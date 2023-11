Krieg in Israel: Mit Geheimdiensten und Spezialeinheit 504 gegen die Hamas

Von: Sandra Kathe

Im Krieg gegen die Hamas sind in Israel wie im Gazastreifen zahlreiche Sonder- und Geheimeinheiten im Einsatz. Diese Aufgaben erfüllen sie.

Gaza/Tel Aviv – In Nachrichten zum Krieg zwischen Israel und der terroristischen Palästinenserorganisation Hamas ist auch immer wieder von Spezialeinheiten und Geheimdiensten die Rede. Auch aktuelle Bilder und Erkenntnisse, nach denen die Al-Schifa-Klinik in Gaza von den Hamas „als terroristische Infrastruktur“ genutzt worden sei und sich darunter eine Kommandozentrale befunden hätte, stützen sich auf Informationen einer solchen Einheit.

In diesem Zusammenhang fällt auch sehr oft der Begriff „Einheit 504“. Diese soll aus dem israelischen Militärgeheimdienst hervorgehen und gibt an, den „Missbrauch“ von Krankenhäusern im Gazastreifen durch Hamas-Terroristen aufgedeckt zu haben. Doch was unterscheidet sie von den sonstigen israelischen Geheimdiensten Schin Bet und Mossad?

Neben Kräften des israelischen Militärs sind im Krieg gegen die Terroreinheit Hamas auch Spezial- und Geheimeinheiten im Einsatz. © Handout/AFP

Geheimdienste und Einheit 504 in Israel: Das unterscheidet die Einheiten

Laut einem Bericht der israelischen Zeitung Jerusalem Post ist der wichtigste Unterschied zwischen der Einheit 504 und den israelischen Geheimdiensten Mossad sowie Schin Bet die unterschiedlichen strategischen Ausrichtungen der Gruppen. Demnach richten sich Mossad und Schin Bet - anders als die Einheit 504 - mehr nach einem „Gesamtbild“ aus. Die Einsätze der Einheit 504 würden zudem mehrheitlich „laufende Militärsituationen“ betreffen.

Dem Bericht zufolge ist die Gruppe in unterschiedlichen Phasen etwa im Libanon, im Gazastreifen oder in Syrien sowie in den israelischen Grenzgebieten im Einsatz gewesen. In Verbindung mit der israelischen Einheit 504 machten aber auch unangenehme Behauptungen die Runde. Der britische Guardian sowie die deutsche Tageszeitung taz berichteten im Jahr 2003 übereinstimmend, dass Gefangene in einem Geheimgefängnis der für ausländische Gefangene zuständigen Militäreinheit Folter und sexuellen Missbrauch vorgeworfen hatten. Das geht aus Archivberichten hervor.

Einheit 504 im Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen im Einsatz

Zu den heutigen Aufgaben der Gruppe im Krieg in Israel zählen laut Jerusalem Post etwa die „Befragung festgenommener palästinensischer Terroristen oder mit den Hamas sympathisierender Zivilpersonen“ sowie die „Evakuierung palästinensischer Zivilisten“ aus Gaza. Im Gegensatz dazu konzentrierten sich die Einsätze von Schin Bet mehr auf die Rekrutierung von Quellen oder der Befragung von Festgenommenen in eigenen Sicherheitseinrichtungen. Die Arbeit des Mossad hingegen konzentriere sich vor allem auf Operationen und Informationsbeschaffung im Ausland.

Gemeinsam mit dem israelischen Militär ist die Einheit 504 derzeit auch im Gazastreifen im Einsatz, wo sie in der vergangenen Woche unter dem Gelände der Al-Schifa-Klinik in zehn Metern Tiefe einen 55 Meter langen Tunnel sowie ein Waffenlager gefunden haben soll. Die von Israel veröffentlichten Aufnahmen von Überwachungskameras der Klinik vom 7. Oktober, dem Tag des Angriffs der Hamas auf Israel zeigten außerdem, wie bewaffnete Männer mit mutmaßlichen Hamas-Geiseln in das Krankenhaus kommen. Das belegt laut einer Erklärung der Armee und der Geheimdienste, dass die Hamas „den Schifa-Krankenhauskomplex am Tag des Massakers als terroristische Infrastruktur nutzte“. (saka mit AFP)