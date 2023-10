Krieg in Israel: „Grundrauschen in der islamistischen Szene“ - Nouripour will bessere Terrorabwehr

Von: Sonja Thomaser

Der Krieg in Israel hat auch Auswirkungen auf Forderungen in der deutschen Politik. Weltweit sind für Samstag große Demonstrationen geplant. Der News-Ticker.

Update vom 28. Oktober, 10.00 Uhr: In Istanbul ist für Samstag (28. Oktober) eine große Pro-Palästina-Demonstration geplant. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan soll angeblich daran teilnehmen. Auch in Deutschland sind mehrere pro-palästinensische Demonstrationen geplant.

Grünen-Chef Nouripour sieht wegen des Gaza-Kriegs infolge der Terrorattacke der islamistischen Hamas auf Israel neue Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden in Deutschland. © Stefan Puchner/dpa

Erstmeldung vom 28. Oktober: Grünen-Chef Nouripour sieht wegen des Gaza-Kriegs infolge der Terrorattacke der islamistischen Hamas auf Israel neue Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden in Deutschland. „Wir müssen die Fähigkeiten von Polizei und Nachrichtendiensten spürbar steigern. Das gilt für Personal wie auch für Ausrüstung“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Samstag (28. Oktober). „Dazu ist eine gesamtstaatliche Anstrengung nötig. Bund und Länder sollten sich schnell zusammensetzen und Lösungen finden. Wir brauchen einen Ruck, um die Terrorabwehr zu verbessern.“ Nouripour sprach von einem „Grundrauschen in der islamistischen Szene“, das immer lauter werde.

Polizisten hatten am Dienstag einen 29-Jährigen in Duisburg festgenommen. Der als IS-Terrorist verurteilte Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Er soll sich gegenüber einem Chat-Partner in Syrien zu einem islamistischen Anschlag bereit erklärt haben. Als mögliches Anschlagsziel soll er sich im Internet über pro-israelische Demonstrationen informiert haben. Nachdem Terroristen der im Gazastreifen herrschenden Hamas in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet und mehr als 200 Menschen verschleppt haben, kommt es auch auf deutschen Straßen immer wieder zu Demonstrationen von Palästinensern und Unterstützern, bei denen einige Teilnehmer die islamistische Hamas bejubelten. (Mit Agenturmaterial)