die Spannungen mit muslimischen und arabischen Staaten sind jedoch nur ein Risiko, mit dem die Ukraine konfrontiert ist, die sich nun auch damit auseinandersetzen muss, dass sich die Aufmerksamkeit der Welt weitgehend auf einen neuen Krieg im Nahen Osten richtet, sowie mit konkurrierenden Forderungen nach militärischer Unterstützung durch die USA zu einer Zeit, in der die Republikaner im Repräsentantenhaus gerade einen neuen Sprecher, Mike Johnson, gewählt haben, der sich gegen zusätzliche Hilfe für die Ukraine ausgesprochen hat.

Einige Experten wiesen darauf hin, dass Israel bereits deutlich gemacht habe, dass es nicht bereit sei, die Ukraine im Gegenzug stärker zu unterstützen.



Randa Slim, Expertin für Friedenskonsolidierung am Nahost-Institut, sagte, Israel habe keine andere Wahl, als seine Beziehungen zu Moskau aufrechtzuerhalten, zum Teil wegen der Kontrolle Russlands über Syrien, und sie wies darauf hin, dass Israel Selenskyjs Angebot eines Besuchs nach dem Hamas-Angriff abgelehnt habe.

Selenskyjs israelfreundliche Haltung mache „keinen Sinn“, sagte Slim und fügte hinzu, dass viele arabische und muslimische Länder mehr Ähnlichkeiten zwischen Israel und Russland - als aggressive Militärmächte - sähen als zwischen Israel und der Ukraine.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. © Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Imago

„Das ist der Punkt, an dem die arabische Region steht“, sagte sie. „Sie werden nicht akzeptieren, was Biden sagt, indem er Russland und die Hamas vergleicht. Sie vergleichen eher Russland und Israel, was die Zahl der Todesopfer und die Angriffe auf Zivilisten angeht.“



Selenskyj, sagte sie, könnte mehr Freunde gewinnen, wenn er bereit wäre zu sagen, dass das, was Russland in der Ukraine tut, auch das ist, was Israel in Gaza tut. Aber, fügte sie hinzu, „ich sehe nicht, dass die Ukraine dazu bereit ist oder das tun will“.

Selenskyj vergleicht Hamas mit Russland

Ebenso wie der russische Präsident Wladimir Putin Israel zunächst weder direkt kondolierte noch die Hamas scharf tadelte, sprach Selenskyj nur zögerlich über die Notwendigkeit, die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schützen, als Israel seine Vergeltungsschläge verstärkte.

Als die Nachricht von dem Hamas-Angriff die Runde machte, verglichen Selenskyj und Mitglieder seines Teams die Hamas mit Russland und sagten, die Ukrainer hätten „ein besonderes Verständnis für das, was den Israelis widerfährt“. (In Israel leben zahlreiche ukrainische und russische Einwanderer.)

Erst zehn Tage später spielte Selenskyj indirekt auf die Bombardierung des Gazastreifens an, indem er zur Notwendigkeit des Schutzes der Zivilbevölkerung und zur Deeskalation aufrief.

In der Zwischenzeit hat Selenskyj die israelischen Angriffe nicht kritisiert, obwohl im Gazastreifen Tausende von palästinensischen Zivilisten und mindestens 21 ukrainische Bürger getötet wurden.

Die Außenminister der Türkei und Katars, die bei den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über Themen wie den Austausch von Kriegsgefangenen und die russische Blockade der ukrainischen Getreideexporte eine entscheidende Rolle gespielt haben, gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie dem Westen Heuchelei vorwarfen.



Wolodymyr Selenskyj – Vom Komödianten zum Symbol des Widerstands Fotostrecke ansehen

„Es ist nicht zulässig, die Tötung von Zivilisten in einem Kontext zu verurteilen und sie in einem anderen zu rechtfertigen“, sagte Mohammed bin Abdulrahman al-Thani aus Katar. Der türkische Abgeordnete Hakan Fidan fügte hinzu, dass das Versäumnis des Westens, die Tötungen im Gazastreifen zu verurteilen, „eine sehr ernste Doppelmoral darstellt“.



In einem Interview mit CNN übte auch Königin Rania von Jordanien scharfe Kritik: „Wird uns gesagt, dass es falsch ist, eine Familie, eine ganze Familie, mit vorgehaltener Waffe zu töten, aber dass es in Ordnung ist, sie mit Granaten zu töten?“

Andere Experten sagten, dass Selenskyjs Bemühungen, Vergleiche zu ziehen, in den arabischen Ländern wohl kaum auf Resonanz stoßen würden.

„Die Ukraine stand für die arabische Welt nie im Vordergrund“, sagte Kristian Ulrichsen, ein Wissenschaftler an der Rice University, der über die ukrainisch-arabischen Beziehungen geschrieben hat. „Es ist ein Konflikt, der sie nicht betrifft“.

Ulrichsen fügte hinzu: „Israel nimmt so viel Raum ein, dass ich nicht glaube, dass irgendjemand im Nahen Osten im Moment wirklich an die Ukraine denkt.“



Ukraine darf keine Unterstützer verlieren

An diesem Wochenende sollte in der Ukraine eine dritte Gesprächsrunde stattfinden, die darauf abzielt, die weltweite Unterstützung für den „Friedensplan“ der Ukraine zu fördern, der einen einseitigen Rückzug der russischen Truppen aus den besetzten ukrainischen Gebieten und die vollständige Wiederherstellung der territorialen Souveränität der Ukraine fordert.

Anders als beim ersten Treffen zur Ukraine-Friedensformel im August, das von Saudi-Arabien in Dschidda ausgerichtet wurde und an dem Delegierte fast aller großen blockfreien Mächte teilnahmen, war unklar, ob saudische Vertreter an der Veranstaltung an diesem Wochenende in Malta teilnehmen würden.

Selenskyj sprach am Montag mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, und in einem von Riad herausgegebenen Protokoll des Gesprächs wurde weder die Konferenz in Malta noch weitere Hilfe für die Ukraine erwähnt.

China, das sich in den letzten Tagen gemeinsam mit Russland für eine Rückkehr zu einer Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des israelisch-palästinensischen Konflikts ausgesprochen hat, nahm nicht an der Konferenz in Malta teil, wie Bloomberg News berichtete.

Die Türkei hatte vor, eine Delegation nach Malta zu entsenden, aber in den letzten Tagen hat sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan energisch gegen Israel ausgesprochen und die Hamas als Widerstandsbewegung bezeichnet - ein krasser Gegensatz zu Selenskyjs erklärten Positionen.

Angesichts der verstärkten russischen Angriffe an der Ostfront kann es sich die Ukraine kaum leisten, Freunde zu verlieren. Dies gilt insbesondere angesichts des zunehmenden Widerstands der Republikaner im Kongress gegen die Bereitstellung weiterer Hilfe für die Ukraine.



Präsident Joe Biden hat zusätzliche 60 Milliarden Dollar für die Ukraine vorgeschlagen und dies in einer kürzlich gehaltenen Rede mit einer Aufstockung der Mittel für Israel und die Stärkung des Grenzschutzes in den Vereinigten Staaten verknüpft.

Doch das Weiße Haus muss sich nun mit Johnson, dem neuen Sprecher des Repräsentantenhauses, auseinandersetzen, der wiederholt gegen eine weitere Finanzierung der Ukraine gestimmt hat und gegenüber Fox News erklärte, er beabsichtige, die Finanzierung der Ukraine von der Hilfe für Israel zu trennen.



Johnson hat erklärt, Washington werde die Ukraine nicht im Stich lassen, hat aber die endgültigen Ziele des Weißen Hauses in Frage gestellt. In Europa versucht der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der kürzlich am Rande einer Konferenz in China mit Putin zusammentraf, einen 50-Milliarden-Euro-Hilfsvorschlag der Europäischen Union für die Ukraine abzuschmettern.



Über das EU-Paket wird im Dezember im Rahmen des EU-Haushalts für die Jahre 2023 bis 2027 abgestimmt, und es bedarf der Einstimmigkeit der 27 Mitgliedstaaten, um angenommen zu werden.



Selenskyj ringt um weitere Unterstützung im Ukraine-Krieg

Tymofij Milowanow, ein ehemaliger ukrainischer Wirtschaftsminister, äußerte sich zuversichtlich, dass Selenskyjs Regierung einen Plan vorlegen werde, um die internationale Unterstützung für Kiew wieder zu verstärken und die Aufmerksamkeit für den Ukraine-Krieg kurz- bis mittelfristig aufrechtzuerhalten.

Das ukrainische Außenministerium, die ukrainische Präsidialverwaltung und ein Sprecher von Selenskyj reagierten nicht auf Anfragen, wie ihr Plan aussehen könnte.

Laut Orysia Lutsewitsch, Direktorin des Ukraine-Programms bei Chatham House, einer in London ansässigen Denkfabrik, hat sich die Ukraine unterdessen auf die Möglichkeit vorbereitet, dass die Unterstützung der USA nachlässt.

Der „Plan B“ der Ukraine - der sich in den jüngsten Joint Ventures mit deutschen und türkischen Rüstungsunternehmen sowie in Gesprächen mit britischen und amerikanischen Herstellern widerspiegelt - besteht darin, sich so weit wie möglich von der Außenpolitik zu distanzieren, so Lutsewitsch.



„Wenn Amerika die Ukraine komplett im Stich lässt, wäre das sehr schwierig“, sagte Lutsewitsch. „Aber die Ukraine wird mit den Mitteln, die sie selbst hat und die ihr von den europäischen Verbündeten zur Verfügung gestellt werden, weiterkämpfen.“



Kareem Fahim in Istanbul trug zu diesem Bericht bei.

Von Isobel Koshiw

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 29. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.