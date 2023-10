Vergiftetes Angebot von Kadyrow: Der Bluthund schwingt sich zum Friedensstifter im Israel-Krieg auf

Von: Jens Kiffmeier

Er ist Putins Mann fürs Grobe: Tschetschenen-Boss Kadyrow will sich in den Israel-Krieg einmischen – und Friedenstruppen schicken. Was steckt dahinter?

Tel Aviv – Ungewöhnlicher Appell: Nach dem Überfall der Hamas auf Israel hat Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow mit einer Wortmeldung für Verwunderung gesorgt. So rief der Machthaber die arabische Welt zu einer Intervention in dem Krieg auf und forderte ein Ende der Kampfhandlungen. Zugleich bot er die Entsendung von Armeeeinheiten als unabhängige Friedenstruppen an. Doch was steckt dahinter? Bislang war Kadyrow eher als brutaler Scharfmacher und nicht als Friedensfürst aufgefallen.

Israel-Krieg 2023: Putins Bluthund Kadyrow spielt nach Hamas-Angriff den Friedensvermittler

In einem Beitrag bei Telegram erklärte Ramsan Kadyrow drei Tage nach dem Beginn vom Israel-Krieg 2023 seine grundsätzliche Solidarität mit der pro-palästinensischen Terrororganisation Hamas. Dennoch appellierte er an die „internationale Gemeinschaft“, um eine friedliche Lösung des Konflikts zu erwirken. Dafür sieht der Machthaber von Tschetschenien auch die Führer der muslimischen Länder in der Verantwortung: „Bilden Sie eine Koalition und appellieren Sie an diejenigen, die Sie Freunde nennen, an Europa und den gesamten Westen, damit sie nicht unter dem Vorwand, Militante zu vernichten, Zivilisten bombardieren“, schrieb er in dem am Dienstag (10. Oktober) veröffentlichten Post. Im Bedarfsfall, so fügte er hinzu, sei sein Land bereit, eigene Einheiten als „Friedenstruppen“ zu schicken.

Will im Israel-Krieg 2023 vermitteln: Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow. © Mohammed Talatene/Musa Sadulayev/dpa/Montage

Krieg in Israel: Angriff der Hamas aus Gaza forderte Hunderte Tote, Verletzte und Vermisste

Am Samstag hatte die Hamas aus Gaza heraus den Krieg in Israel entfacht. Nach der Bombardierung von Städten waren auch Kämpfer über die Grenze eingedrungen und hatten sich schwere Gefechte mit der israelischen Armee geliefert. Auf beiden Seiten vielen den Kämpfen mehrere Hunderte Menschen zum Opfer, vor allem auch Zivilisten. Allein auf einem Festival wurden 260 Menschen getötet. Die Zahl der Toten, Vermissten und Entführten steigt seit Tagen. Denn mittlerweile hat die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine massive Gegenoffensive zur Vergeltung eingeleitet.

Putins Bluthund – wer ist Ramsan Kadyrow Ramsan Kadyrow ist der Präsident der autonomen Republik Tschetschenien in der Russischen Föderation. Er wurde am 5. Oktober 1976 geboren. Nach dem Tod seines Vater Achmat übernahm er die Führung in seinem Land. Er gilt als enger Verbündeter von Russlands Präsident Wladimir Putin. Er trägt den Spitznamen „Putins Bluthund“, weil er mit seinen Armeen immer wieder brutale Einsätze für den Kreml ausführte. Zuletzt war er auch im Ukraine-Krieg aktiv. In diesem Zusammenhang gibt es viele Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen. In den vergangenen Wochen war jedoch auch immer wieder über den Gesundheitszustand von Kadyrow spekuliert worden. Angeblich soll er schwerkrank und in Moskau in einem Krankenhaus in Behandlung sein.

Israel-Krieg: Iran als Drahtzieher für Hamas-Raketenangriff vermutet – welche Rolle spielt Russland?

Der Hamas-Überfall stößt im Westen auf große Empörung. Frankreich, Deutschland, Großbritannien oder die USA haben das Vorgehen der Terrororganisation scharf verurteilt – und in einem ersten Schritt sämtliche Entwicklungshilfe für die Palästinenser im Gazastreifen eingestellt. Russland indes hat sich noch nicht eindeutig zu einer Seite bekannt. Während in den sozialen Netzwerken schnell Spekulationen auftauchten, dass der Kreml an dem Hamas-Vorgehen beteiligt sein könnte, gibt es dafür offiziell keine Beweise. Westliche Geheimdienste vermuten eher den Iran als Mit-Drahtzieher hinter dem Angriff.

Für Russland könnte die Situation heikel werden. Denn der Iran ist nach der internationalen Isolierung des Kreml wegen des Ukraine-Krieges einer der wenigen Verbündeten von Russlands Präsident Wladimir Putin. Zuletzt lieferte Teheran dem Kreml-Chef den dringend benötigten Nachschub an Waffen und Munition – weswegen Russland sich mit öffentlicher Kritik im Israel-Krieg zurückhält. „Wir sind gegen diesen Krieg, der sich im Gegensatz zu anderen Konflikten zu etwas mehr entwickeln kann“, sagte Putin-Freund Kadyrow.

Krieg in Israel: Hamas beschädigt Kadyrow-Moschee bei Jerusalem

Die Kadyrows haben dabei eine ganz persönliche Verbindung nach Israel und zu den Palästinensern. So steht in der Nähe von Jerusalem die Kadyrow-Moschee. Sie ist die zweitgrößte im Land und wurde nach dem Vater von Ramsan Kadyrows Vater Achmat benannt. Bei dem Raketenhagel, der auf Israel in den ersten Tagen des Krieges niederprasselte, wurde das Gebäude offenbar auch beschädigt. Das berichtete am Dienstag (10. Oktober) t-online.de unter Bezug auf das israelische Außenministerium. Bilder auf der Plattform X (ehemals Twitter) zeigen dichte Rauchwolken an der Moschee in Abu Ghosh – einem 7500-Einwohner-Ort, der vorwiegend von israelischen Arabern bewohnt wird. (jkf)