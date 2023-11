Israel verstärkt Gaza-Luftangriffe auf Hamas – Flüchtlingslager Dschabalia wohl erneut bombardiert

Von: Christian Stör

Teilen

Die Zahl getöteter Zivilisten in Dschabalia ist noch unbekannt. Israel tötet wohl ranghohen Hamas-Kommandeur. Die Lage im News-Ticker.

Tote und Verletzte : Opferzahlen im Krieg zwischen Israel und Hamas steigen

und : Opferzahlen im Krieg zwischen Israel und Hamas steigen Einsatz in Gaza: Israel bestätigt weiteren gefallenen Soldaten bei Kämpfen gegen Hamas

in Israel bestätigt weiteren gefallenen Soldaten bei Kämpfen gegen Hamas Die hier verarbeiteten Informationen zum Krieg in Israel stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Konfliktparteien. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben zur Situation in Israel und im Gazastreifen aber teilweise nicht. Auch in diesen Fällen bleiben wir transparent.

Update vom 2. November, 08.35 Uhr: Im Norden von Gaza ist es in der Nacht zu heftigen Gefechten zwischen israelischen Soldaten und Hamas-Terroristen gekommen. Die Kassam-Brigaden der Hamas berichteten, sie hätten Soldaten im Nordwesten und südöstlich von der Stadt Gaza mit Panzerabwehrgranaten angegriffen. Die israelische Armee teilte mit, im Verlauf der Nacht seien Soldaten auf Terrorzellen gestoßen, die mit Panzerabwehrraketen, Sprengsätzen und Handgranaten angegriffen hätten. Es kam demnach zu langen Kämpfen, bei denen die Soldaten Unterstützung durch Artillerie und Luftwaffe bekamen. „Dutzende Terroristen“ seien dabei getötet worden. Es sei auch Infrastruktur der Hamas zerstört worden.

Israel hat den Gazastreifen abgeriegelt und massive Luft- und Bodenangriffe begonnen. © Mohammad Abu Elsebah/dpa

Opferzahlen im Krieg zwischen Israel und Hamas steigen

Update vom 1. November, 08.20 Uhr: Die Opferzahlen im Israel-Krieg steigen weiter. So sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums seit dem 7. Oktober mehr als 8.800 Menschen in Gaza getötet und rund 22.200 verletzt worden. Israel hat nach eigenen Angaben etwa 1.400 Tote und knapp 5.400 Verletzte zu beklagen. Hier ein Überblick über die Zahlen, die die UN auf Grundlage der jeweiligen Angaben zusammengestellt haben (Stand 1. November):

Palästinensische Opfer Israelische Opfer Gaza: 8.805 Tote, 22.240 Verletzte Israel: ca. 1.400 Tote, ca. 5.400 Verletzte Westbank: 128 Tote, 2.274 Verletzte Westbank: 1 Toter, 13 Verletzte Israel: ca. 1.000 Tote Gaza: 15 Tote

Update vom 2. November, 07.45 Uhr: Die israelischen Luftangriffe haben am Morgen weiter zugenommen. So ist das Flüchtlingslager Dschabalia zum dritten Mal innerhalb weniger Tage attackiert worden. Bei der Bombardierung eines Hauses wurden laut Al Jazeera mindestens drei Palästinenser getötet und viele verletzt. Zudem wurden bei einem Angriff auf ein Haus im Stadtteil Zeitoun in Gaza-Stadt mehrere Opfer gemeldet. Auch das Viertel Tal al-Hawa in Gaza-Stadt wurde zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden von einem israelischen Luftangriff getroffen.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Israel bestätigt weiteren gefallenen Soldaten in Gaza

Update vom 2. November, 07.15 Uhr: Das israelische Militär hat bestätigt, dass ein weiterer seiner Soldaten bei Kämpfen im nördlichen Gazastreifen getötet wurde. Damit steigt die Zahl der getöteten israelischen Soldaten seit der Ausweitung der Bodenoperationen im Gazastreifen in Gaza auf 17.

Update vom 2. November, 06.30 Uhr: Bei Kämpfen zwischen Israel und der Hisbollah gibt es widersprüchliche Berichte über den Abschuss einer israelischen Drohne. Die radikal-islamische Miliz teilte mit, sie habe eine israelische Drohne über dem Südlibanon mit einer Boden-Luft-Rakete zerstört. Das israelische Militär bestätigte den Raketenstart, erklärte aber, die Drohne sei „nicht beschädigt“. Als Reaktion habe das Militär „die Terrorzelle, die die Rakete abgefeuert hatte, und die Abschussbasis angegriffen“, erklärte das Militär. Beweise für ihre Behauptungen legte zunächst keine der beiden Seiten vor.

Zahl getöteter Zivilisten in Dschabalia laut Israels Armee noch unbekannt

Erstmeldung vom 2. November: Gaza – Nach dem israelischen Angriff auf Ziele im Flüchtlingslager Dschabalia im Norden des Gazastreifens ist das genaue Ausmaß der Schäden und die Zahl der Opfer weiter unklar. Aufnahmen zeigen die verheerenden Folgen des Angriffs, bei dem Armeeangaben zufolge auch Tunnel der Hamas einstürzten und einen Krater hinterließen. Die Hamas verschanze sich dort absichtlich hinter ziviler Infrastruktur, sagte Israels Militärsprecher Daniel Hagari. „Sie wollen dieses Bild der Zerstörung.“

Nach Darstellung der israelischen Armee galt der Luftangriff einem Drahtzieher des Massakers an israelischen Zivilisten am 7. Oktober. 50 Terroristen seien bei dem Einsatz in Dschabalia getötet worden. Nach palästinensischen Angaben wurden mindestens 195 Menschen getötet. Ungefähr 120 Menschen würden noch unter den Trümmern vermisst, mindestens 777 weitere seien verletzt. Unter den Opfern sind demnach viele Zivilisten.

Biden fordert „Pause“ im Krieg zwischen Israel und der Hamas

US-Präsident Joe Biden plädierte derweil erneut für eine „Pause“ im Konflikt zwischen Israel und der Hamas in Gaza. „Wir brauchen wohl eine Pause. Eine Pause bedeutet Zeit, um die Gefangenen herauszuholen“, antwortete Biden bei einer Rede auf einen Zwischenruf, wonach er zu einem sofortigen Waffenstillstand aufrufen solle. Das Weiße Haus stellte klar, dass sich Biden auf die Geiseln und nicht auf Gefangene bezog, die die Hamas nach ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober festgehalten hatte.

UN-Palästinenserhilfswerk über Krieg in Israel und Lage in Gaza: „Tragödie ist beispiellos“

Das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA hat angesichts zahlreicher ziviler Opfer und der angespannten Versorgungslage während der israelischen Angriffe auf Stellungen der Hamas erneut eine Feuerpause gefordert. „Das Ausmaß der Tragödie ist beispiellos“, sagte UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini nach seinem ersten Besuch im Gazastreifen seit Kriegsbeginn. „Eine humanitäre Feuerpause ist längst überfällig“, so Lazzarini. „Ohne sie werden noch mehr Menschen getötet, die Lebenden werden weitere Verluste erleiden, und die einst pulsierende Gesellschaft wird für immer in Trauer versinken.“ (red mit Agenturen)