Vor Berlin-Besuch: Grüne Jugend warnt vor Asyl-Deal mit „Israel-Hasser“-Erdogan

Von: Robert Wagner

Ein Besuch Erdogans sei „das falsche Signal zur falschen Zeit“. Andere gehen weiter und fordern die offizielle Ausladung des türkischen Präsidenten.

Berlin – Einen Tag vor dem Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland am Freitag (17. November) reißt die hitzige Debatte darum nicht ab. Von vielen Seiten erfährt Erdogan vor dem Hintergrund des Krieges in Israel viel Kritik für seine anti-israelische Haltung und seine Fürsprache der Hamas. Nun kommen auch aus der Jugendorganisation der Grünen scharfe Worte der Ablehnung.

Grüne Jugend: Besuch von Erdogan in Deutschland sei „das falsche Signal zur falschen Zeit“

„Erdogan den roten Teppich vor dem Kanzleramt auszurollen ist das falsche Signal zur falschen Zeit“, sagte Svenja Appuhn, Co-Sprecherin der Grünen Jugend, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Er ist ein offener Israel-Hasser, bezeichnet die Hamas als ‚Befreiungsorganisation‘ und begeht seit Jahren völkerrechtswidrige Angriffe auf kurdische Gebiete“, führte sie weiter aus. Erdogans Kurzbesuch nannte sie eine „Provokation und ein Sicherheitsrisiko für Jüdinnen und Juden, Kurden und türkische Oppo­sitio­nelle in Deutschland.“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf einer Solidaritätskundgebung in Istanbul am 28. Oktober 2023. Auf Veranstaltungen wie dieser hetzt er regelmäßig gegen Israel. © IMAGO / ABACAPRESS

Auch dem Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU, das Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wiederbeleben möchte, erteilt Appuhn eine deutliche Absage. Deutschland und die EU hätten sich durch das Abkommen mit Erdogan erpressbar gemacht, so Appuhn. „Anstatt jetzt über die Verlängerung zu verhandeln, muss der schmutzige Deal nun endlich aufgekündigt werden. Deutschland muss endlich Taten auf Erdogans Menschenrechtsverbrechen folgen lassen.“

Die Gesellschaft für bedrohte Völker verlangt sogar die Ausladung von Erdogan

Ähnlich äußerte sich kürzlich auch die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV). „Der für den 17. November geplante Besuch wäre ein fatales Signal an alle Feinde der Freiheit und der Menschenrechte und würde dem Ansehen Deutschlands schaden“, teilte die GfbV am 9. November mit. Mit Verweis auf seine Fürsprache für die islamistische Hamas und seine aggressive Außenpolitik im Nahen Osten fordert die GfbV sogar die offizielle Ausladung Erdogans.

Der türkische Präsident mache sich zum „Sprachrohr des Hasses auf Israel und die Juden“ und lasse zugleich „täglich die Nachbarstaaten der Türkei bombardieren, um die dort lebenden Minderheiten zu vertreiben und die Region zu islamisieren“, so der GfbV-Nahostexperte Dr. Kamal Sido.

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul, weist solche Forderungen zurück. „Es ist richtig und notwendig, dass der Kanzler den türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin zu Arbeitsgesprächen empfängt. Dort wird er die fundamentalen Differenzen offen ansprechen können. Das ist ebenso wichtig“, sagte er dem RND. Erdogans jüngste Äußerungen seien zwar „verstörend“, allerdings sei die Türkei selbst „ein wichtiger und verlässlicher Nato-Partner“, mit dem es „Gemeinsamkeiten zu definieren“ gelte.

Erdogan prophezeit Israel die Auslöschung und spricht von „Faschismus“

Erdogan hatte seit dem Ausbruch des Krieges Israels gegen die terroristische Hamas immer wieder gegen Israel gehetzt und gleichzeitig die Hamas als „Befreiungsorganisation“ bezeichnet. Er prophezeite Israel die bevorstehende Auslöschung, sobald es vom Westen fallen gelassen werde. Angesichts der Bombardierung des Gazastreifens warf Erdogan Israel „Kriegsverbrechen“ vor und sprach von Israel als einem „faschistischen“ Staat. Die türkisch-israelischen Beziehungen sind auf einem neuen Tiefstand.

Erdogan wird am Freitag (17. November) für wenige Stunden nach Berlin kommen und dort mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und anschließend mit Kanzler Olaf Scholz sprechen.