Israel-Krieg: Luftraum „infiltriert“ – Israelische Armee schickt Kampfhubschrauber

Von: Nail Akkoyun

Israel steht vor einem massiven Vergeltungsschlag. Die Notstandsregierung bereitet sich auf einen Zweifrontenkrieg vor. Der News-Ticker zum Israel-Krieg.

Opferzahlen steigen: Tausende Tote und Verletzte auf beiden Seiten

steigen: Tausende Tote und Verletzte auf beiden Seiten Bodenoffensive geplant: Israel will noch stärker gegen Hamas vorgehen

geplant: Israel will noch stärker gegen Hamas vorgehen Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch aus Israel. Aktuell ist die Lage nicht vollständig zu überblicken. Daher lassen sich nicht alle Informationen zum Krieg in Israel und zur Hamas unmittelbar unabhängig überprüfen.

Update vom 11. Oktober, 18.20 Uhr: Im Norden Israels herrscht Alarmzustand. Die Streitkräfte meldeten eine mutmaßliche „Infiltration aus dem Libanon in den israelischen Luftraum“, vermutet werden Dutzende Drohnen. Die Armee wies die Bevölkerung an, bis auf Weiteres in Schutzräumen zu bleiben. Darüber hinaus reagierte das israelische Militär zunächst mit dem Entsenden von Kampfhubschraubern.

Netanjahu will für Israel-Krieg aufrüsten: Hamas droht massiver Vergeltungsschlag

Erstmeldung: Tel Aviv – Über tausend Tote und Verletzte sowie hunderte entführte Geiseln: Nur wenige Tage nach dem unerwarteten Angriff der Hamas bereitet Israel einen massiven Vergeltungsschlag im Krieg gegen die Terrorgruppe vor. Premierminister Benjamin Netanjahu kündigte am Mittwoch die Einrichtung einer Notstandsregierung an.

Experten sind der Ansicht, dass eine umfangreiche Koalition erforderlich ist, um weitreichende militärische und politische Entscheidungen in den kommenden Tagen umsetzen zu können. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass Israel nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im Libanon gegen die Hisbollah vorgehen wird. Steht nun eine Eskalation zu einem Zweifrontenkrieg bevor?

Ein israelischer Soldat fährt mit einem Panzer in der Nähe der Grenze zum Libanon. Die wie die Hamas eng mit dem Iran verbundene Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon teilte mit, sie habe Raketen auf Israel abgefeuert. © Ariel Schalit/dpa/AP

Israel-Krieg: Bereits Tausende Tote und Verletzte auf beiden Seiten

Die Zahl der Todesopfer beträgt laut Armeeangaben inzwischen über 1200. Mindestens 3000 weitere Personen sollen verletzt worden sein. Es wird berichtet, dass 150 Menschen als Geiseln entführt wurden. Die israelische Armee hat daraufhin nach eigenen Angaben Hunderte Terrorziele im Gazastreifen angegriffen. Die Zahl der dabei getöteten Palästinenser ist am Mittwoch auf mindestens 1055 gestiegen. Etwa 5000 weitere Personen wurden verletzt, so das Gesundheitsministerium in Gaza.

Die Regierung Netanjahu plant indes, hart durchzugreifen. Der Premierminister hatte sich mit Oppositionspolitiker Benny Gantz auf die Einrichtung einer Notstandsregierung geeinigt. Laut der Nachrichtenagentur dpa sieht die Vereinbarung vor, dass Netanjahu, Verteidigungsminister Joav Galant und der ehemalige Verteidigungsminister Benny Gantz von der Partei Nationale Union ein Kriegskabinett bilden. Als beratende Mitglieder ohne Stimmrecht sollen der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot und Likud-Minister Ron Dermer dienen. Gantz plant laut Berichten, fünf Minister für das Sicherheitskabinett zu stellen.

Israel zieht Reservisten für Krieg ein: Bodenoffensive soll folgen

Nachdem die israelische Armee bereits den Gazastreifen mit Luftangriffen bombardiert hat, breitet sich der Israel-Krieg auch auf den Norden des Landes aus. So sollen Kämpfer der vom Iran befehligten Terrorgruppe Hisbollah am Mittwoch erneut israelische Militärziele aus dem Libanon heraus angegriffen haben. Dabei gab es laut den israelischen Streitkräften (IDF) mehrere Opfer. Die Luftwaffe führte daraufhin mehrere Angriffe auf Grenzstädte im Libanon durch. Videos und Bilder im Internet zeigen dichte Rauchwolken über den Städten.

Dies war nicht der erste Angriff der Hisbollah seit Beginn des Krieges in Israel. Militärbeobachter vermuten, dass Israel absichtlich in einen Zweifrontenkrieg gezogen werden soll. Arye Sharuz Shalicar, Sprecher der IDF, sandte den Kämpfern eine Warnung und forderte sie auf, die Provokationen einzustellen. Alles andere hätte für sie „verheerende Konsequenzen“, warnte er im Gespräch mit dem Nachrichtensender ntv.

In den nächsten Tagen ist zudem auch eine Bodenoffensive geplant. Israel mobilisiert bereits eine große Anzahl von Reservisten. Der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant bestätigte diesen Plan. „Wir haben die Offensive aus der Luft begonnen, später werden wir auch vom Boden aus vorgehen“, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir haben das Gebiet seit dem zweiten Tag unter Kontrolle und sind in der Offensive. Sie wird sich nur noch verstärken. Die Hamas wollte eine Veränderung und sie wird sie bekommen. Was in Gaza war, wird es nicht mehr geben.“ (mit Agenturen)