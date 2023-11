Antisemitismus in den USA: Jüdische Läden werden „boykottiert“

Nahost-Krieg bringt eine Welle des Antisemitismus mit sich

Polizeiabsperrung nach zwei versuchten Brandanschlägen auf eine Synagoge in Berlin. © Rolf Zöllner/Imago

Der Krieg in Israel sorgt für Auswirkungen in der gesamten Welt. Eine Folge des aufgeflammten Nahost-Konflikts ist der steigende Antisemitismus.

Am Montag sprach sich die Nachricht schnell herum. Tova du Plessis erhielt einen Anruf von einer besorgten Kundin ihrer kleinen Bäckerei in Philadelphias East Passyunk-Viertel: Die Bäckerei Essen, die sich auf Babka, Challah und andere jüdische Backwaren spezialisiert hat, stand auf der Liste. Schon bald hatte sie eine Flut von Bestellungen von hilfsbereiten Kunden und ein Polizeiauto stand vor ihrem Laden.



Ähnlich erging es mehr als 30 anderen Lokalen und Märkten in Philadelphia, die diese Woche von einer pro-palästinensischen Gruppe boykottiert wurden, weil sie „Zionisten gehören“ oder „Geld für den zionistischen Staat sammeln“ oder „palästinensischen Widerstand mit Antisemitismus [sic]“ gleichsetzen. Eine weitere Liste zielt auf Lokale ab, die israelisches Essen servieren, was laut den Organisatoren des Boykotts, der Philly Palestine Coalition, „ein Mittel zur Auslöschung der palästinensischen Existenz“ ist.



Am Mittwoch verarbeitete du Plessis, die Jüdin ist, immer noch den Schock, wegen ihrer Religion zur Zielscheibe zu werden. „Ich habe gewusst, dass der Antisemitismus in Amerika zunimmt, aber ich wollte immer glauben, dass es sich nur um eine kleine Anzahl von Menschen handelt“, sagte sie. „Aber dass mein Geschäft ins Visier genommen wird, weil ich Jüdin bin, erschüttert dieses Gefühl der Verleugnung“.



Fast einen Monat nach dem Hamas-Anschlag, bei dem 1.400 Israelis getötet wurden und der den sich schnell ausweitenden Krieg zwischen Israel und dem Gazastreifen auslöste, hat eine Welle antisemitischer Vorfälle - von Vandalismus und Graffiti bis hin zu Bombendrohungen, Boykotten und antijüdischen Sprechchören - weite Teile der Welt erfasst, mit einem besonderen Anstieg in Europa und den Vereinigten Staaten. Auch antimuslimische Hassverbrechen haben zugenommen, darunter der Tod eines 6-jährigen palästinensisch-amerikanischen Jungen in Illinois durch Messerstiche.

Der Krieg, der bisher mehr als 8.000 Menschen im Gazastreifen das Leben gekostet hat, hat starke Emotionen ausgelöst, darunter auch Wut, die sich manchmal auf die Behandlung der Palästinenser durch Israel konzentriert und sich nun vielerorts auf - manchmal gewalttätige - Aktionen gegen Juden in aller Welt ausgeweitet hat.



Antisemitismus in den USA: Jüdische Läden werden „boykottiert“

Am selben Abend, an dem der Philadelphia-Boykott in den sozialen Medien angekündigt wurde, brach in der mehrheitlich muslimischen russischen Republik Dagestan ein Mob von Hunderten von Menschen durch die Sicherheitskontrollen des regionalen Flughafens, schwenkte palästinensische Flaggen, skandierte antijüdische Slogans und suchte nach Israelis, die mit einem Flug aus Tel Aviv angekommen waren. Nach Angaben des Innenministeriums von Dagestan wurden mehr als 20 Personen verletzt und 60 festgenommen.

In den vergangenen Wochen wurde in Berlin ein Brandanschlag auf ein jüdisches Zentrum verübt; in Paris erhielten mindestens neun Synagogen und jüdische Schulen Bombendrohungen; und in New York schlug ein Mann auf einem U-Bahnsteig in der 42. Straße einer Frau ins Gesicht, weil „Sie jüdisch sind“.

„Es handelt sich um einen rohen, harten Antisemitismus“, sagte Rabbi Andrew Baker, Direktor für internationale Angelegenheiten des American Jewish Committee. „In früheren Kriegen oder Konflikten gab es eher verbale Angriffe und Graffiti. Jetzt gibt es eine Virulenz, die sich davon unterscheidet.



In den Vereinigten Staaten gab das Anti-Defamation League‘s Center on Extremism, das antisemitische, antimuslimische und andere hasserfüllte Vorfälle katalogisiert, an, dass die Zahl der Fälle von Belästigung, Vandalismus und Übergriffen gegen Juden in den ersten 16 Tagen nach dem Hamas-Anschlag um fast 400 Prozent gestiegen sei, von 64 im gleichen Zeitraum des Vorjahres auf 312 in diesem Jahr. Abgesehen von den offenen Angriffen beschreiben viele Juden auch eine beängstigende Veränderung der Einstellung ihnen gegenüber, sowohl von Freunden, Kollegen als auch von Fremden.

„Ich bewege mich an sehr dunklen Orten, und das hat selbst mich überrascht“, sagte Oren Segal, Vizepräsident des Center on Extremism. „Wir wissen, dass der Konflikt im Nahen Osten in den Vereinigten Staaten eine Gegenreaktion hervorruft, aber diese unverhohlene Unterstützung für den Hamas-Angriff zu sehen, Dutzende von Videos zu sehen, in denen Menschen Poster von entführten jüdischen Kindern herunterreißen, ist ziemlich beispiellos. Ich verstehe diese Art von Hass oder Leugnung jüdischen Leids einfach nicht.



Hamas-Angriff führt zu noch mehr Antisemitismus

Unmittelbar nach dem Hamas-Anschlag, so Baker, „gab es eine herzerwärmende Reaktion in der ganzen Welt - in israelischem Blau und Weiß erleuchtete Gebäude am Brandenburger Tor in Berlin und das Parlament in Sofia, Bulgarien. Aber als Israel sagte, dass es reagieren würde, hörte man: ‚Nun, das ist nicht in einem Vakuum passiert. Es war wie ein Lippenbekenntnis zu eurem Schmerz, aber lasst uns weitermachen. In den jüdischen Gemeinden auf der ganzen Welt hat man das Gefühl, dass wir nach dem schlimmsten Angriff auf Juden seit dem Holocaust im Stich gelassen wurden.“



In den Vereinigten Staaten fanden einige der sichtbarsten gegen Juden gerichteten Anfeindungen auf dem Universitätsgelände statt - etwa 15 Prozent der antisemitischen Vorfälle in den letzten Wochen, so Segal. An der Yale University in New Haven, Connor, schickte das Slifka Center for Jewish Life der Schule eine Erklärung an die Studenten, in der es heißt, dass „ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Antisemitismus hier bei uns, auch in Yale, zu verzeichnen ist“, einschließlich Vorfällen, in denen Professoren und Studenten Kommentare in den sozialen Medien veröffentlichen, in denen sie den Angriff der Hamas feiern oder die Aktionen der Terrorgruppe als Schuld Israels rechtfertigen.



„Während wir sowohl innerhalb als auch außerhalb der jüdischen Gemeinschaft dringend benötigte Unterstützung und Freundlichkeit erhalten haben, waren viele der Menschen, mit denen wir den Campus teilen, unserem Leiden gegenüber unsympathisch oder sogar feindselig“, schrieb Rabbi Jason Rubenstein. „Wir fühlen uns isoliert und sogar bedroht, denn das sind wir in einem sehr realen Sinne auch.



Im Großraum Washington „machen sich Eltern Sorgen, dass ihre Kinder in der Schule angegriffen werden, Rabbiner erhalten Anrufe, observante Juden tragen Baseballkappen statt Kippas, und ich habe von Leuten gehört, dass sie ihre Davidsterne, die sie um den Hals tragen, verstecken“, so Ron Halber, Geschäftsführer des Jewish Community Relations Council of Greater Washington.



Der Boykott in Philadelphia wird von vielen Juden als eindeutig antisemitisch empfunden, auch wenn seine Befürworter darauf bestehen, dass ihre Ziele Zionisten und Israelis sind. Für die Bäckereibesitzerin du Plessis ist der Gedanke, dass ihr Geschäft als „im Besitz von Zionisten“ bezeichnet wird, ein so offensichtlicher Fall von religiöser Voreingenommenheit, dass es sich kaum lohnt, darüber zu diskutieren.



Jüdische Läden werden „boykottiert“: Schlimme Erinnerungen aus der Vergangenheit werden wach

„Ich kann die Frage nicht einmal in Erwägung ziehen, wenn die Absicht darin besteht, mich als Jüdin ins Visier zu nehmen“, sagte sie. Du Plessis, die in einem strenggläubigen jüdischen Elternhaus in Südafrika aufgewachsen ist und deren Großvater aus Österreich floh, um dem Völkermord der Nazis an den Juden zu entkommen, sagte, sie betreibe eine Bäckerei „für die Nachbarschaft, für die Stadt, für alle Menschen. Im Allgemeinen bin ich niemand, der seine ideologischen Überzeugungen öffentlich macht“.



Aber zwei Tage nach dem Hamas-Anschlag schrieb sie auf Instagram: „Ich, Tova du Plessis, Inhaberin der Bäckerei Essen, stehe zu Israel. Ich stehe zu Israels Recht, zu existieren, eine Heimat für alle jüdischen Menschen zu sein und sich zu verteidigen. Mein Herz ist in Stücke gebrochen. Mögen wir überwinden und heilen.“



Wenn dieser einsame Beitrag sie jetzt auf eine Boykottliste gebracht hat, tut es ihr nicht leid. „Ich habe die israelische Regierung mein ganzes Erwachsenenleben lang kritisiert“, sagte sie. „Aber ich habe meine Bäckerei nicht eröffnet, um eine bestimmte Gemeinschaft zu bedienen“. Am Mittwoch verzeichnete du Plessis‘ Laden einen starken Anstieg der Bestellungen, da viele Kunden ihre Unterstützung bekunden wollten.



Etwas mehr als eine Meile nördlich der Bäckerei Essen erhielt das Restaurant Schlesinger‘s Deli von Allan Domb erste Anrufe von Gästen: „Was können wir tun, um zu helfen“, fragten die Leute. Domb plant, seine Öffnungszeiten zu verlängern, um den neuen Besucheransturm zu bewältigen.



„Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so weit kommen würde“, sagte Domb, ein ehemaliges Mitglied des Stadtrats von Philadelphia. „Es erinnert mich an die Kristallnacht und daran, wie die Nazis den Menschen verboten, bei jüdischen Händlern zu kaufen. Das ist beängstigend. Aber ich vertraue darauf, dass die Mehrheit der Amerikaner diese Sichtweise nicht teilt“.



Der Boykott - dessen Organisatoren sich selbst als eine Gruppe von „palästinensischen, schwarzen und indigenen Gemeindemitgliedern und Organisationen“ bezeichnen - richtet sich gegen 36 Restaurants, Bäckereien und Märkte, die „im Besitz von Zionisten“ sind oder israelische Lebensmittel anbieten.



„Restaurants und Geschäfte, die behaupten, ‚israelische‘ Lebensmittel zu verkaufen, sind Teil einer fortlaufenden kolonialen Kampagne des Diebstahls, der Aneignung und des Profits von palästinensischen Lebensmitteln und palästinensischer Kultur“, so die Koalition, deren Organisatoren auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme nicht reagierten.



Ein Sprecher des Council on American-Islamic Relations (CAIR), Corey Saylor, sagte, dass er mit dem Boykott in Philadelphia nicht vertraut sei, aber dass „es zu 100 Prozent auf dem Tisch liegt, die Unterstützer der israelischen Apartheid zu kritisieren“. Er fügte hinzu, dass „Menschen, die den Staat Israel kritisieren, zu oft der Voreingenommenheit bezichtigt werden“.



Für Jason Holtzman, Geschäftsführer des Community Relations Council der Jewish Federation of Greater Philadelphia, geht der Boykott jedoch einen großen Schritt über gewöhnliche Kritik hinaus. „Dieser Boykott hebt den Antisemitismus wirklich auf eine neue Stufe“, sagte er. „Schon jetzt erzählen mir Leute, dass ihnen die Kippa vom Kopf gerissen wurde, und die Polizei rät einigen Leuten, israelische Flaggen von ihren Türen zu entfernen.“



Holtzman wies darauf hin, dass auch antimuslimische Angriffe in den letzten Tagen zugenommen haben - ein landesweiter Trend, so die ADL und CAIR, die in den ersten 18 Tagen nach dem Hamas-Anschlag 774 antimuslimische Vorfälle zählten, eine Verdreifachung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Saylor von CAIR wies auf Bemühungen hin, pro-palästinensische Demonstranten ins Visier zu nehmen, wie z. B. Lastwagen mit digitalen Anzeigetafeln, die um die Harvard-Universität fuhren und die Namen von Studenten zeigten, die sich gegen Israels Reaktion auf den Hamas-Angriff ausgesprochen hatten, oder Unternehmen, die beschlossen, keine Studenten einzustellen.



„Islamophobie und Antisemitismus sind gleichermaßen verachtenswert und nicht im Geringsten hilfreich für die Lösung der aktuellen Situation“, sagte Saylor.



Im schwedischen Malmö, wo eine große muslimische Einwanderergemeinde aktiv gegen Israels Vergeltungsmaßnahmen gegen die Hamas protestiert, sagte Rabbiner Moshe David HaCohen, der gemeinsam mit Imam Salahuddin Barakat eine islamisch-jüdische Kooperationsgruppe namens Amanah leitet, dass „die Reibung in einer ehemals politischen Debatte sehr emotional geworden ist und viele Juden sich unsicher fühlen. Gleichzeitig haben viele Muslime das Gefühl, dass sie als Terroristen ins Visier genommen werden, weil sie die Palästinenser unterstützen“.



Obwohl einige Muslime „die Hand ausgestreckt und gesagt haben, dass alle Juden sicher sein müssen, und sogar angeboten haben, unsere Synagoge zu schützen“, sagte HaCohen, „gab es auch Sprechchöre wie ‚Juden, erinnert euch an Khaybar, die Armee Mohammeds kehrt zurück‘“, eine Anspielung auf die Vertreibung und das Massaker der Muslime an den Juden im siebten Jahrhundert in einer Stadt im heutigen Saudi-Arabien.



Hamas-Anschlag in Israel: Zunahme antisemitischer Vorfälle

„Die Narrative liegen im Moment so weit auseinander“, sagte der Rabbiner. „Ich hoffe immer noch auf einen Durchbruch, aber im Moment ist es sehr schwierig“.



In Kanada berichteten jüdische Gruppen von einer Zunahme antisemitischer Vorfälle seit dem Hamas-Anschlag. In Toronto hat die Polizei letzte Woche eine 40-jährige Frau wegen Körperverletzung angeklagt, nachdem sie eine Frau angegriffen hatte, die sie herausgefordert hatte, als sie Plakate zur Unterstützung Israels abriss.



In Ungarn gab es nur wenige gewalttätige Zwischenfälle, aber die Juden sind verängstigt. „Juden hören: ‚Geht zurück nach Israel‘. Alle jüdischen Einrichtungen hier haben die Sicherheitsvorkehrungen erhöht“, sagte Marcell Kenesei, Geschäftsführer des Jüdischen Gemeindezentrums in Budapest.



Kenesei sagte, der Hamas-Anschlag habe „eine Menge Holocaust-Angst ausgelöst, dass dies jedem von uns jederzeit passieren könnte. . . . Meine Schwester in Berlin hat beschlossen, ihre Tochter nicht mehr auf die jüdische Schule zu schicken - früher war das ein Ort der Sicherheit, jetzt ist es eine Zielscheibe.“



Die Welle antisemitischer Vorfälle - für einige amerikanische Juden erschreckend, für andere völlig unerwartet - hat Juden unterschiedlicher politischer und sozialer Herkunft dazu veranlasst, von langjährigen Verbündeten mehr lautstarke Unterstützung zu fordern.



Einige politisch konservative Juden nehmen den Anstieg der Anti-Israel-Stimmung zum Anlass, liberalen amerikanischen Juden gegenüber zu argumentieren, dass ihre engen Beziehungen zu linken Organisationen für Schwarze, Schwule, Frauen und Einwanderer viele dieser Gruppen nicht davon abgehalten haben, im Krieg pro-palästinensische Positionen zu vertreten.



„Hör auf zu jammern“, schrieb Rabbi Dov Fischer, Vizepräsident der Coalition for Jewish Values, einer Organisation orthodoxer Rabbiner. „Kämpft zurück.“ Er forderte die „aufgeweckten“ liberalen Juden an den Universitäten auf: „Geht raus und bekennt euch als Juden. . . . Akzeptieren Sie, dass die [Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration] Woke keinen Platz für Sie haben“, sagte er.



Doch im Großen und Ganzen haben der Krieg und die Zunahme antisemitischer Vorfälle die amerikanischen Juden geeint, so die Leiter mehrerer jüdischer Organisationen.



„Es gibt eine Menge Lächerlichkeit auf beiden Seiten“, sagte Halber vom Jewish Community Relations Council. „Viele auf der Linken dachten, nur weil sie sich in anderen Fragen einig waren, würde das zu einer Unterstützung Israels durch andere liberale Gruppen führen, und das war ein schrecklicher Irrtum.



„Und auf der rechten Seite sollten diejenigen, die versuchen, [Präsident] Biden zu verunglimpfen, obwohl er Israel immer unterstützt hat, dafür gemieden werden“, sagte er. Dies ist eine Zeit der jüdischen Einheit, und genau das sehen wir jetzt. Die jüdische Gemeinschaft ist traumatisiert, und sie kommt zusammen.



Amanda Coletta in Toronto trug zu diesem Bericht bei.

Zum Autor Marc Fisher, ein leitender Redakteur, schreibt über fast alles. Er war Unternehmensredakteur der Washington Post, lokaler Kolumnist und Berliner Büroleiter und hat in drei Jahrzehnten in den Ressorts Metro, Style, National und Foreign über Politik, Bildung, Popkultur und vieles mehr berichtet.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 02. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.