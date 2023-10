Hunderttausende fliehen wegen Israel-Krieg aus Gazastreifen

Von: Victoria Krumbeck

Der Krieg in Israel sorgt für Opfer auf beiden Seiten. Das UN-Hilfswerk prognostiziert wachsende Flüchtlingszahlen aus dem Gazastreifen.

Tel Aviv/Gaza – Seit dem Wochenende hat der Konflikt im Nahen Osten einen neuen Höhepunkt erreicht. Die radikalislamische Hamas hat aus dem Gazastreifen einen Großangriff auf Israel gestartet. Israel reagierte mit Gegenangriffen und befindet sich laut Premierminister Benjamin Netanjahu im Krieg. Mehr als 123.000 Palästinenser sind nach Angaben der UN auf der Flucht. Die Lebensbedingungen im Gazastreifen haben sich erneut verschlechtert.

Krieg in Israel: Mehr als 100.000 Palästinenser auf der Flucht

Die Menschen hätten ihre Häuser „aus Angst, aus Sorge um ihren Schutz und wegen der Zerstörung ihrer Häuser“ verlassen, erklärte das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) am Montag (9. Oktober) der Nachrichtenagentur AFP. Etwa 73.000 Geflüchtete seien in Schulen untergebracht, wo es Strom gebe. UNO-Mitarbeiter versorgten die dort untergekommenen Menschen außerdem „mit einer Mahlzeit, sauberem Wasser, psychologischer Unterstützung und medizinischer Behandlung“, so ein Sprecher der OCHA.

Palästinenser fliehen aus ihren Häusern nach einem israelischen Luftangriff auf Gaza-Stadt (Archivfoto). © Mohammed Talatene/dpa

Israelische Soldaten hätten Wohnhäuser unter Beschuss genommen, erklärte die OCHA. Insgesamt 159 Wohneinheiten seien zerstört und 1210 schwer beschädigt worden, wie das Ministerium für öffentliche Bauten und Wohnen in Gaza berichtete. Durch die israelischen Luftangriffe entstanden laut OCHA auch Schäden an Wasser- und Sanitärinfrastruktur für mehr als 400.000 Menschen sowie an mehreren Gesundheitseinrichtungen. Das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNWRA) rechnet mit einem weiteren Anstieg der Flüchtlingszahlen.

Krieg in Israel: Zahlen der Opfer steigt auf beiden Seiten

Die Zahlen der Opfer des Israel-Krieges steigt indes auf beiden Seiten. Ein israelischer Militärsprecher bezifferte die Zahl der Todesopfer auf der israelischen Seite auf etwa 700 Zivilisten und Soldaten. Laut dem Gesundheitsministerium wurden mehr als 2380 Menschen verletzt. Im Gazastreifen kamen mindestens 436 Menschen ums Leben, wie das Gesundheitsministerium in Gaza am Sonntagabend mitteilte. Mehr als 2270 Menschen wurden verletzt.

Laut UN-Angaben leben im Gazastreifen mehr als zwei Millionen Menschen unter sehr schlechten Bedingungen. Der Gazastreifen erstreckt sich über eine Länge von etwa 40 Kilometer am Mittelmeer entlang und ist etwa sechs bis zwölf Kilometer breit. Die Fläche ist etwas größer als die von München. Die Hamas hatte 2007 gewaltsam die alleinige Macht an sich gerissen. Israel verschärfte daraufhin eine Blockade des Küstengebiets. Ägypten trägt diese mit. Auch eine Flucht über das Meer ist für Menschen aus Gaza unmöglich. (vk/dpa/AFP)