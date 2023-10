Israels Regierungschef hat nicht nur in Sachen Sicherheit seine Glaubwürdigkeit verloren

Von: Foreign Policy

Teilen

Ministerpräsident und Regierungschef Israels: Benjamin Netanjahu. © IMAGO / UPI Photo

Lange Zeit hing das Image Netanjahus davon ab, die Sicherheit der Israelis zu gewährleisten. Umfragen zeigen, der Premier steckt in Schwierigkeiten.

Das militärisch-technologische Sicherheits-Netzwerk Israels hat versagt

Israels hat Benjamin Netanjahu wird politische Verantwortung für den Hamas-Angriff übernehmen müssen

wird politische für den Hamas-Angriff übernehmen müssen Israels Wirtschaft steuert auf eine harte Zeit zu

steuert auf eine zu Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 17. Oktober 2023 das Magazin Foreign Policy.

Tel Aviv - Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat sich lange damit gerühmt, sowohl „Mr. Sicherheit“ als auch „Mr. Wirtschaft“ zu sein. Als „Mr. Sicherheit“ glaubte Netanjahu (und viele, wenn nicht sogar die meisten Israelis), dass er der Einzige sei, der dafür sorgen würde, dass Israel militärisch stark bleibt und eine historische Annäherung an die arabische Welt herbeiführen könnte. Als „Mr. Wirtschaft“ wurde Netanjahu weithin dafür gelobt, dass er eine Periode anhaltenden Wirtschaftswachstums und einer blühenden High-Tech-Industrie leitete.

Niemand bezweifelt, dass der Sicherheitsminister unter den Opfern des von der Hamas verübten Massakers vom 7. Oktober war, aber das gilt auch für den Wirtschaftsminister. Und in beiden Fällen ist es unwahrscheinlich, dass die Verluste ausschließlich auf Netanjahu als Person beschränkt bleiben. Die Folgen werden Israel als Land und als Gesellschaft treffen, vielleicht auf Jahre hinaus.

Terroristen der Hamas bringen Israels Sicherheits-System mit Drohnen zum Einsturz

In der Ära Netanjahu hatte sich Israel - nicht ganz zu Unrecht - als militärische, politische und technologische Weltmacht gesehen. Die drei Bereiche waren eng miteinander verknüpft. Israels High-Tech-Industrie war der Motor des Wirtschaftswachstums, der das Land bereicherte. Die technischen Fähigkeiten öffneten die Türen für engere Beziehungen zu China und Indien und spielten eine Schlüsselrolle bei der Normalisierung der Beziehungen zu arabischen Mächten, die Zugang zu israelischen Innovationen suchten. Die Technologie ermöglichte es Israel, seine militärischen und geheimdienstlichen Fähigkeiten zu vervielfachen – und zwar weit über das hinaus, was seine Bevölkerung oder andere Ressourcen ihm normalerweise geben würden. Viele Israelis erwarben ihre technologischen Fähigkeiten in Eliteeinheiten der Armee.

Die Grenze zum Gazastreifen am Vorabend des 7. Oktober war ein Beispiel für die Verknüpfung von Militär und Technologie. Die Grenzregion war kaum mit Truppen besetzt; stattdessen hatten die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) eine Reihe hochentwickelter Instrumente entwickelt, um die Aktivitäten der Hamas innerhalb der Enklave zu überwachen und Übergriffe zu verhindern. Letzteres umfasste eine unterirdische Stahlbetonmauer mit Sensoren zum Aufspüren von Tunneln, einen 20 Fuß hohen Stahlzaun, ein Netz von Radaranlagen und Sensoren sowie ferngesteuerte Waffen.

Die Hamas brachte das gesamte System mit wenig mehr als handelsüblichen Drohnen zum Einsturz. Anschließend fuhren Traktoren vor, um Lücken in den Zaun zu reißen. Die Operation wurde geplant, ohne dass die Geheimdienstgurus der IDF eine Ahnung davon hatten, was geplant war.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com

Netanjahu wird politische Verantwortung für den Angriff übernehmen müssen

Es handelt sich hier wohl um ein isoliertes Versagen eines militärisch-technologischen Netzwerks, das sich schon viele Verdienste erworben hat. Doch angesichts der menschlichen Verluste, die das Debakel forderte, und der grausamen Bilder, die im Internet zu sehen waren, wurde das Vertrauen Israels in sich selbst und seine technologischen Fähigkeiten in der Öffentlichkeit schnell als Hybris abgetan – ähnlich wie bei Israels letztem großen militärischen Debakel, dem arabisch-israelischen Krieg von 1973.

Netanjahu hatte natürlich keinen persönlichen Anteil an den technologischen Fehlschlägen und wird zweifellos versuchen, die Schuld für das Versagen dem Verteidigungsapparat zuzuschieben. Aber als Premierminister kann er sich der Verantwortung ebenso wenig entziehen, wie die damalige israelische Premierministerin Golda Meir nach dem Krieg von 1973. Nur wenige Tage nach dem Massaker der Hamas, als die Menschen noch dabei waren, das Ausmaß der Tragödie zu verdauen, zeigte eine Umfrage, dass nur 21 Prozent der Befragten der Meinung waren, dass Netanjahu nach Kriegsende Premierminister bleiben sollte. Wenn in Israel heute Wahlen stattfinden würden, würde seine Likud-Partei 40 Prozent ihrer Knesset-Sitze verlieren.

Er wird unweigerlich mit dem politischen Versagen in Verbindung gebracht werden, das das Massaker ermöglichte, weil der technikgestützte Ansatz zur Bekämpfung der Hamas die von Netanjahu vertretene verteidigungsorientierte Politik widerspiegelt, die darauf abzielte, die Hamas einzudämmen, anstatt sie zu besiegen. „Wir haben die Bewohner an der Grenze zum Gazastreifen der Hightech-Nation überlassen und vergessen, dass wir uns im Nahen Osten befinden“, so ein Reserveoffizier gegenüber Haaretz.

Bilder zeigen, wie der Krieg in Israel das Land verändert Fotostrecke ansehen

Hamas setzt Politik des gewaltsamen Widerstands in Gaza fort

Es gab einige gute Gründe für dieses Vorgehen, die jedoch hauptsächlich auf Netanjahus rein politischer Strategie beruhten, die Hamas am Leben zu erhalten und in Gaza zu regieren. Auf diese Weise würde es zwei palästinensische Führungen geben. Die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland könnte eine diplomatische Lösung anstreben, aber sie könnte niemals den Anspruch erheben, für das palästinensische Volk zu sprechen oder Frieden zu schaffen, solange die Hamas den Gazastreifen kontrolliert und ihre Politik des gewaltsamen Widerstands fortsetzt. Israel konnte also mit Fug und Recht behaupten, dass es keinen Friedenspartner hatte.

Objektiv gesehen bleiben Israels Fähigkeiten und seine Innovationskraft unverändert, aber sein Ruf als sogenannte Start-up-Nation wird mit ziemlicher Sicherheit geschmälert – und das ist wichtig. Die Vorstellung, dass die Israelis zu allem fähig sind – von der Entwicklung des Iron-Dome-Luftverteidigungsnetzes oder eines laserbasierten Raketenabwehrsystems der nächsten Generation bis hin zu ihrer Vorreiterrolle bei Navigations-Apps und im Labor gezüchtetem Fleisch – wird nun mit ziemlicher Sicherheit auf eine kritischere Haltung seitens der Unternehmer, Investoren und Unternehmenspartner stoßen.

Einen Zweifrontenkrieg mit der Hamas und der Hisbollah vermeiden

Leider kommt dies zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Weltweit befindet sich die Spitzentechnologie in einer Flaute, die die Kapitalbeschaffung für israelische Start-ups erschwert. Der Wettbewerb um das verfügbare Geld ist hart. In der Zwischenzeit wird die Einberufung von mehr als 360.000 Reservisten durch die Armee, von denen viele möglicherweise für einen längeren Zeitraum dienen werden, eine Branche stören, deren Arbeitskräfte überwiegend jung und männlich sind. Die von der Netanjahu-Regierung angestrebte Justizreform hatte bereits viele neu gegründete Unternehmen dazu veranlasst, sich im Ausland registrieren zu lassen, ein Ausdruck dafür, wie sehr sie bereits vor dem 7. Oktober an ihrer Zukunft in Israel zweifelten.

Wenn der Krieg in Israel nicht unerwartet schnell endet und das Land eine Zweifrontenkonfrontation mit der Hamas und der Hisbollah vermeidet, wird auch die übrige Wirtschaft auf eine harte Zeit zusteuern. Abgesehen von der Belastung durch die vielen Arbeiter in den Reserven könnte Israel durchaus eine Zeit häufiger Raketenangriffe bevorstehen. Die Gefahr ist groß, dass die zunehmenden Unruhen im Westjordanland die Wirtschaftstätigkeit stören werden. Das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern wird sinken. Die Regierung, die ein größeres Haushaltsdefizit als geplant aufweist, wird mit hohen Verteidigungskosten konfrontiert werden, die durch höhere Steuern oder eine weitere Kreditaufnahme zu hohen Zinssätzen gedeckt werden müssen, da eine massive Wirtschaftshilfe ausbleibt.

Harte Zeit: Droht Israels Wirtschaft erneut zu stagnieren?

Netanjahus Ruf als „Mr. Wirtschaft“ ist weitgehend unverdient. Während er in seiner Zeit als Finanzminister vor zwei Jahrzehnten wichtige Schritte zur Verkleinerung des öffentlichen Sektors unternahm, hat er seitdem die Wirtschaftspolitik weitgehend ignoriert. Die Wirtschaft wuchs aus eigener Kraft, mit wenig Hilfe einer Reihe ineffektiver und schwacher Finanzminister.

Der derzeitige Amtsinhaber ist möglicherweise der schlechteste von ihnen. Bezalel Smotrich, der Vorsitzende der rechtsextremen Religiösen Zionistischen Partei, interessiert sich mehr für seine andere Rolle als Minister im Verteidigungsministerium, die Förderung der Interessen der israelischen Siedler, als für die Wirtschaftspolitik.

Smotrich ist nicht die Art von Politiker, die die Fähigkeit oder das Engagement haben, sich mit den wirtschaftlichen Herausforderungen des Krieges auseinanderzusetzen. Das arabisch-israelische Militärdebakel von 1973 hat die israelische Wirtschaft zusammen mit den weltweit steigenden Energiepreisen in eine lange Phase der wirtschaftlichen Stagnation gestürzt. Der Krieg untergrub das Selbstvertrauen, das durch den großen Sieg Israels im Sechstagekrieg 1967 entstanden war. Das Establishment der Arbeitspartei, die Israel seit seiner Gründung geführt hatte, und die von ihr geschaffene quasi-sozialistische Wirtschaft erholten sich nie von diesem Schlag. Im Israel der 2020er Jahre könnte sich leicht ein ähnliches Szenario abspielen – wirtschaftliche Stagnation, schwindendes Vertrauen sowie Ablehnung der politischen Führung.

Der Regierungschef wird das Land nicht aus dem Krieg herausführen

Netanjahu ist von seiner Verfassung her nicht in der Lage, sich selbst oder das Land aus einer solchen Krise herauszuführen. Er gilt als großartiger Kommunikator, aber seine Effektivität lag immer darin, strategische Herausforderungen zu erläutern. Heute ist er mit einer nationalen Tragödie konfrontiert, wie sie Israel seit einem halben Jahrhundert nicht mehr erlebt hat. Seine drei Reden vor der Öffentlichkeit seit Beginn des Konflikts wurden kalt aufgenommen (die letzte löste sogar eine kurze Panik aus, weil er den ungewöhnlichen Schritt unternahm, sie am Sabbat auszustrahlen, was den Eindruck erweckte, er hätte etwas Wichtiges zu sagen, was in Wirklichkeit nicht der Fall war).

Netanjahu hat das Konfliktgebiet seit dem Massaker nur einmal besucht und brauchte eine Woche, bevor er sich mit den Familien der Toten und Entführten traf. Es dauerte fünf Tage, bis er eine Notstandsregierung bildete, angeblich aus Sorge um die Aufteilung der Lorbeeren für etwaige Siege im Krieg gegen die Hamas.

Was danach kommen wird, ist schwer zu sagen. Die Israelis fangen gerade erst an, das Trauma zu verarbeiten, und Tod und Leid könnten noch einige Zeit andauern, wenn sich die Kämpfe hinziehen. Wenn es am Ende einen „Sieg“ im Sinne der Beseitigung der Hamas gibt, wird er zu pyrrhisch sein, um die Wunden zu lindern.

Nach dem Krieg in Israel: Netanjahu wird verschwinden, aber die Rechten werden bleiben

Es wäre schön zu glauben, dass die Ereignisse vom 7. Oktober Israels Rechtsruck umkehren werden, während seine Wahrheiten und Führer in Verruf geraten.

Vor fünfzig Jahren diskreditierte der arabisch-israelische Krieg die Eliten und führte zum Aufstieg des rechten Flügels und der Siedlungsbewegung, was einen Trend zu größerer Religiosität beschleunigte, der nach 1967 eingesetzt hatte.

Diesmal scheint eine Konterrevolution nicht in Sicht zu sein: Das Trauma wird wahrscheinlich das Gefühl verstärken, dass das Land von unerbittlichen Feinden umgeben ist, die auf seine Zerstörung aus sind, und die Vorstellung, dass dies nicht die Zeit für Friedensprozesse oder Dissens ist. Die Linke bietet keine Antworten; die Mitte ist zu schwammig und pragmatisch. Wenn der Krieg endlich vorbei ist, wird Netanjahu mit ziemlicher Sicherheit von der Bildfläche verschwinden, aber Israels Rechte wird bleiben.

David E. Rosenberg ist Wirtschaftsredakteur und Kolumnist für die englische Ausgabe von Haaretz und Autor des Buches Israel‘s Technology Economy.

Zum Autor David E. Rosenberg ist Wirtschaftsredakteur und Kolumnist für die englische Ausgabe von Haaretz und Autor des Buches Israel‘s Technology Economy.