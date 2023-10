Krieg in Israel: Luftraum im Norden verletzt – eskaliert die Lage nun zum Zweifrontenkrieg?

Von: Jens Kiffmeier, Felix Busjaeger

Eskalation im Israel-Krieg: Eine Notstandsregierung bereitet die Offensive gegen die Hamas in Gaza und die Hisbollah im Libanon vor. Der News-Ticker.

Krieg in Israel: Netanjahu bildet Notstandsregierung

Vergeltung an Hamas und Hisbollah: Minister bestätigt Bodenoffensive

Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch aus Israel. Aktuell ist die Lage nicht vollständig zu überblicken. Daher lassen sich nicht alle Informationen zum Krieg in Israel und zur Hamas unmittelbar unabhängig überprüfen.

Update vom 11. Oktober, 18.15 Uhr: Deutschlands Botschafter in Israel, Steffen Seibert, erklärte am Mittwoch, dass er davon ausgehe, dass viele Deutsche mit den von der Bundesregierung organisierten Sonderflügen nach Deutschland zurückkehren werden. „Ich denke, es wird eine große Zahl sein, sodass die angekündigten Flüge der Lufthansa mit Sicherheit nicht unterbesetzt sein werden“, sagte Seibert am Mittwoch dem Sender RTL.

Währenddessen nimmt die Zahl der Toten auf Seiten der Palästinenser weiter zu. Mindestens 1100 von ihnen sollen seit Samstag getötet worden sein, darunter 326 Kinder. Das teilten das Gesundheitsministerium des Gazastreifens mit. Die Gesamtzahl der Verletzten liegt bei 5.339.

Lage im Norden spitzt sich zu: Weitet sich der Krieg in Israel auf den Libanon aus?

Update vom 11. Oktober, 18.00 Uhr: Fünf Tage nach der Eskalation im Nahen Osten bleibt die Lage weiter angespannt. Im Krieg in Israel meldeten Sicherheitskreise, dass es wohl im Norden des Landes zu einer „mutmaßlichen Infiltration“ des israelischen Luftraums aus dem Libanon gekommen sein soll. Das berichtet unter anderem der britische Guardian. Wie viele Flugkörper genau die Grenze passiert haben sollen, ist bisher nicht bekannt. In der gesamten Region heulten Sirenen und die Bewohner wurden angehalten, bis auf Weiteres Schutz zu suchen.

Die Hisbollah signalisierte nach der Entsendung eines US-Flugzeugträgers ins östliche Mittelmeer Kampfbereitschaft: Die Organisation gilt als enger Verbündeter des Irans, ist militärisch gut ausgerüstet und mit dem jüdischen Staat verfeindet. In den vergangenen Tagen gab es nach der Hamas-Attacke mehrere kleine Gefechte zwischen der Hisbollah und dem israelischen Militär.

Tausende Leichen im Krieg in Israel: Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigt Notstandsregierung an

Erstmeldung vom 11. Oktober, 17.49 Uhr: Tel Aviv – Mehr als Tausend Leichen und Verletzte sowie hunderte verschleppte Geiseln: Wenige Tage nach dem Überraschungsangriff der Hamas rüstet Israel im Krieg gegen die Terrororganisation zu einem massiven Vergeltungsschlag. So kündigte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Mittwoch (11. Oktober) die Bildung einer Notstandsregierung an. Experten gehen davon aus, dass eine breite Koalition notwendig ist, um weitreichende militärische und politische Entscheidungen in den nächsten Tagen durchsetzen zu können. Es deutet sich immer stärker an, dass Israel nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im Libanon gegen die Hisbollah vorgehen wird. Droht jetzt die Eskalation zu einem Zweifrontenkrieg?

Krieg in Israel: Hamas schockiert mit Massaker in Grenzorten am Gaza-Gebiet

Der Krieg in Israel sorgt seit dem Wochenende für einen internationalen Schock. Terroristen hatten am Samstag im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas ein Massaker unter israelischen Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Es war das schlimmste Blutbad der israelischen Geschichte. Die Zahl der Toten liegt nach Armeeangaben bei mehr als 1200. Mindestens 3000 weitere Menschen seien verletzt worden – 150 Menschen sollen zudem als Geiseln verschleppt worden sein.

Die israelische Armee griff daraufhin nach eigenen Angaben Hunderte Terrorziele im Gazastreifen an. Die Zahl der dabei getöteten Palästinenser ist am Mittwoch auf mindestens 1055 gestiegen. Rund 5000 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit.

Vergeltung im Israel-Krieg rückt näher: Ministerpräsident Benjamin Netanjahu plant mit seinen Militärs die Bodenoffensive. © Amos Ben-Gershom/dpa

Netanjahu schmiedet Notstandsregierung – kommt jetzt die Bodenoffensive im Krieg in Israel?

Die Netanjahu-Regierung will nun hart durchgreifen. Der Ministerpräsident einigte sich deshalb mit Oppositionspolitiker Benny Gantz auf die Bildung der Notstandsregierung geeinigt. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, sieht die Einigung vor, dass Netanjahu, Verteidigungsminister Joav Galant sowie der ehemalige Verteidigungsminister Benny Gantz von der Partei Nationale Union ein Kriegskabinett bilden. Als Beisitzer ohne Stimmrecht sollen der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot und Likud-Minister Ron Dermer dienen. Gantz will den Berichten zufolge fünf Minister für das Sicherheitskabinett stellen.

Netanjahu hatte am Samstag den beiden Oppositionspolitikern Jair Lapid und Benny Gantz den Eintritt in eine Notstandsregierung angeboten. Seit Tagen liefen im Hintergrund Verhandlungen. Unklar war, ob Oppositionsführer Lapid eine Rolle in der Notstandsregierung spielen wird. Medien zufolge soll ein Posten in der Regierung für ihn frei gehalten werden, sollte er sich anschließen wollen.

Angriffe der Hisbollah aus dem Libanon: Israel droht ein Krieg an zwei Fronten

Nachdem die israelische Armee bereits den Gazastreifen mit Luftschlägen bombardiert hat, weitet sich der Israel-Krieg auch auf den Norden des Landes aus. So sollen Kämpfer der vom Iran befehligten Terrororganisation Hisbollah am Mittwoch erneut israelische Armee-Ziele aus dem Libanon heraus attackiert haben. Dabei gab es nach Angaben der israelischen Streitkräfte (IDF) mehrere Opfer. Die Luftwaffe flog darauf mehrere Angriffe auf Grenzorte im Libanon. Videos und Bilder im Netz zeigen über den Städten dichte Rauchwolken.

Es war seit Beginn des Israel-Kriegs nicht der erste Angriff der Hisbollah. Militärbeobachter vermuten, dass Israel bewusst in einen Zweifrontenkrieg gezogen werden soll. Vorsorglich schickte Arye Sharuz Shalicar, Sprecher der israelischen Streitkräfte (IDF), den Kämpfern eine Warnung und forderte sie zur Einstellung der Provokationen auf. Alles andere habe für sie „verheerende Konsequenzen“, drohte er im Gespräch mit dem Nachrichtensender ntv.

Bodenoffensive im Krieg in Israel rollt an – Reservisten bereits eingezogen

Doch es wird nicht nur bei Luftschlägen im Krieg in Israel geben. In den kommenden Tagen soll auch eine Bodenoffensive anrollen. Israel zieht bereits eine hohe Zahl an Reservisten ein. Der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant bestätigte den Plan. „Wir haben die Offensive aus der Luft begonnen, später werden wir auch vom Boden aus vorgehen“, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir haben das Gebiet seit dem zweiten Tag unter Kontrolle und sind in der Offensive. Sie wird sich nur noch verstärken. Die Hamas wollte eine Veränderung und sie wird sie bekommen. Was in Gaza war, wird es nicht mehr geben.“

Westen startet Evakuierung seiner Staatsbürger aus Nahost

Wegen der weiter drohenden Eskalation im Israel-Krieg riefen ausländische Regierungen ihre Staatsbürger zur Ausreise auf. Einige Länder wie Italien oder die Niederlande starteten am Mittwoch direkt mit den Evakuierungsflügen. Die deutsche Bundesregierung organisierte Busse, die deutsche Staatsangehörige nach Jordanien bringen sollen. Von dort sind Evakuierungsflüge ab Donnerstag geplant. (jkf/mit Material der dpa)