Krieg in Nahost: US-Kampfjets attackieren iranische Waffenfabrik

Teilen

Verteidigungsminister Lloyd Austin. © Chad Mcneeley/Dod/Imago

Die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges ist groß. Seit Wochen attackieren pro-iranische Milizen US-Kräfte im Irak und Syrien. Nun schlagen die USA zurück.

Washington, D.C. – Wie das Pentagon mitteilte, haben amerikanische Kampfjets am Mittwoch eine iranische Waffenfabrik in Ostsyrien angegriffen. Dies ist der jüngste Einsatz militärischer Gewalt im Nahen Osten, während Präsident Biden versucht, die zunehmenden Angriffe auf US-Truppen im Gaza-Krieg zu stoppen, und die Befürchtung besteht, dass eine Eskalation die Region in Gewalt versinken lassen könnte.

Die Ankündigung von Verteidigungsminister Lloyd Austin erfolgte zeitgleich mit der Enthüllung, dass eine amerikanische Überwachungsdrohne, eine MQ-9 Reaper, vor der jemenitischen Küste von militanten Kämpfern abgeschossen wurde, die von Teheran bewaffnet werden und mit diesem Land eng verbunden sind.



Weiterer Luftschlag der USA gegen Iran-gestützte Kräfte in Syrien

In einer Erklärung erklärte Austin, dass der Einsatz in Syrien, der von zwei F-15-Kampfjets durchgeführt wurde, ein Lager traf, das vom Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran und mit ihm verbundenen Gruppen genutzt wird. „Wir raten dringend von einer Eskalation ab“, sagte er und warnte, dass Präsident Biden, der den Luftangriff genehmigt hat, „keine höhere Priorität als die Sicherheit des US-Personals“ hat.

Die USA, fügte Austin hinzu, seien „voll und ganz darauf vorbereitet, weitere notwendige Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Leute und unsere Einrichtungen zu schützen.“

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Es war nicht sofort klar, ob irgendjemand bei dem, was das Pentagon als „Präzisionsselbstverteidigung“ als Reaktion auf die unnachgiebigen Angriffe auf amerikanisches Personal durch iranische Stellvertreter in Syrien und im Irak bezeichnete, zu Schaden gekommen ist. Ein hochrangiger US-Militärbeamter, der gemäß den Regeln der Agentur anonym bleiben wollte, sagte Reportern am Mittwochabend, es gebe keine Hinweise darauf, dass Zivilisten getötet worden seien. Die Anlage in der Provinz Deir al-Zour stehe seit geraumer Zeit unter Beobachtung, sagte der Beamte und merkte an, dass es nach dem Angriff zu sekundären Explosionen gekommen sei, was darauf hindeute, dass sich wahrscheinlich Waffen darin befunden hätten.

Über den 30 Millionen Dollar teuren Reaper, der in der Nähe des Jemen abgeschossen wurde, ist weniger bekannt. Der hochrangige US-Militärbeamte schrieb diesen Angriff den Houthi-Rebellen zu, die einen großen Teil des vom Krieg zerrütteten Landes kontrollieren. Der Angriff habe sich im internationalen Luftraum über dem Roten Meer ereignet, sagte er. Im vergangenen Monat hatte ein dort stationierter amerikanischer Marinezerstörer eine Raketensperre abgefangen, die vom Jemen aus in Richtung Israel abgefeuert wurde.



Spannungen im Nahostkonflikt verstärken sich

Beide Vorfälle drohen die Spannungen zu verstärken, die einen Großteil des Nahen Ostens ergriffen haben, seit der Krieg zwischen Israel und der Hamas – einem weiteren Gönner des Irans – nach dem überwältigenden grenzüberschreitenden Angriff der militanten Gruppe am 7. Oktober ausgebrochen ist. Auf Bidens Anweisung hin haben US-Beamte in der Hoffnung, eine Ausweitung der Gewalt im Gazastreifen zu verhindern, vorsichtig auf die Dutzende von Angriffen auf amerikanisches Personal seither reagiert.

Ende letzten Monats führten US-Kampfflugzeuge eine ähnliche Operation in Syrien durch, nachdem Biden gesagt hatte, er habe Ayatollah Ali Khamenei, den obersten Führer des Iran, persönlich gewarnt, dass, wenn Teheran weiterhin „gegen“ die US-Streitkräfte im Nahen Osten vorgehen würde, „wir reagieren werden“. Seitdem sind die Angriffe im Irak und in Syrien fast täglich fortgesetzt worden, und seit Beginn des Gaza-Krieges sind es nun insgesamt mindestens 40.

Kritiker des Ansatzes der Regierung haben die Vergeltungsschläge als unzureichend bezeichnet und argumentiert, sie würden den Iran nicht abschrecken. „Nadelstichangriffe auf Munitionslager in der Wüste werden den Iran nicht davon abhalten, unsere Truppen anzugreifen“, schrieb Repräsentant Michael Waltz (R-Fla.), Mitglied des House Armed Services Committee, in einem Beitrag auf X nach der Ankündigung vom Mittwoch.



Während das Pentagon die Vorfälle, bei denen es sich um eine Mischung aus Einwegdrohnen und Raketen handelte, als „belästigend“ bezeichnete, wurden etwa 45 US-Soldaten in irgendeiner Form verletzt, was die Sorge weckte, dass ein amerikanischer Soldat getötet werden könnte. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, Brigadegeneral Patrick Ryder, sagte am Montag, dass zwei Personen, die bei dieser Angriffswelle Hirnverletzungen erlitten haben, zur Beobachtung und weiterführenden Behandlung in eine medizinische Einrichtung in Landstuhl, Deutschland, gebracht wurden. Sie waren zunächst in den Dienst zurückgekehrt, wie alle anderen auch.



Beamte der Regierung sind zutiefst besorgt über Irans Netzwerk von Stellvertretern in der gesamten Region, von denen einige seit vielen Jahren sporadisch US-Streitkräfte angreifen. Neben der Hamas, deren Angriff in Israel mehr als 1.400 Menschen tötete, unterstützt der Iran auch die militante Gruppe Hisbollah im Libanon, die Houthis im Jemen und schiitische Milizen im Irak und in Syrien.



Im März genehmigte Biden Luftangriffe auf iranische Stellvertreterpositionen in Syrien, nachdem eine Einweg-Angriffsdrohne eine Militäreinrichtung der Koalition in der Nähe von Hasakah im Nordosten des Landes getroffen hatte, wobei ein amerikanischer Auftragnehmer getötet und fünf US-Soldaten verwundet wurden. Nach Einschätzung des Pentagons war die Drohne iranischen Ursprungs.



Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

US schickt Kriegsschiffe und Flugzeuge in den Nahen Osten

Das Pentagon hat Kriegsschiffe, Flugzeuge und Personal in den Nahen Osten entsandt, um diese Parteien davon abzuhalten, Israel anzugreifen, während es seine Operationen in Gaza fortsetzt. Am Mittwoch überflog ein B-1B-Bomber, der von F-16-Kampfjets begleitet wurde, den zweiten Tag in Folge die Region, wie US-Militärs mitteilten. Am Sonntag folgte die seltene Meldung, dass ein US-U-Boot mit ballistischen Raketen im Nahen Osten eingetroffen ist - ein weiterer offensichtlicher Versuch, eine Botschaft an potenzielle Gegner zu senden.



Das Pentagon gab letzte Woche außerdem bekannt, dass es Reaper-Drohnen wie die vor Jemen abgeschossene einsetzt, um den Gazastreifen auf der Suche nach Geiseln zu überfliegen.



Etwa 2.500 US-Soldaten sind im Irak und 900 in Syrien stationiert, um zu verhindern, dass die Gruppe Islamischer Staat in beiden Ländern Fuß fasst. Austin sagte in seiner Erklärung, diese Operationen würden fortgesetzt.

Zu den Autoren Dan Lamothe arbeitet seit 2014 für die Washington Post und berichtet über das US-Militär. Er schreibt seit mehr als 15 Jahren über die Streitkräfte, ist viel gereist, hat fünf Teilstreitkräfte kennengelernt und über Kampfeinsätze in Afghanistan berichtet. Alex Horton ist ein Reporter für nationale Sicherheit bei der Washington Post mit Schwerpunkt auf dem US-Militär. Er diente im Irak als Infanterist der Armee. Missy Ryan schreibt für die Washington Post über Diplomatie, nationale Sicherheit und das Außenministerium. Sie kam 2014 zur Post, um über das Pentagon und militärische Themen zu schreiben. Sie hat aus dem Irak, Ägypten, Libyen, Libanon, Jemen, Afghanistan, Pakistan, Mexiko, Peru, Argentinien und Chile berichtet.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 09. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.