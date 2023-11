„Brutale Tötung“ in Gaza angeprangert: Papst Franziskus ruft zu Waffenstillstand im Israel-Krieg auf

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Papst Franziskus. (Archivbild) © Daniel Cole/AP/dpa

Der Krieg in Israel sorgt auch im Vatikan für Besorgnis. In einer Stellungnahme rief Papst Franziskus nun erneut zum Schutz von Zivilisten auf.

Vatikan – Mit dem Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel am 7. Oktober flammte die Gewalt im Nahen Osten erneut auf. Seit nun einem Monat reagiert die israelische Armee mit Luftangriffen auf Hamas-Ziele im Gazastreifen. Vor mehreren Tagen startete sie zudem eine Bodenoffensive. Inmitten dieser Entwicklungen beim Krieg in Israel kommen auch aus dem Vatikan diplomatische Äußerungen. Papst Franziskus fordert einen „gerechten Frieden“.

Krieg in Israel: Papst Franziskus verurteilt Hamas und spricht von „humanitärer Katastrophe“ in Gaza

„Der Heilige Stuhl ruft nach einem gerechten Frieden, der palästinensische und israelische Forderungen erfüllt“, berichtete Vatican News, das offizielle Nachrichtenportal des Vatikans. Demnach sprach der ständige Vertreter des Vatikans bei den Vereinten Nationen, Erzbischof Gabrielle Caccia, von einer „beispiellosen Eskalation der Gewalt in Israel und Palästina“. Bei seiner Rede vor der UN-Generalversammlung am Montag (6. November) unterstrich Caccia, der Papst verurteile den Angriff der Hamas.

„31 Tage an Vergeltungsangriffen des israelischen Militärs gegen den Gazastreifen, wo die Hamas Infrastruktur hat, führten zur brutalen Tötung von mehr als 10.000 Menschen“, schrieb Vatican News weiter. Das Portal machte darauf aufmerksam, dass mehr als 4.100 Kinder getötet wurden und bezeichnete die Lage in dem Küstenstreifen als eine „humanitäre Katastrophe“. Das Nachrichtenportal des Vatikans zitierte außerdem das von der Hamas angeführte Gesundheitsministerium von Gaza: Die israelische Belagerung verhindere den Zugang zu lebenswichtigen Gütern wie Treibstoff, Lebensmittel und Strom, hieß es von der Hamas-Behörde.

Die Päpste: Franziskus und seine Vorgänger des 20. Jahrhunderts Fotostrecke ansehen

Krieg in Israel: Papst richtet Appell an Kriegsparteien – „Bitte hört auf!“

Gegenüber der UN-Generalversammlung wiederholte Caccia den Appell des Papstes, alle Geiseln freizulassen und einen Waffenstillstand zu verkünden. Außerdem verurteilte er laut Vatican News „den Verlust des Lebens unschuldiger Palästinenser“ sowie die „Vertreibung Hunderttausender Menschen“ und das „unterschiedslose Leid der Bevölkerung“. Der Papst rufe, „wie in jedem Konflikt, nach dem absoluten Schutz jedes Zivilisten“, betonte Caccia. Kranken- und Gebetshäuser dürften nicht angegriffen werden, sagte er.

Angesichts des Krieges im Nahen Osten hatte Papst Franziskus am vergangenen Sonntag (5. November) seinen Aufruf zu einer Waffenruhe im Gazastreifen und zur Freilassung der dorthin verschleppten Geiseln erneuert. „Ich denke immer wieder an die ernste Lage in Palästina und Israel, wo so viele Menschen ihr Leben verloren haben“, so der Papst auf dem Petersplatz in Rom. „Bitte hört auf! Im Namen Gottes, stoppt die Gefechte“, sagte er.

Er hoffe, dass „alle Wege beschritten“ würden, um „unbedingt eine Ausweitung des Konflikts zu vermeiden“. Es müsse alles getan werden, um Hilfe für die Menschen im Gazastreifen zu ermöglichen, „wo die humanitäre Lage extrem ernst“ sei. Zudem forderte das Oberhaupt der katholischen Kirche die „sofortige“ Freilassung der von Hamas-Militanten verschleppten Geiseln. „Unter ihnen sind auch viele Kinder, mögen sie zu ihren Familien zurückkehren können“, sagte Franziskus. (bb/dpa)