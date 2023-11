Houthis im Jemen melden sich: Iran-gestützte Miliz droht Israel und den USA mit Krieg

Von: Bedrettin Bölükbasi

Huthi-Kämpfer im Jemen. (Archivbild) © rtr

Die pro-iranischen Houthis im Jemen haben in den vergangenen Wochen immer wieder Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert. Sie drohen mit dem „totalen Krieg“.

Sanaa – Im Nahen Osten hat der Iran ein breites Netz an schiitischen Miliztruppen aufgestellt, die er finanziell und militärisch unterstützt, um den iranischen Einfluss in der Region auszubauen und iranische Interessen durchzusetzen. Dazu gehören auch die Houthis im Jemen, die unter dem Namen „Ansarallah“ bekannt sind. Im Hintergrund des Krieges in Israel drohten sie nun mit einer Ausweitung des Konflikts.

Krieg in Israel: Houthis drohen Israel erneut mit Ausweitung des Konflikts

Ohnehin haben die Houthis Israel seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober und dem Beginn israelischer Militäroperationen mit dutzenden Raketen und Kamikazedrohnen beschossen. Die meisten dieser Projektile wurden von der israelischen Luftverteidigung über dem Roten Meer abgeschossen, manche schlugen aber in der südlichen Stadt Eilat ein.

Die Houthis haben in den letzten Jahren ein beeindruckendes Inventar an Langstreckenraketen und Drohnen aufgebaut, die über Saudi-Arabien bis nach Israel fliegen können. Abdul-Malek al-Houthi, der Chef der Ansarallah, rief islamischen Länder am Dienstag (14. November) dazu auf, einen Landkorridor für die iranische Miliz zu eröffnen, damit man nach Israel marschieren und zusammen mit der Hamas kämpfen könne.

Dieser Appell richtet sich dabei vor allem an Saudi-Arabien, mit dem die Houthis eigentlich befeindet sind. In einem blutigen Bürgerkrieg richteten sich die schiitischen Milizen harte Gefechte gegen die von Saudi-Arabien angeführte arabische Koalition. Seit 2015 kontrollieren die Houthis die Hauptstadt Sanaa und haben dort ihre eigene Regierung aufgestellt, wobei sich ein Drittel der gesamten Landesfläche in den Händen der Houthis befindet. 80 Prozent der Bevölkerung leben in von Houthis kontrollierten Regionen.

Houthis wollen Landkorridor nach Israel: „Bereit für Schlacht mit zionistischem Feind“

„Wir haben am Boden keine Grenze zu Palästina, sonst würden wir nicht zögern und den israelischen Feind eliminieren“, sagte Ansarallahs Vize-Informationssekretär Nasreddin Amer gegenüber dem US-Magazin Newsweek. Schließlich würde nur die geografische Entfernung sie daran hindern, Israel auf dem Landweg anzugreifen.

Man habe Hunderttausende Kämpfer, die „tapfer, hart, ausgebildet und erfahren in Kriegsführung“ seien. „Sie haben einen sehr großen Glauben und ihr Ziel im Leben ist es, die Zionisten und Amerikaner zu bekämpfen“, erklärte Amer. Ausgebildet werden sie dabei wie etwa die Hisbollah im Libanon oder die Haschd al-Schabi im Irak vom Iran. Ansarallah-Chef al-Houthi sagte laut dem pro-Hisbollah-Sender Al Mayadeen, grundsätzlich sei man bereit für direkte Zusammenstöße „mit dem zionistischen Feind“.

Amer kündigte außerdem auch an, man werde die „Raketenoperationen“ gegen Israel „fortsetzen und weiter ausbauen“. Zudem werde man auch Angriffe auf israelische Schiffe im Roten Meer verstärken. Nachdem es zu vermehrten Angriffen auf Israel aus dem Jemen gekommen war, hatte Israel mehrere Schiffe in die Region geschickt. Milizchef al-Houthi behauptete mit Blick auf die israelischen Schiffe, sie hätten Angst vor der pro-iranischen Gruppierung und würden daher nicht unter israelischer Flagge segeln, sondern sich stattdessen vor Radaranlagen verstecken. (bb)