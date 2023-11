Kurztrip in Sicherheit: Zypern wird im Israel-Krieg zum Zufluchtsort

Von: Bettina Menzel

Zypern: Kontrolle der Landesgrenze zwischen dem Norden und Süden der Insel (Symbolbild). © IMAGO/TOBIAS STEINMAURER/ photosteinmaurer.com

Eine Viertelmillion Menschen in Israel flüchtete wegen des Hamas-Terrors aus ihren Wohnorten. Die Häuser in der Nähe der Grenzen zum Libanon und zu Gaza sind nicht mehr sicher.

Nikosia – Jüdische Menschen wurden im Laufe der Geschichte immer wieder aus ihrer Heimat vertrieben. So entstand die Idee eines eigenen Staates, der Juden und Jüdinnen endlich Schutz bietet. Doch seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober und dem Beginn des Kriegs in Israel fühlen sich viele Menschen auch in Israel nicht mehr sicher. Rund 250.000 Menschen haben wegen der Kriegsbedrohung bereits ihre Wohnungen verlassen – viele von ihnen bleiben im Inland. Für jene, die ins Ausland wollen, wird offenbar die EU-Inselrepublik Zypern zum Zufluchtsort.

Krieg in Israel: Tausend Menschen aus Israel kommen täglich in Zypern an

Über 16.000 Menschen seien seit dem Terrorangriff der Hamas bereits auf Zypern angekommen, sagte Arie Zeev Raskin, der Chefrabbiner auf der kleinen Mittelmeerinsel, der britischen Zeitung The Guardian. „Jeden Tag kommen etwa 1000 Menschen an.“ Sie seien „auf der Suche nach Seelenfrieden“ seit diesem schrecklichen Tag, wie er den Überfall der Hamas nannte. Die Hamas-Terroristen hatten an diesem Tag 1200 Menschen hingerichtet und Israel-Krieg 240 als Geiseln genommen.

Manche Israelis kommen nach Zypern, um zu bleiben. Andere suchen auf der nur 40 Flugminuten von Israel entfernten Insel nach einer Auszeit. „Wir mussten dem Lärm, den Raketen und den Kämpfen entfliehen, also flogen meine Freunde und ich rüber, um fünf Tage in Ayia Napa zu verbringen“, sagte ein junger Israeli dem Guardian über seinen Aufenthalt in einem Ferienort im Süden der Urlaubsinsel. „Wir fühlen uns hier sicher“, so der Reisende.

Zypern als „sicherer Hafen“ wegen des Israel-Kriegs: Drehscheibe für Evakuierungsaktionen

Zypern gilt aber auch für andere Fliehende als „sicherer Hafen“ und könnte zur Drehscheibe für Evakuierungsaktionen aus verschiedenen Ländern werden, etwa dem Libanon. Deutschland schickte bereits rund 1000 Soldaten auf die Mittelmeerinsel. Darunter sollen auch Elitetruppen sein. Der Einsatz solcher Kräfte ist laut Militärexperten etwa für eine Evakuierung unter Beschuss denkbar. Auch aus den Niederlanden kamen Soldaten, Großbritannien verstärkte seine Einheiten auf der Insel.

Sollte der Krieg in Israel eskalieren, rechnet der zyprische Außenminister Constantinos Kombos mit einer Evakuierung von über 100.000 Menschen aus dem Libanon und anderen Teilen der Region. Problematisch werde es, wenn viele Flüchtende aus Syrien und dem Libanon nicht von anderen EU-Staaten aufgenommen würden und auf Zypern festsäßen, sagte der Politikwissenschaftler Hubert Faustmann von der Universität Nikosia dem Guardian. „Ein echter Krieg könnte ein echtes Chaos auf der Insel auslösen.“

Krieg in Israel: 125.000 Menschen müssen aus Grenzstädten zu Libanon und Gaza fliehen

Auch innerhalb Israels gibt es eine große Fluchtbewegung. Über Hunderttausend Menschen mussten in einem offiziellen Räumungsprogramm des Staates ihre Häuser in den gefährlichen Grenzregionen zum Libanon und Gazastreifen verlassen. Dabei handelt es sich um die größte Binnenvertreibung in der Geschichte des Landes. Die israelische Regierung bringt die rund 125.000 Menschen in 280 über das ganze Land verteilten Hotels und Pensionen unter, wie die New York Times (NYT) am Montag berichtete.

Die Vertriebenen können so lange nicht in ihre Orte zurückkehren „bis Israel sicherstellt, dass die Hisbollah keinen Hamas-ähnlichen Angriff durchführt“, sagte Avichai Stern, der Bürgermeister einer der betroffenen Grenzstädte der NYT. Weitere Menschen entschieden sich freiwillig, die Grenzregionen zu verlassen. Insgesamt sind nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur 250.000 Menschen auf der Flucht. Israel hat insgesamt eine Bevölkerung von etwa zehn Millionen.

Wegen Gaza-Konflikt: Über eine Million Menschen im Gazastreifen zur Evakuierung aufgerufen

Auf den Hamas-Terror reagierte Israel mit zahlreichen Militäroperationen. Infolgedessen rief die israelische Regierung Mitte Oktober die mehr als eine Million Palästinenser im Norden des Gazastreifens zur Evakuierung auf. Etwa zwei Drittel der 2,4 Millionen Bewohner des Gazastreifens sind nach Angaben des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) innerhalb des schmalen Küstengebiets auf der Flucht. Ins Ausland können die Menschen bislang nicht fliehen, der Gazastreifen wird auch als das größte „Freiluftgefängnis der Welt“ bezeichnet.

Vor wenigen Tagen hatte aber US-Außenminister Antony Blinken mit dem zyprischen Präsidenten Nikos Christodoulides über die Einrichtung eines humanitären Seekorridors zwischen Zypern und dem Gazastreifen gesprochen. Die UNRWA warnte am Montag vor einem vollständigen Zusammenbruch der humanitären Versorgung in dem Küstenstreifen. Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seit dem Beginn der israelischen Gegenschläge im Gazastreifen etwa 11.240 Menschen getötet.