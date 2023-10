Israel will die Hamas zerschlagen - aber ist das überhaupt möglich?

Von: Foreign Policy

Teilen

Israel reagiert seit den Massakern der Hamas mit schweren Luftangriffen auf den Gazastreifen. © Xinhua/dps

Die Ziele Israels in seinem derzeitigen Krieg mit der Hamas könnten zu weitreichend sein, um sie zu erreichen.

Eine Bodenoffensive wäre für die israelische Regierung mit vielen Risiken verbunden

wäre für die israelische Regierung mit vielen verbunden Für Israel hat die Geiselbefreiung Priorität

hat die Priorität Hochrangige Hamas-Anführer setzen sich unter anderem nach Katar ab

setzen sich unter anderem ab Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 10. Oktober 2023 das Magazin Foreign Policy.

Gaza - „Ich kann ihren Angriff nur mit dem IS vergleichen“, sagte Haim Regev, Israels Botschafter bei der Europäischen Union und der NATO, gegenüber Foreign Policy in seinem Büro in Brüssel. Er bezog sich damit auf die Hunderte von Toten und Dutzende von Entführten, darunter Frauen, Kinder und ältere Menschen, als bewaffnete palästinensische Kämpfer am frühen Samstagmorgen in den Süden Israels eindrangen. Im Zuge des Kriegs in Israel müsse die Welt Druck auf die Hamas ausüben, die israelischen Geiseln bedingungslos freizulassen, sagte Regev.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu versprach seinerseits, die Wut zu entfesseln. Er berief 300.000 Reservisten ein und deutete einen bevorstehenden Bodenangriff an. Netanjahu rief die Bewohner des Gazastreifens in den Hamas-Gebieten dazu auf, den Ort zu verlassen, während sich die israelischen Streitkräfte an der De-facto-Grenze zum Gazastreifen versammelten, um sich vorzubereiten. Den feurigen Erklärungen israelischer Offizieller zufolge, besteht ihre angebliche Aufgabe darin, die Hamas zu enthaupten und die Bedrohung, die sie für Israel darstellt, endgültig zu beenden.

Hamas wird israelische Geiseln als Druckmittel einsetzen

Aber es ist weniger klar, was das in der Praxis bedeuten könnte. Ist Israel in der Lage, die Hamas zu beseitigen? Würde es ausreichen, die Hamas-Führung zu zwingen, den Gazastreifen zu verlassen? Müssten sie getötet werden? Oder ist die Hamas unweigerlich ein fester Bestandteil der palästinensischen Politik, solange es keine dauerhafte Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt gibt?

Auch wenn Netanjahu es nicht zugeben mag, ist ihm wahrscheinlich klar, dass die Hamas in Form ihrer israelischen Geiseln einen Rettungsanker hat. Solange sich israelische Bürger in den Händen der Hamas befinden, wird Netanjahu unter Druck stehen, über ihre Freilassung zu verhandeln. Im Jahr 2011 ließ die israelische Regierung mehr als tausend palästinensische Gefangene im Austausch für den israelischen Soldaten Gilad Shalit frei, der von militanten Palästinensern gefangen genommen wurde, die durch einen Tunnel nach Israel eingedrungen waren.

In einem Interview mit Al Jazeera sagte ein hochrangiger Hamas-Führer, die Gruppe habe genug Israelis gefangen genommen, um die Freilassung aller Palästinenser in israelischen Gefängnissen zu fordern. „Was wir in der Hand haben, wird alle unsere Gefangenen befreien“, sagte Saleh al-Arouri, der stellvertretende Leiter des politischen Büros der Hamas. Al Jazeera berichtete, dass sich mehr als 5.000 Palästinenser in israelischen Gefängnissen befinden. Nach Angaben von Addameer, einer Nichtregierungsorganisation für Gefangenenrechte, sind darunter 33 Frauen und 170 Minderjährige.

Befreiung der Gefangenen hat für Israels Regierung Priorität

Einem Bericht zufolge, der zuerst von der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlicht wurde, vermittelt Katar ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas, das die Freilassung weiblicher israelischer Geiseln im Austausch gegen weibliche palästinensische Gefangene vorsieht. „Mit Unterstützung der USA versucht Katar, eine dringende Einigung zu erzielen“, sagte eine anonyme Quelle gegenüber Xinhua. Bislang gibt es jedoch noch keine offizielle Stellungnahme zu einem solchen Abkommen. Bisher haben die israelischen Streitkräfte (IDF) Israels Druckmittel verstärkt, indem sie einen hochrangigen Hamas-Führer, Muhammad Abu Ghali, den stellvertretenden Kommandeur der südlichen Division der Hamas-Marineeinheit, festgenommen haben. Durch die Blockade der Versorgung des Gazastreifens mit Lebensmitteln, Treibstoff und Strom wird außerdem Druck auf die Hamas-Führung ausgeübt.

Die Rettung der israelischen Geiseln hat für Israel Priorität, aber das ist nur einer der vielen Gründe, die Israel von einer endgültigen Bodenoffensive abhalten, die es seit langem in Erwägung zieht und gegen die es sich entschieden hat. Der israelische Sicherheitsapparat ist seit langem davon überzeugt, dass die Enthauptung der Hamas weit mehr als eine einmalige, kurzfristige Militäroperation erfordert, und eine breitere Kampagne stellt die israelischen Behörden vor eine Vielzahl von Herausforderungen. Es war kein Zufall, dass Israel 2005, Jahrzehnte nach der Besetzung des Gebiets im Jahr 1967, einseitig beschloss, den Gazastreifen zu evakuieren.

Bilder zeigen, wie der Krieg in Israel das Land verändert Fotostrecke ansehen

Dennoch ist der Druck in Israel groß, nicht nur Vergeltung an der Hamas zu üben, sondern einen bedeutenden, strategischen Sieg zu erringen. „Unsere Zivilisten sind abgeschlachtet worden“, sagte Oberst a. D. Eran Lerman, ein ehemaliger stellvertretender nationaler Sicherheitsberater Israels, gegenüber Foreign Policy. „Wir können nicht unter dieser vernichtenden Bedrohung leben“.

Vor zwei Jahren, bei einer früheren Auseinandersetzung zwischen den IDF und der Hamas, sprach sich Lerman für eine vorsichtigere Reaktion aus. „Die Fähigkeiten der Hamas müssen zerstört werden, aber nicht auf Null - das war unsere Idee“, sagte Lerman damals. „Iran und Hisbollah sind die größere Bedrohung, und wir müssen uns weiterhin auf sie konzentrieren.

Ein „mörderischer Angriff“ auf das israelische Volk

Selbst relativ liberale und friedliebende Israelis haben nach dem jüngsten Angriff der Hamas ihre Sichtweise geändert. Das Ausmaß und die Brutalität des Angriffs haben Israel schockiert und die vielfältige und zerstrittene politische Landschaft geeint, so dass viele nun eine dauerhafte Lösung für die Hamas suchen. Für viele bedeutet dies, die Gruppe vollständig aus ihrem Zufluchtsort in Gaza zu entfernen. Lerman sagte, Israel könne der Hamas nicht länger erlauben, im Gazastreifen zu operieren, nicht nach ihrem jüngsten „mörderischen Angriff“ auf die israelische Bevölkerung. Botschafter Regev sagte, Israel könne solche Angriffe „nicht tolerieren“.

Eine Bodenoffensive, die auf eine dauerhafte Schwächung der Hamas abzielt, setzt jedoch voraus, dass man nicht nur eindringt, sondern auch zurückbleibt und den Streifen wieder besetzt. Israel steht also vor einem Dilemma. Ohne Bodentruppen kann es die Hamas nicht aufhalten, aber vor Ort zu sein, bedeutet nicht nur, dass das Land Unsummen an Geld ausgeben muss, um nach dem Konflikt die Verantwortung für die Palästinenser zu übernehmen, sondern auch, dass beide Seiten unweigerlich viele Menschenleben zu beklagen haben werden.

Bodenoffensive: Schreckt die israelische Führung vor den humanitären Kosten zurück?

Wie in der Vergangenheit kann Israel Gebäude und Infrastruktur im Gazastreifen bombardieren, die von der Hamas genutzt werden, wie etwa ihr unterirdisches Tunnelnetz. Die aktuellen Entwicklungen haben jedoch gezeigt, dass solche Maßnahmen nicht ausreichen, um die Hamas davon abzuhalten, Israel mit Terrorismus zu begegnen. Um Fähigkeiten zu finden und zu zerstören, die nicht in Sichtweite sind, und um die Führung zu dezimieren, müssten die IDF in den Gazastreifen eindringen - unterstützt von Geheimdienst und Luftstreitkräften - und jedes Viertel, jedes einzelne Haus in dem hart umkämpften Gebiet durchkämmen. Allein die humanitären Kosten eines solchen Unterfangens könnten ausreichen, um Israel abzuschrecken.

Außerdem könnte die Sympathie, die Israel in dieser Woche gewonnen hat - obwohl es oft als Aggressor in dem Konflikt gesehen wird, der nicht bereit ist, Zugeständnisse zu machen und Frieden zu finden - bald schwinden, wenn die unbewaffneten Bewohner des Gazastreifens nirgendwo hingehen können und scharenweise durch israelische Bombardierungen sterben. Ein bewaffneter Konflikt in einem palästinensischen Gebiet, der das Leben seiner 2 Millionen Einwohner bedroht, könnte darüber hinaus zu einem noch umfassenderen Konflikt mit dem Iran oder seinem Stellvertreter, der Hisbollah, führen, die dem Aufruf der Hamas bereits gefolgt ist und in dieser Woche einige Angriffe auf Israel gestartet hat. Es könnte sogar die Leidenschaften auf der schlafenden arabischen Straße entfachen und Israels neue Freunde in der islamischen Welt dazu zwingen, sich auf die Seite der Muslime und gegen Israel zu stellen.

Es gab Demonstrationen in Bahrain, Marokko, der Türkei, dem Jemen, Tunesien und Kuwait. Zwei israelische Touristen wurden in Ägypten getötet. Abdul Majeed Abdullah Hassan, der sich mit Hunderten von Menschen in Bahrain an einer Kundgebung beteiligte, sagte der New York Times: „Dies ist das erste Mal, dass wir uns auf diese Weise für unsere palästinensischen Brüder freuen“. Vor dem Hintergrund der israelischen Besatzung und Blockade habe die Hamas-Operation „unsere Herzen erwärmt“, sagte er und nannte die Beteiligung seiner Regierung an den Abraham-Abkommen „beschämend“.

Israel müsste Gazastreifen permanent besetzen

Eine begrenzte Bodeninvasion könnte ein Ausweg sein. Die Israelis könnten schnell eingreifen und die derzeitigen Lagerbestände und Fabriken zerstören, in denen große bis mittelgroße Raketen gebaut werden. Um jedoch sicherzustellen, dass die Hamas in Zukunft keine Waffen mehr herstellt, müssten die IDF in Gaza bleiben. Die Hamas hat immer wieder bewiesen, dass sie Raketen in lokalen Werkstätten mit Produkten des täglichen Gebrauchs anpassen und bauen kann. So baut sie beispielsweise grobe, aber effektive Qassam-Raketen mit industriellen Metallrohren und selbst hergestelltem Treibstoff aus Kaliumnitratdünger und handelsüblichem Sprengstoff zusammen.

Dies alles sollte nicht überraschen. Es war schon immer so, dass Israel die Bedrohung durch die Hamas nicht wirksam eindämmen kann, solange die IDF nicht permanent im Gazastreifen stationiert sind. Im Jahr 2021, als ich die Fähigkeiten der Hamas untersuchte, sagte mir Michael Armstrong, ein außerordentlicher Professor für Operations Research an der Brock University in Kanada, der über die operative Leistungsfähigkeit der von der Hamas gebauten Waffen geschrieben hat, dass er nicht wirklich erkennen kann, wie die Hamas entwaffnet werden soll, wenn die Israelis nicht im Gazastreifen bleiben und ihn besetzen wollen.

Außerdem erfordert das Anvisieren von Hamas-Mitgliedern innerhalb des Gazastreifens, wo viele Menschen die Gruppe gerade jetzt unterstützen könnten, extrem gute nachrichtendienstliche Informationen, die wahrscheinlich nicht so leicht verfügbar sind, wie die Mossad-Folklore glauben machen will.

Hochrangige Anführer der Hamas bereits geflohen

In einem Gespräch mit Foreign Policy spielte Regev Israels Absichten gegenüber der Hamas herunter und beschrieb sie lediglich als „Zerstörung ihrer Fähigkeiten“ und nicht als Besetzung des Gazastreifens.

Gleichzeitig kann man aber davon ausgehen, dass Israel dieses Mal nicht blufft. Selbst wenn die Geiseln im Rahmen eines Austauschs freigelassen werden, ist die Hamas-Führung einer Bedrohung ausgesetzt wie nie zuvor. Einige ihrer Anführer befinden sich bereits im Libanon und in Katar, während die Gruppe in der Vergangenheit auch von der Türkei aus operiert hat. Angesichts der zunehmenden israelischen Gegenoffensive könnten nun noch mehr ihrer Mitglieder eine Flucht planen.

Zur Autorin Anchal Vohra ist eine in Brüssel ansässige Kolumnistin bei Foreign Policy, die über Europa, den Nahen Osten und Südasien schreibt. Sie hat für die Times of London über den Nahen Osten berichtet und war als Fernsehkorrespondentin für Al Jazeera English und die Deutsche Welle tätig. Zuvor war sie in Beirut und Delhi tätig und hat aus über zwei Dutzend Ländern über Konflikte und Politik berichtet. Twitter (X): @anchalvohra

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 10. Oktober 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com