Krieg mit der Hamas: Israels Zielsetzung in Gaza bleibt weiter unklar

Ein bombardiertes Haus in Khan Younis, im südlichen Gazastreifen, am Dienstag. © Loay Ayyoub/The Washington Post

Während die israelische Bodenoffensive in Gaza läuft, gibt es weiterhin kein klares Ziel für die Zeit nach dem Krieg. Die Meinungen gehen auseinander.

Jerusalem – Wer wird den Gazastreifen regieren, wenn dieser schreckliche Krieg vorbei ist? Nach einem Monat der Kämpfe kann niemand eine klare Antwort geben. Premierminister Benjamin Netanjahu kündigte am Montag in einem Interview mit ABC News plötzlich an, dass Israel nach dem Ende des Konflikts auf „unbestimmte Zeit“ für die allgemeine Sicherheit des Gazastreifens verantwortlich sein werde.

Für viele klang dies wie eine Rückkehr zu einer Besetzung des Gazastreifens, vor der Washington und Israels andere westliche Partner wiederholt gewarnt haben. Erst vor einer Woche verkündete Verteidigungsminister Yoav Gallant die gegenteilige Botschaft – er sagte, die „Beseitigung der Verantwortung Israels für das Leben im Gazastreifen“ sei ein Kernziel der Kampagne.

Die Regierung Biden hat unterdessen angedeutet, dass die geschwächte Palästinensische Autonomiebehörde nach dem Krieg eine führende Rolle in Gaza spielen könnte. Die Verwirrung über die Nachkriegsszenarien trägt zu einer menschlichen Katastrophe bei und vertieft die Wut im Gazastreifen, wo die Menschen sagen, dass sie kein Mitspracherecht in Bezug auf ihre Zukunft haben.



Krieg im Gazastreifen: Wer regiert das Gebiet nach dem Ende des Konflikts?

Nach einem Monat sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen bereits mehr als 10.000 Palästinenser getötet worden, darunter viele Frauen und Kinder. Gaza-Stadt ist von israelischen Panzern, Artillerie und Truppen eingekesselt und befindet sich noch in der Anfangsphase einer langen und harten urbanen Schlacht mit der Hamas.

Bei dem Überraschungsangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, dem tödlichsten Tag für Juden seit dem Holocaust, wurden mehr als 1.400 Israelis getötet. Mindestens 34 israelische Soldaten sind im Gazastreifen ums Leben gekommen, was die Zahl der Opfer früherer Kriege übertrifft.

Experten warnen, dass sich der Gazastreifen in eine giftige Müllhalde aus Waffen und Trümmern verwandelt. Mehr als 1 Million Menschen sind vertrieben worden. Zehntausende kauern in Krankenhaushöfen und geschlossenen Schulen der Vereinten Nationen. Ganze Stadtteile wurden zerstört.



Ein israelischer Angriff auf Beit Hanoun in Gaza am Montag. © : Heidi Levine/The Washington Post

Leitung von Gaza nach Ende des Krieges in Israel: Bisher keine eindeutige Antwort

Wie auch immer es ausgeht, es wird eines der größten Wiederaufbauprojekte sein, das je durchgeführt wurde. Doch Israel und seine Verbündeten haben keine einheitliche Vorstellung davon, wer die Enklave nach dem Krieg verwalten soll.



Auf einem Kurzbesuch in Ramallah im Westjordanland am Sonntag sprach US-Außenminister Antony Blinken das Thema mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas an, wie ein hochrangiger Beamter des Außenministeriums gegenüber der Washington Post erklärte.

Der Leiter der Palästinensischen Autonomiebehörde bestand darauf, dass seine Regierung nur im Rahmen einer „umfassenden Lösung“ in den Gazastreifen zurückkehren würde, so seine Berater - was eine Förderung der palästinensischen Rechte und der Eigenstaatlichkeit bedeutet. Die Vorstellung, dass der 87-jährige Abbas, seine Fatah-Partei und die Palästinensische Autonomiebehörde, die einen Teil des Westjordanlandes verwaltet, den Gazastreifen verwalten würden, löste sofortige Reaktionen aus.

Palästinensische Autonomiebehörde in Gaza? „Nicht einmal in der Lage, das Westjordanland zu regieren“

Was ist die Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser?



Unmöglich, sagten viele. Sie wird nie zustande kommen. Die Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde ist zu alt, zu korrupt und zu unpopulär, so die Analysten, und klammert sich in Ramallah gerade noch an die Macht. Tahani Mustafa, Experte für palästinensische Fragen bei der International Crisis Group, nannte die Vorstellung, dass die Behörde den Gazastreifen verwalten könnte, „komisch“. „Abbas ist nicht einmal in der Lage, das Westjordanland zu regieren, geschweige denn Gaza“, sagte sie.

Die Israelis haben sich zur künftigen Rolle der Behörde auffallend ruhig verhalten. Sie und die israelische Siedlerbewegung im Westjordanland profitieren von der palästinensischen Uneinigkeit. Doch die zentrale Frage bleibt: Wer, wenn nicht Abbas und die Palästinensische Autonomiebehörde, wird den Vorsitz in einem zerrütteten und traumatisierten Gazastreifen übernehmen?

Israel hat geschworen, die Hamas zu vernichten, doch die politischen Führer der Gruppe denken bereits an die Zukunft. „Wir warnen erneut davor, auf israelische Versprechen zu setzen, um die Regierungsform im Gazastreifen zu bestimmen“, sagte Raafat Murra, ein Mitglied der politischen Führung der Hamas, im Libanon. Murra sagte, nicht die Hamas befinde sich in der Krise, sondern Netanjahu und seine Regierung.

„Unser palästinensisches Volk im Gazastreifen wird nach all den Opfern keine neue Herrschaft oder eine neue Regierung akzeptieren, die die Besatzung ablöst und die Ziele erreicht, die die Besatzung nicht erreichen konnte“, sagte Murra, ohne sich speziell auf die Erzrivalen der Hamas, Abbas und Fatah, zu beziehen.



Das palästinensische Volk wird in diesen Angelegenheiten nur selten konsultiert - weder von Außenstehenden noch von seinen eigenen Führern. Die Fatah im Westjordanland und die Hamas im Gazastreifen sind seit Jahren an der Macht und hatten immer einen Vorwand, um keine Wahlen abzuhalten. Beide fürchten, sie würden verlieren.

„Hamas ist verrückt, Fatah ist korrupt“: Tiefes Misstrauen bei Palästinensern

Inmitten intensiver Luftangriffe und einer israelischen Bodenoffensive sagen die Menschen im Gazastreifen, dass sie einfach nur das Morgen erleben wollen.



Sie haben schon viele Kriege und Wiederaufbauprozesse hinter sich. Und sie haben eine Meinung. „Die Hamas ist verrückt, und die Fatah ist korrupt“, sagt Ayman Shrafi, 43, der für eine lokale Hilfsorganisation im Flüchtlingslager Jabalya arbeitet, das jetzt an vorderster Front des israelischen Angriffs liegt. „Die Hamas kümmert sich um ihre eigenen Interessen, und die Fatah auch“.

„Wir in Gaza sind nicht die Entscheidungsträger“, sagte er. Er befürchtet, dass die Bevölkerung des Gazastreifens in der Folge des Krieges „stark ausgebeutet“ werden wird. Ghadeer Rafiq, 32, ist Arabischlehrerin in Beit Lahia, nördlich von Gaza-Stadt. Sie sagte: „Der Krieg mag zu Ende gehen, die Fatah oder andere mögen zurückkehren, oder die Hamas mag bleiben, aber ich bin nicht sicher, dass ich überleben werde.“

Rafiq sagte, sie sei unter der Hamas nicht glücklich gewesen. „Ich hoffe, dass die Fatah in den Gazastreifen zurückkehrt, aber ich wünsche mir nicht die Zerstörung des Gazastreifens, denn wenn die Fatah zurückkehrt, wird es für sie keinen Platz zum Regieren geben“, sagte sie.

Ahmed al-Bash, 26, hat Buchhaltung studiert, hat aber wie die meisten Gazaner keine feste Arbeit. Er lebt im Flüchtlingslager Nuseirat im Süden des Landes. „Die Rückkehr der Palästinensischen Autonomiebehörde nach Gaza ist unmöglich“, sagte er. „Ich glaube nicht, dass das palästinensische Volk die Rückkehr der korrupten Behörde nach Gaza auf dem Rücken eines israelischen Panzers akzeptieren wird.

Die Infrastruktur der Hamas werde bombardiert und ihre Führer getötet, „aber die Hamas bleibt und wird immer stärker“, sagte er, weil die Bewegung „für Ideen steht“. Er warnte Außenstehende: „Der wichtigste Faktor bei der Frage, wer in Gaza regieren wird, ist die Entscheidung des palästinensischen Volkes, nicht die Entscheidung des Auslands.“

Hanan Ashrawi, ein prominenter Palästinenserführer im Westjordanland, sagte, dass die Palästinensische Autonomiebehörde theoretisch nur im Rahmen eines umfassenderen Friedensvertrags, der die palästinensische Eigenstaatlichkeit sicherstellt, in den Gazastreifen zurückkehren würde. Sie sagte, keine palästinensische Gruppe würde den Gazastreifen „auf dem Rücken eines israelischen Angriffs“ verwalten wollen.

Krieg in Israel: Palästinensische Autonomiebehörde „kein glaubwürdiger Akteur“

Zaha Hassan, eine leitende Mitarbeiterin des Carnegie Institute for Peace, die auf amerikanischer Seite an früheren Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern beteiligt war, sagte: „Es ist schwer vorstellbar, wie die Palästinensische Autonomiebehörde angesichts der enormen Herausforderung und all der Zerstörung, die Israel angerichtet hat, praktisch die Verwaltung des Gazastreifens übernehmen kann.“



Sie sagte, die Behörde sei schwach - „auf den letzten Beinen“ - und „kein glaubwürdiger Akteur bei den Palästinensern“. Sie könnte eine Chance haben, ihre Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, wenn sie in der Lage ist, die Besatzung zu beenden und die nationalen Gremien so wiederherzustellen, dass sie das Volk wirklich repräsentieren.“



Aber „Israel will nicht, dass die PA die Verwaltung des Gazastreifens übernimmt“, sagte sie, und es ist unwahrscheinlich, dass Washington zu viel Druck ausübt.



Die Biden-Administration „war bisher nicht bereit, politisches Kapital für die Lösung des Konflikts zwischen Israel und Palästina aufzuwenden, daher bin ich nicht sehr zuversichtlich, dass sie jetzt Druck auf Israel ausüben wird“, sagte sie. „Es ist nicht einmal in der Lage, Israel dazu zu bringen, einer humanitären Pause zuzustimmen.“



Sollte Israel trotz der Einwände von Präsident Biden zu einer Wiederbesetzung des Gazastreifens zurückkehren, sollte Washington „Demut zeigen, wenn es darum geht, Israel Ratschläge für die nächsten Tage zu geben“, schrieb Aaron David Miller, ein weiterer ehemaliger US-Friedensunterhändler, am Dienstag auf X.



Präsident Barack „Obamas Rückzug aus dem Irak im Jahr 2011 und Bidens Rückzug aus Afghanistan im Jahr 2021 sind nicht vertrauenserweckend“, schrieb er. „Israels Verbleib im Gazastreifen könnte sowohl für Israel als auch für [die] USA eine Katastrophe sein.

Balousha berichtete aus Kairo. Miriam Berger in Jerusalem sowie Michael Birnbaum und Loveday Morris in Tel Aviv trugen zu diesem Bericht bei.

