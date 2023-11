Türkisches Parlament und Provinzen boykottieren israelische Produkte: „Unterstützung für Kriegsverbrechen“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Demonstrantinnen skandieren Slogans während einer pro-palästinensischen Kundgebung in Istanbul, Türkei im Oktober. © Khalil Hamra/dpa

Die türkische Bevölkerung demonstriert seit Wochen gegen Israels Offensive in Gaza. Dazu gehört auch der Boykott von israelischen Produkten – auch im Parlament.

Ankara – Die Türkei und ein Großteil ihrer Bevölkerung schlagen sich inmitten des Krieges in Israel auf die Seite der Palästinenser und demonstrieren regelmäßig gegen Israel. Schauplatz der Kundgebungen, bei denen Israel als Besatzer bezeichnet und Sympathie für die palästinensische Hamas ausgedrückt wird, sind meistens diplomatische Vertretungen Israels. Die Wut der Bevölkerung gilt zugleich auch israelischen Produkten.

Türkei will israelische Produkte boykottieren: Auch das Parlament betroffen

Zahlreiche türkische Provinzen haben jetzt vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs zum Boykott israelischer Produkte aufgerufen. Auch in Cafés, Restaurants und Teehäusern auf dem Gelände des türkischen Parlaments dürfen keine Produkte von Firmen mehr verkauft werden, „die offen ihre Unterstützung für die Kriegsverbrechen Israels erklären“, hieß es in einem auf der Parlamentsseite veröffentlichten Schreiben am Dienstag (7. November). Die Entscheidung gehe auf den Parlamentspräsidenten zurück. Welche Produkte davon genau betroffen sind, blieb zunächst offen.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete von mehr als 20 von 81 Provinzen, die zum Boykott israelischer Produkte in ihren Einrichtungen aufgerufen hätten. Auch zahlreiche Universitäten kündigten an, künftig Produkte von Israel unterstützenden Firmen nicht mehr anzubieten. Außerdem hieß es von Universitäten wie etwa der Istanbuler Bogazici Universität, man wolle die akademische Zusammenarbeit mit israelischen Universitäten beenden.

Wut gegen israelische Firmen in der Türkei: Erdogans Partei ruft zum Boykott auf

Nachdem sich in der Türkei Gerüchte rumgesprochen hatten, dass McDonalds die israelische Armee kostenlos mit Lebensmittelpaketen versorgt, wurde in sozialen Medien zum Boykott des Fast-Food-Konzerns aufgerufen. Ähnliche Aufrufe gab es zum Boykott von Burger King. In Supermärkten in zahlreichen Städten wurden Sticker mit der Aufschrift „Dieses Getränk enthält Kinderblut“ auf Coca-Cola-Flaschen geklebt.

Der Boykott-Aufruf kam in erster Linie aus Provinzen, die von Staatschef Recep Tayyip Erdogans Regierungspartei AKP geführt werden. Die regierungsnahe Zeitung Yeni Safak veröffentlichte eine Karte, auf der zu sehen ist, welche Städte zum Boykott aufgerufen haben und welche Städte dies nicht getan haben. Unter Berufung auf diese Karte berichtete die Zeitung, Provinzen unter der Leitung der Oppositionspartei CHP hätten großteils nicht zum Boykott aufgerufen.

„Indem wir alle israelischen Produkte und Konzerne boykottieren, die das zionistische Israel unterstützen, werden wir dem Kampf unserer unschuldigen, unterdrückten Brüder einen großen Beitrag leisten“, erklärte der Istanbuler AKP-Provinzchef Osman Nuri Kabaktepe laut dem Sender NTV. Man müsse den Boykott fortsetzen, bis ein „unabhängiges Palästina mit der Hauptstadt Jerusalem“ gegründet werde. Die diplomatischen Beziehungen zwischen der Türkei und Israel waren vor dem Angriff der Hamas auf Israel nach rund einem Jahrzehnt Tiefstand auf dem Weg zur Besserung gewesen, doch inzwischen entfernen sich die Länder wieder voneinander. Erdogan tritt immer wieder als Verfechter der „palästinensischen Sache“ auf. (bb/dpa)