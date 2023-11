Warum der Krieg in Gaza den Israel-Palästina-Konflikt nicht lösen wird

Von: Foreign Policy

Nach Tod und der Zerstörung im Israel-Krieg wird eine Lösung nicht näher sein als vor dem Überfall der Hamas. Schätzen die USA die Lage falsch ein?

Neuwahlen in Palästina nach dem Krieg wären riskant: Die Hamas könnte wieder gewinnen.

Auch Unterstützung aus Europa in Gaza nach dem Israel-Krieg ist unwahrscheinlich – die Staaten haben Angst.

Der Gaza-Krieg ist kein paradigmatisches Ereignis wie der ägyptisch-israelische Frieden, sondern ein lokaler Konflikt, meint Autor Steven A. Cook.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 11. November 2023 das Magazin Foreign Policy.

Washington, D.C. – US-Außenminister Antony Blinken besuchte zuletzt Israel, Jordanien (um sich mit arabischen Außenministern zu treffen), Ramallah (im Westjordanland), den Irak und die Türkei. Angesichts des Kriegs zwischen Israel und der Hamas hat die US-Diplomatie einen Gang hochgeschaltet. Während Blinken daran arbeitet, humanitäre Hilfe für die im Kreuzfeuer gefangenen Menschen im Gazastreifen zu sichern, hat er angedeutet, wie er und das Weiße Haus die Dinge gerne sehen würden, sobald die Kämpfe aufhören: eine „wiederbelebte“ Palästinensische Autonomiebehörde (PA), die das Westjordanland und den Gazastreifen verwalten würde, und eine vorübergehende internationale Truppe, die in letzterem für Sicherheit sorgen würde.

Diese Ideen sind wohl die einzigen, die sowohl den politischen, diplomatischen und geostrategischen Bedenken der USA als auch denen einiger arabischer Regierungen gerecht werden. Dennoch werden sie wahrscheinlich scheitern.

USA sehen im Israel-Krieg Paradigmenwechsel für Gaza

Die Regierung Biden schlägt einen Weg ein, den sie in den ersten drei Jahren ihrer Amtszeit sorgfältig vermieden hat - aus gutem Grund. Sie wird nun feststellen, dass trotz ihrer Bemühungen die Region nach dem Ende des Krieges zwischen Israel und der Hamas eher einer Version des Status quo vom 6. Oktober ähneln wird als einem neuen Nahen Osten.

Als Blinken durch den Nahen Osten reiste, schien er der Meinung zu sein, dass dieser Krieg einen Paradigmenwechsel darstellt. Dies ist jedoch eine unangebrachte Hoffnung. Zweifellos gibt es einen Platz für die US-Diplomatie in diesem Konflikt, aber der Außenminister geht an diesen Konflikt mit einer Reihe von Annahmen heran - über die wahrscheinlichen Auswirkungen des Krieges auf die israelische und palästinensische Politik, die Interessen der regionalen Akteure und den Einfluss Washingtons -, die fehlerhaft sind.

Es ist keine unplausible Annahme, dass die Tage von Premierminister Benjamin Netanjahu gezählt sind. Er stand dem größten sicherheitspolitischen Fehlschlag in der Geschichte Israels vor, der die gesamte Logik seiner langen Amtszeit als Regierungschef des Landes untergrub. Netanjahu erklärte den Israelis, er sei wie kein anderer in der Lage, ihnen die Sicherheit und Normalität zu geben, nach der sie sich so verzweifelt sehnen. Es wäre eine außergewöhnliche Demonstration politischen Geschicks, wenn er diese Krise überleben würde.

Blinkens Zweistaatenlösung bringe keinen Frieden nach Israel-Krieg in Gaza

Netanjahus mutmaßlicher politischer Untergang bedeutet jedoch nicht die Wiederauferstehung des israelischen Friedenslagers. Schon bevor die Hamas am 7. Oktober rund 1.200 Israelis ermordete, waren die Verfechter der Zweistaatenlösung zu politischen Randfiguren geworden. Israels linke Meretz-Partei, die Mitte der 1990er-Jahre sogar 12 (von 120) Sitzen in der Knesset innehatte und zuletzt Mitglied der Anti-Netanjahu-Regierungskoalition von Naftali Bennett im Jahr 2021 war, konnte bei den Wahlen im November 2022 kein einziges Mandat im israelischen Parlament erringen – ein Verlust von sechs Sitzen. Die Arbeitspartei – die Partei der Gründer und Erbauer Israels – sitzt mit nur vier Sitzen in der Knesset.

Wahlen werden erst nach dem Ende der Feindseligkeiten in Gaza stattfinden. Doch nachdem die Hamas so viel Tod und Zerstörung über Israel gebracht hat, ist es wahrscheinlich, dass die Israelis denjenigen, die für eine friedliche Koexistenz mit den Palästinensern eintreten, erneut eine Abfuhr erteilen. Eine Nachkriegsregierung könnte sehr wohl aus einer Mitte-Rechts-Koalition ohne Netanjahu bestehen.

In der zweiten Kriegswoche zeigten Umfragen, dass Benny Gantz - der ehemalige Verteidigungsminister und Führer des Bündnisses der Nationalen Einheit - breite politische Unterstützung genießt. Er ist jedoch nur nach israelischen Maßstäben ein Zentrist; in früheren Wahlzyklen stand er in der Gaza-Frage rechts von Netanjahu und hält sich in der Frage der palästinensischen Eigenstaatlichkeit bedeckt. All dies deutet darauf hin, dass Blinken und seine Berater die israelische Politik falsch einschätzen, wenn sie glauben, die Zweistaatenlösung wiederbeleben zu können.

Gaza wartet seit 2006 auf Wahlen: Hamas umklammert die Macht

Im Mittelpunkt des US-Konzepts für den Tag danach steht die Rehabilitierung der Palästinensischen Autonomiebehörde, damit sie wieder die Verantwortung für den Gazastreifen übernehmen kann. Es ist jedoch keineswegs klar, was das Ziel der Wiederbelebung der PA in der Praxis bedeutet. Geld und Waffen in die Kassen von PA-Präsident Mahmoud Abbas haben ihm geholfen, einen korrupten Staat der nationalen Sicherheit aufzubauen.

Vielleicht will Blinken, dass es in den palästinensischen Gebieten Neuwahlen gibt. Doch Abbas könnte verlieren, weshalb die Palästinensische Autonomiebehörde seit 2006 keine Parlamentswahlen mehr abgehalten hat. Damals verlor Abbas‘ Partei, die Fatah, gegen die Hamas.

Selbst wenn Abbas die Korruption, die Dysfunktionalität und die fehlende Legitimität der PA mit Hilfe der USA überwinden könnte, ist es unwahrscheinlich, dass er der US-israelische Prokonsul in Gaza sein möchte. Schließlich ist dies der Kern der Kritik der Hamas an der Palästinensischen Autonomiebehörde: dass sie die Interessen Israels - und damit auch der USA - auf Kosten der palästinensischen Rechte fördert. In diesem Punkt hat die Hamas-Führung nicht unrecht.

Europas Unterstützung in Gaza nach Israel-Krieg unwahrscheinlich – ein Gedankenexperiment

Vermutlich werden die Vereinigten Staaten die sogenannte internationale Gemeinschaft einschalten, um der Palästinensischen Autonomiebehörde zu helfen, auf die Beine zu kommen. Das ist kein schlechter Gedanke, aber Washington braucht willige Partner - und kein Staatschef in Europa, Asien, dem Nahen Osten, Lateinamerika oder Afrika hat die Hand gehoben, um nach dem Krieg für Sicherheit in Gaza zu sorgen oder die Palästinensische Autonomiebehörde wieder auf die Beine zu bringen. Es ist so gut wie sicher, dass es eine Konferenz in Genf oder Istanbul geben wird, auf der Länder Milliarden von Dollar für den Wiederaufbau des Gazastreifens zusagen werden - die meisten davon werden nie ankommen.

Aber erwarten Sie nicht, dass ausländische Truppen auftauchen werden, um den Frieden zu sichern. Die Europäer werden sich aus Angst weigern, die Ägypter werden sich sträuben, weil sie nicht für den Gazastreifen verantwortlich sein wollen, und dem Rest der arabischen Welt fehlen die Kapazitäten für eine so wichtige Mission. Man kann sich vorstellen, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan unter Berufung auf die historische Verantwortung und die muslimische Solidarität in dramatischer Weise türkische Truppen anbieten könnte, aber die Israelis werden einer Stärkung Erdogans auf ihre Kosten niemals zustimmen.

Lassen Sie uns ein Gedankenexperiment machen: Nehmen wir einmal an, die Vereinigten Staaten könnten die Palästinensische Autonomiebehörde renovieren, die europäischen und arabischen Länder würden Friedenstruppen für den Gazastreifen bereitstellen, und die Israelis würden eine gemäßigte Koalition der Mitte bilden. Das wäre eine gute Nachricht, aber die Grundlagen des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern würden bestehen bleiben.

Die Israelis werden Jerusalem immer noch nicht teilen wollen, sie werden keine palästinensischen Flüchtlinge in ihrer Mitte akzeptieren, und sie werden nicht damit einverstanden sein, innerhalb der Grenzen zu leben, die am 4. Juni 1967, am Ende des arabisch-israelischen Krieges in diesem Jahr, festgelegt wurden. Die Palästinenser ihrerseits werden nicht auf eine Hauptstadt in Jerusalem verzichten, können das Flüchtlingsproblem nicht aufgeben und müssen einen territorial zusammenhängenden und vollständig souveränen Staat haben.

Beziehung zwischen Israel und arabischen Staaten trotz Gaza-Krieg intakt

Der Krieg in Gaza wird Israelis und Palästinenser nicht dazu bewegen, diese Positionen zu ändern. Die Welt erwartet immer, dass die beiden Parteien direkt auf den Abgrund zugehen und sich zurückziehen, aber stattdessen reichen sie sich die Hände und springen.

Die Zerstörungswut, die sich in den letzten Monaten in Israel und im Gazastreifen entlud, spiegelt die Tatsache wider, dass der zugrunde liegende Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern noch nicht reif für eine Lösung ist. Und es gibt wenig Grund zu der Annahme, dass die Situation nach dem Ende der derzeitigen Kämpfe für eine diplomatische Lösung günstiger sein wird. Die Hamas darf nicht verlieren, und selbst wenn sie verliert, wird sie ihren Ruf als Widerstandskämpferin so weit aufpoliert haben, dass sich die Kosten des Konflikts für die Führer der Gruppe lohnen werden.

Die Israelis sind blutig, aber nicht so sehr, dass sie einen anderen Weg einschlagen würden. Dies gilt vor allem, solange die im Libanon ansässige militante Gruppe Hisbollah am Rande steht und Israel beschießt, ohne einen ausgewachsenen Krieg auszulösen.

Darüber hinaus sind die Beziehungen Israels zu den arabischen Staaten weitgehend intakt. Die Jordanier haben ihren Botschafter abberufen und die Israelis aufgefordert, erst nach Beendigung der Kämpfe einen Botschafter nach Amman zu entsenden, aber König Abdallah hat die Beziehungen nicht abgebrochen. Das Unterhaus des bahrainischen Parlaments gab eine Erklärung ab, in der es die Beziehungen aussetzte, ohne sie jedoch tatsächlich auszusetzen.

Nach Israel-Krieg: Gaza noch weiter von Frieden entfernt als zuvor

Der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung des Föderalen Nationalrats der Vereinigten Arabischen Emirate erklärte: „Aus Sicht der Vereinigten Arabischen Emirate bleibt das Abraham-Abkommen bestehen.“ Der saudi-arabische Verteidigungsminister Khalid bin Salman, der zufällig auch der Bruder des Kronprinzen ist, hat Berichten zufolge letzte Woche in Washington angedeutet, dass das Königreich weiterhin an einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel interessiert ist.

Ein Abbruch der Beziehungen oder das Einfrieren potenzieller Beziehungen könnte Israels Aufmerksamkeit erregen, aber die arabischen Führer scheinen nicht bereit zu sein, diesen Schritt zu tun.

Alles zusammengenommen deutet darauf hin, dass der israelisch-palästinensische Konflikt nach all dem Tod und der Zerstörung und all dem Hin und Her von Blinken am Ende nicht näher an einer Lösung sein wird als vor dem 7. Oktober - oder, was wahrscheinlicher ist, sogar weiter davon entfernt. Der einzige Unterschied wird darin bestehen, welches Sicherheitsregime Israel für den Gazastreifen entwirft - ein Gebiet, das von der Hamas nicht weiter regiert werden darf, für das aber keine internationale Macht bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen.

Es stimmt, dass der Krieg zwischen Israel und der Hamas katastrophal zu sein scheint, aber er ist kein paradigmatisches Ereignis wie der ägyptisch-israelische Frieden, das Ende des Kalten Krieges oder die Terroranschläge vom 11. September 2001. Es handelt sich um einen lokalen Konflikt, dessen Bedeutung aufgrund der leidenschaftlichen Parteigänger auf beiden Seiten, die weit weg vom Blutvergießen sind, um ein Vielfaches gestiegen ist.

Er wird bleiben, was er war: unlösbar, egal wie viele Kilometer Blinken zwischen Washington und den Hauptstädten des Nahen Ostens vergeht.

Zum Autor Steven A. Cook ist Kolumnist bei Foreign Policy und Eni Enrico Mattei Senior Fellow für Nahost- und Afrika-Studien beim Council on Foreign Relations. Sein neuestes Buch, The End of Ambition: America‘s Past, Present, and Future in the Middle East, wird im Juni 2024 veröffentlicht. Twitter: @stevenacook

Dieser Artikel war zuerst am 11. November 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.