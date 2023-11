Mann aus Bayern fordert „Laschets Kopf“ – und wird mit Polizei-Razzia überrascht

Von: Bedrettin Bölükbasi

Eine Polizistin trägt ein Abzeichen der bayerischen Polizei. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein Mann drohte Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet inmitten des Israel-Krieges mit dem Tod. Nach einer Polizei-Razzia wurde er zwar nicht festgenommen, aber es wurde ein Verfahren eingeleitet.

München – Die Auswirkungen des Krieges in Israel nach dem Anschlag der palästinensischen Hamas gegen das Land machen sich auch in Deutschland bemerkbar. Antisemitische Vorfälle nehmen zu, während viele Menschen auf deutschen Straßen offen ihre Sympathie für die Hamas, die nun offiziell verboten wurde, verkünden. Gleichzeitig bedeutet das eine massive Anfeindung gegen etwa Politiker, die ihre Unterstützung für Israel und dessen Selbstverteidigungsrecht zum Ausdruck bringen.

Hasskommentar gegen Armin Laschet: Polizeirazzia in Pfaffenhofen an der Ilm

Das jüngste Opfer dieser Anfeindung ist Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU). In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Instagram veröffentlichte Laschet am 15. Oktober einen Beitrag, zudem er schrieb: „Der Aufruf der Hamas zur Ermordung von Juden weltweit ist menschenverachtend.“ Der ehemalige Kanzlerkandidat sah sich unter diesem Post plötzlich vielen Hasskommentaren ausgesetzt. Er hatte sich zuletzt gegenüber Merkur.de von IPPEN.MEDIA in einem Interview geäußert.

Einer dieser Kommentare führte nun zu einer Polizei-Razzia in Pfaffenhofen an der Ilm. Der 24-jährige Isa D. hatte unter Laschets Beitrag kommentiert: „An alle palästinensischen Brüder, holt euch seinen Kopf! In sha Allah.“ Der letztere Begriff bedeutet dabei so viel wie „So Gott will“. Am Donnerstag (2. November) um kurz nach 6 Uhr gab es schließlich eine Razzia der Generalstaatsanwaltschaft München, wie die Bild berichtet.

Verfahren gegen 24-Jährigen: „Bekämpfung von Hate-Speech ist eine der zentralen Herausforderungen“

Mit dabei war auch die Hate-Speech-Beauftragte der bayerischen Justiz, Teresa Ott. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Aufforderung zu Straftaten. Festgenommen wurde er aber nicht. Bei der Razzia wurden außerdem Beweismittel wie Handys und andere elektronische Geräte sichergestellt.

„Die Bekämpfung von Hate-Speech ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit“, sagte Münchens Generalstaatsanwalt, Reinhard Röttle, gegenüber der Bild. Wer Straftaten aus diesem Bereich begehe, „wird deshalb konsequent verfolgt“. Dafür stehe die Hate-Speech-Beauftragte der Bayerischen Justiz, so Röttle.

Im Zuge des Hamas-Angriffs auf Israel und der Entwicklungen im Nahen Osten werden jüdische Einrichtungen in Deutschland inzwischen stärker überwacht. Außerdem forderten mehrere Politiker einen härteren Umgang mit Antisemitismus. Zuletzt hieß es von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne), man müsse eine „harte politische Antwort“ auf Antisemitismus geben. (bb)