Der Krieg zwischen Israel und Hamas tritt in eine neue Phase ein

Von: Foreign Policy

Mit dem Übergang von einem reinen Luftangriff zu einem Vorgehen, das die Bodentruppen in Gaza einbezieht, wird Israel vor neuen Dilemmas stehen.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 28. Oktober 2023 das Magazin Foreign Policy.

Israel ist in eine „neue Phase des Krieges“ gegen die Hamas im Gazastreifen eingetreten, sagte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant am Samstag. Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) haben Panzer und andere Bodentruppen in den Gazastreifen geschickt und sie dort behalten, während sie ihre intensiven Artillerieangriffe und Luftbombardements fortsetzen, aber bis jetzt haben sie von einer vollständigen Bodeninvasion abgesehen. Es ist nicht klar, ob es jemals einen offiziellen D-Day für eine solche Operation geben wird, aber Israel weitet seine Bodenoperationen im Gazastreifen stetig aus, führt Angriffe auf den Streifen durch und unterbricht dort die Telekommunikation.

Mit dem Übergang von einem reinen Luftangriff zu einer Operation, an der auch die Bodentruppen beteiligt sind, sieht sich Israel mit vielen Herausforderungen und noch mehr Dilemmas konfrontiert, von denen einige mit Risiken für die israelischen Truppen verbunden sind, während andere weitergehende strategische und humanitäre Ziele betreffen. Diese Herausforderungen haben bereits eine umfassende Invasion des Gazastreifens verzögert und könnten die israelische Führung veranlassen, Umfang und Ausmaß der Militäroperationen auch auf andere Weise zu begrenzen.

Herausforderung bei Israels Bodenangriffen: Gaza so dicht besiedelt wie London

Eine Panzereinheit in der Nähe des Kibbutz Be’eri wartet auf ihren Einsatzbefehl. © AFP

Die erste Herausforderung liegt in der Art der Kämpfe selbst. Der Gazastreifen ist bebaut und dicht besiedelt, die Einwohnerzahl pro Quadratkilometer ist mit der von London vergleichbar. In diesem Gewirr aus engen Straßen und dicht gedrängten Gebäuden werden viele der Vorteile des israelischen Militärs in Bezug auf Geschwindigkeit, Kommunikation, Überwachung und weitreichende Feuerkraft neutralisiert.

Stattdessen müssen die IDF ihre Truppen aufteilen, die dann für kleine Gruppen bewaffneter Hamas-Kämpfer anfällig sind. Die durch die israelische Bombardierung verursachten Trümmer bieten kleinen Gruppen von Kämpfern die Möglichkeit, sich vor den israelischen Truppen zu verstecken, Scharfschützenstellungen einzurichten und Sprengfallen zu legen.

Hamas hat sich auf Krieg gegen Israel vorbereitet: Tunnelnetz größer als Londoner U-Bahn

Das US-Militär hat die städtischen Operationen im irakischen Falludscha als schwierig und äußerst zerstörerisch empfunden. Der Gazastreifen wird wahrscheinlich noch schwieriger sein. Im Gegensatz zu den irakischen Aufständischen, gegen die die Vereinigten Staaten 2004 in Falludscha kämpften und die erst vor kurzem die Kontrolle über die Stadt übernommen hatten, kontrolliert die Hamas den Gazastreifen seit 2007 und hat seitdem mehrmals gegen Israel gekämpft. Die Gruppe hat wahrscheinlich mit einer harten israelischen Antwort auf ihren Angriff vom 7. Oktober gerechnet, aber selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte, hat sich die Hamas seit langem auf einen israelischen Überfall vorbereitet.

Nach Angaben der Vereinten Nationen und der israelischen Streitkräfte hat die Hamas militärische Vorräte und Anlagen in zivilen Einrichtungen wie Schulen untergebracht. Die Gruppe hat auch ein riesiges Tunnelnetz gebaut, das vermutlich größer ist als die Londoner U-Bahn. Sie kann diese Tunnel nutzen, um Nachschub und Anführer zu verstecken und die Kommunikation während eines Konflikts sicherzustellen.

Israels Angriffe zielen auf schwer auffindbare Hamas-Führer

Tunnelkämpfe sind ein Albtraum. Der ehemalige Leiter des US-Zentralkommandos, General Joseph L. Votel, verglich dies mit der Nutzung eines Tunnelnetzes durch den Islamischen Staat im irakischen Mosul - das nur einen Bruchteil der Größe der Hamas-Tunnel ausmachte - und warnte: „Es werden blutige, brutale Kämpfe sein.“ Hamas-Kämpfer könnten die Tunnel nutzen, um hinter israelischen Truppen aufzutauchen, sie in einen Hinterhalt zu locken oder sogar weitere Geiseln zu entführen. Israel hat versucht, diese Tunnel zu bombardieren, aber sie sind aus der Luft schwer zu finden und zu zerstören.

Israel versucht, die Hamas zu zerstören, was in der Praxis bedeutet, ihre Führer zu töten. Es erweist sich jedoch als schwierig, sie zu finden. Sie können sich in Tunneln verstecken und sich unter die Zivilbevölkerung mischen. Einige werden sich für den Kampf entscheiden, aber die Organisation ist gut institutionalisiert und wird zweifellos versuchen, einen Großteil ihres Führungskaders zu erhalten, darunter Schlüsselfiguren wie den militärischen Befehlshaber der Hamas, Mohammed Deif.

Vorsicht bei Kämpfen gegen Hamas: Israelische Geiseln in Gaza

Israel hat in der Vergangenheit erfolgreich gegen die Hamas und andere Führungspersönlichkeiten vorgegangen, aber das war ein langsamer Prozess, und selbst eine Besetzung des nördlichen Gazastreifens würde bedeuten, dass Israel große Teile des Streifens nicht kontrollieren würde, so dass sich die Hamas-Führer dort verstecken könnten. Hinzu kommt, dass viele der hochrangigen politischen Führer der Hamas gar nicht in Gaza leben, sondern ihre Tage an viel sichereren Orten in Ländern wie Katar, der Türkei und dem Libanon verbringen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Hamas mehr als 200 Geiseln genommen hat, darunter viele ausländische Staatsangehörige, darunter 54 thailändische Arbeiter und etwa 10 Amerikaner. Zumindest wird dies die Kämpfe erschweren: In einem Gebäude, in dem sich Hamas-Führer verstecken, könnten sich ebenfalls Geiseln befinden, ebenso wie in einem Tunnel, in dem Hamas-Nachschub gelagert wird. Die Entsendung von Truppen, um diese Orte anzugreifen, geschweige denn sie einfach in die Luft zu sprengen, könnte die Geiseln töten.

Blutige Bodenkämpfe: Fast 7000 tote Palästinenser durch Israel-Krieg

Außerdem hat die Hamas gedroht, die Geiseln als Reaktion auf israelische Angriffe zu töten. Soweit wir wissen, hat sie dieses Versprechen noch nicht eingelöst, aber sie könnte es in Zukunft tun. Je erfolgreicher Israels Bodenoperationen gegen die Hamas sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Organisation zu verzweifelten Maßnahmen greift.

Israel muss auch die Kosten für die Zivilbevölkerung in Gaza bedenken. Nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums sind bei den israelischen Operationen im Gazastreifen bereits fast 7.000 Palästinenser getötet worden, und die Bodenoperationen könnten noch weitaus blutiger sein. In der Vergangenheit hat die internationale Empörung über die Opfer unter der Zivilbevölkerung Israel schließlich dazu veranlasst, die Operationen einzustellen, doch die außergewöhnlich hohe Zahl der israelischen Todesopfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober könnte dieses Kalkül ändern. Diese Besorgnis wird den Kampf erschweren, da Israel versucht, die zivilen Opfer mit dem Risiko für seine Truppen abzuwägen und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen, dass die Hamas Kämpfer und militärische Mittel unter die Zivilbevölkerung mischt.

Kein Treibstoff in Gaza: Unschuldige Menschen sterben wegen Israels Verweigerung

Außerhalb seiner unmittelbaren Operationen verweigert Israel dem Gazastreifen die Versorgung mit Treibstoff, Strom und anderen zivilen Gütern mit der Begründung, dass die Hamas diese für militärische Zwecke nutzen wird. Dies hat bereits jetzt zu einer massiven humanitären Krise geführt, die sich im Laufe der Tage nur noch verschlimmern wird. Wenn Israel dem Druck der USA und der internationalen Gemeinschaft nachgibt, um die Grundversorgung sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass Lebensmittel und Medikamente für die Zivilbevölkerung in den Gazastreifen gelangen, befindet es sich in der ungewöhnlichen Lage, in ein und demselben Gebiet Hilfe zu leisten und Krieg zu führen. Gelingt dies jedoch nicht, werden die ohnehin schon hohen Zahlen der Kriegsopfer in die Höhe schnellen, wobei Kinder, ältere Menschen und andere Nichtkombattanten unschuldig sterben werden.

Obwohl Israels eigene strategische Interessen und das Bestreben der israelischen Führung, die schockierte und wütende Öffentlichkeit zu beruhigen, die wichtigsten Faktoren für militärische Operationen sein werden, muss die israelische Führung auch die internationale und insbesondere die US-amerikanische Meinung berücksichtigen. Viele arabische Führer verabscheuen die Hamas insgeheim und würden sich freuen, wenn Israel sie zerstören würde.

Nach Israel-Angriffen: Viele Länder verurteilen Vorgehen in Gaza

Ihre Öffentlichkeit ist jedoch erfreut, dass Israel hart getroffen wurde, und empört über die Zerstörungen, die Israel auf den Gazastreifen niederregnen lässt. Die israelischen Operationen haben zu Protesten in der gesamten arabischen Welt geführt, auch in Ländern wie Bahrain und Ägypten, die ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben. Diese Normalisierung ist ein wichtiges diplomatisches Ziel Israels, das es nicht leichtfertig aufs Spiel setzen wird. Selbst Saudi-Arabien, das bis zum Ausbruch des Krieges in intensiven Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten stand, um eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel zu erreichen, hat in immer schärferen Erklärungen das Vorgehen Israels in Gaza verurteilt.

Noch wichtiger ist die Meinung der Vereinigten Staaten. Präsident Joe Biden und seine Regierung haben Israel öffentlich umarmt, aber privat scheinen sie zur Zurückhaltung zu raten. Neben dem Bestreben, die menschlichen Kosten auf palästinensischer Seite zu begrenzen, sind Beamte in Washington besorgt über das Risiko für amerikanische Geiseln und die Gefahr, dass sich der Konflikt auf die gesamte Region ausweitet und die US-Streitkräfte und Verbündeten bedroht. In dem Maße, in dem diese Befürchtungen zunehmen, könnte der Druck der USA auf Israel wachsen, seine Operationen einzuschränken.

Krieg in Gaza: Hisbollah und Houthis drohen mit Einmischung

Die Befürchtungen der USA sind begründet, denn es ist möglich, dass sich dieser Krieg von Israel und dem Gazastreifen auf weite Teile des Nahen Ostens ausbreitet. Schon jetzt hat die Hisbollah damit gedroht, sich dem Kampf anzuschließen und ihre Angriffe auf Israel vom Libanon aus zu verstärken, die Unruhen im Westjordanland nehmen zu, die Houthis im Jemen haben Raketen auf Israel abgefeuert, und US-Stützpunkte im Nahen Osten wurden von iranischen Stellvertretern angegriffen, was die Vereinigten Staaten veranlasste, mit dem Iran verbundene Einrichtungen in Syrien anzugreifen. Ein breiter angelegter Krieg, in den die Hisbollah und andere vom Iran unterstützte Gruppen verwickelt wären, würde eine ernste Bedrohung für Israel darstellen, das Risiko des internationalen Terrorismus erhöhen und viele US-Interessen berühren.

Israel wird mit noch grundlegenderen Herausforderungen konfrontiert sein, wenn es die Militäroperationen beenden will. Eine Schwierigkeit bei der Entwurzelung der Hamas ist die Frage, wer - oder was - ihren Platz einnehmen würde. Die Palästinensische Autonomiebehörde hält sich gerade noch im Westjordanland, und es würde ihrer ohnehin schwachen Glaubwürdigkeit unter den Palästinensern schaden, wenn sie nach einer Invasion mit Israel bei der Verwaltung des Gazastreifens zusammenarbeiten würde. Ägypten und andere arabische Staaten zögern, palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen, geschweige denn die schwierige Aufgabe der Verwaltung des Gazastreifens zu übernehmen.

Laut Umfragen: Hamas beliebter als Israel im Kriegsgeschehen

Doch wenn Israel einfach hart zuschlägt und abzieht, wird sich die Hamas wieder durchsetzen, ohne dass ihr jemand die Kontrolle streitig machen kann. Umfragen zeigen, dass die Hamas nicht beliebt ist, aber sie zeigen auch, dass ihre palästinensischen Rivalen noch unbeliebter sind - und ihnen fehlen die militärischen Mittel und die sozialen und wirtschaftlichen Netzwerke, über die die Hamas in Gaza verfügt.

Die Wut in Israel ist glühend heiß und fordert die Vernichtung der Hamas, aber die israelische Führung weiß, dass Operationen riskant sind und sich leicht als kontraproduktiv erweisen könnten. Das Risiko weiterer israelischer Opfer und andere Bedenken veranlassen wahrscheinlich einige in der israelischen Regierung, vielleicht auch den Premierminister selbst, zu einer vorsichtigen Haltung.

Das Endergebnis könnte einige Bodenoperationen beinhalten, aber es ist wahrscheinlich, dass man insgesamt vorsichtiger vorgehen wird als bei einer totalen Invasion und langfristigen Besetzung, die unmittelbar nach den Anschlägen vom 7. Oktober wahrscheinlich schien. Ein solcher Ansatz würde die Hamas nicht zerstören und immer noch zu israelischen Opfern und weitaus mehr Leid auf palästinensischer Seite führen, aber er würde es der israelischen Führung ermöglichen, viele der schwierigsten Dilemmas, mit denen sie im Gazastreifen konfrontiert ist, zu minimieren.

Zum Autor Daniel Byman ist Senior Fellow am Center for Strategic and International Studies und Professor an der School of Foreign Service der Georgetown University. Sein neuestes Buch ist Spreading Hate: The Global Rise of White Supremacist Terrorism. Twitter (X): @dbyman

