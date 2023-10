„Keine Ausrede für Nichtstun“: Grüne und CDU wollen stärkere militärische Unterstützung für Israel

Teilen

In der deutschen Politik wächst die Bereitschaft, Israel stärker militärisch auszustatten.

„Deutschland soll Israel nach den Interessen des israelischen Staates unterstützen“, sagte der Grünen-Verteidigungspolitiker Philip Krämer im Interview mit Table.Media. „Die Mangellage bei bestimmten Waffensystemen aufgrund der Lieferungen an die Ukraine darf keine Ausrede für Nichtstun sein.“ Seit Beginn des Gazakriegs vor zwei Wochen hat die Bundesregierung Sanitätsmaterial an Israel geliefert und ihr zwei von der Bundeswehr geleaste, israelische Heron-TP-Drohnen zur Nutzung überlassen. „Dementsprechend ist es, glaube ich, gut und richtig, dass wir keine Abstufungen mehr vornehmen, wenn in Israel die Notwendigkeit an deutschen Militärgütern besteht“, sagte Krämer. Artilleriemunition konnte nicht geliefert werden, weil diese bereits an die Ukraine weitergegeben worden ist.

So bekommen Sie den Newsletter von Table.Media Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Security.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Security.Table am 24. Oktober 2023. Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Krämer bezeichnete die Vertiefung der deutsch-israelischen Militärkooperation als „Zeitenwende“. So wie die Ukraine müsse man „auch Israel unterstützen, weil das demokratische Staaten sind, die ganz klar aufseiten des Westens stehen“. Nur so ergebe „die Aussage, die Verteidigung von Israels Sicherheit sei deutsche Staatsräson, Sinn“.

Auch der frühere Bundestagspräsident und Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Norbert Lammert (CDU), hält eine stärkere militärische Unterstützung Israels für richtig. Waffenlieferungen Deutschlands an Israel befürworte er, „wenn es die Notwendigkeit dafür gibt“, sagte Lammert im Interview mit Table.Media.

Lammert äußerte sich skeptisch, dass die EU eine gemeinsame Haltung zum Krieg in Israel finden könne. „Ich fürchte, dass mit zunehmender Dauer dieser brutalen Auseinandersetzung nach dem Angriff der Hamas auf Israel das Finden und Umsetzen einer gemeinsamen europäischen Position auch von Monat zu Monat schwerer werden wird.“ Am Montag waren in Luxemburg die EU-Außenminister zusammengekommen, um eine gemeinsame Linie zu finden. Während Staaten wie Deutschland und Ungarn den derzeitigen Gegenschlag der israelischen Armee grundsätzlich als legitime Selbstverteidigung ansehen, betrachten Länder wie Spanien, Irland und Belgien Israels Vorgehen kritisch. mrb/klm