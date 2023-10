Ex-Soldat glaubt nicht an Erfolg der Bodenoffensive im Israel-Krieg – „werden wieder nichts erreichen“

Von: Marcus Giebel

Teilen

Im Israel-Krieg will Jerusalem auch mit einer Bodenoffensive auf den Hamas-Angriff antworten. Ein Ex-Soldat hegt keine großen Erwartungen.

Jerusalem – Die Bodenoffensive im Gazastreifen ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Seit dem Terrorangriff der Hamas-Kämpfer vor zwei Wochen, der den jüngsten Israel-Krieg entfachte, bereitet sich Jerusalem auf den Einmarsch in die von der radikalislamischen Palästinenserorganisation beherrschte Küstenregion vor. Verteidigungsminister Yoav Gallant stellte bereits einen Drei-Stufen-Plan vor und forderte die Soldaten auf, sich bereitzuhalten.

Krieg in Israel: Gallant schwört Armee auf Bodenoffensive ein

„Wer immer Gaza jetzt aus der Ferne sieht, wird es von innen zu sehen bekommen. Das verspreche ich euch“, schwor der 64-Jährige die Militärs ein. Auf den großen Gegenschlag. Nachdem Israel bislang mit Luftschlägen auf das Massaker geantwortet hat, das die Hamas-Kämpfer unter den Zivilisten angerichtet haben und dem 1400 Menschen zum Opfer gefallen sein sollen.

Experten sorgen sich angesichts der angekündigten Bodenoffensive um die in Gaza festgehaltenen Geiseln, darunter auch einige Deutsche. Blutig dürfte ein solcher Angriff allemal für beide Seiten werden. Denn die Hamas verfügen über ein weitverzweigtes Tunnelsystem, in dem sich die Kämpfer verschanzen können.

Warten auf den Befehl zur Bodenoffensive: Israels Soldaten sollen die Hamas unschädlich machen. © IMAGO / ABACAPRESS

Ex-Soldat über Bodenoffensive: „Wir werden wieder nichts erreichen - genau wie 2014“

Benzi Sanders hat eine solche Operation im Gazastreifen schon einmal mitgemacht. Im Jahr 2014. In einem Interview mit dem Spiegel schildert der heutige Jerusalem Program Director der Nichtregierungsorganisation Extend seine Erfahrungen (Artikel hinter einer Bezahlschranke). Damals seien die Truppen „nicht sehr tief in den Gazastreifen vorgedrungen. Wir haben ein paar Hamas-Kämpfer getötet, aber viele konnten fliehen.“

Von einer erneuten Bodenoffensive, mit der er fest rechnet, erwartet der 32-Jährige jedoch vor allem mehr Leid: „Wenn Israel nun tatsächlich darauf zielen sollte, den gesamten Gazastreifen zu erobern, wird es viel stärkere Kämpfe geben. Und viel mehr zivile Todesopfer.“

Doch Sanders geht sogar noch weiter und sieht Israel quasi auf verlorenem Posten: „Was wirklich schlimm daran ist: Ich denke, wir werden wieder nichts erreichen. Genau wie der Krieg 2014 die Hamas gestärkt hat, wird auch dieser Krieg die Hamas stärken.“

Israel-Hamas-Konflikt: Palästinenserorganisation könnten zivile Opfer in Gaza nutzen

Bereits seit Tagen entstehen auf der ganzen Welt neben Aufnahmen antisemitischer Aufmärsche auch Bilder demonstrierender Menschen, die die Gräueltaten der Hamas nicht verherrlichen, sich aber mit den im Gazastreifen eingeschlossenen Zivilisten solidarisieren. Umso schmaler ist der Grat für eine Bodenoffensive.

Denn auch Gallant und Premierminister Benjamin Netanjahu müssten damit rechnen, dass die Hamas zivile Opfer in Gaza öffentlichkeitswirksam in Szene setzen wird. Um Israel in dem Konflikt wie den skrupellosen und über Leichen gehenden Aggressor darzustellen.

Bilder zeigen, wie der Krieg in Israel das Land verändert Fotostrecke ansehen

Israel und der Gazastreifen: Experte fühlt sich an Vietnamkrieg erinnert

Das offizielle Ziel der Bodenoffensive lautet: Die Hamas soll derart geschwächt werden, dass von ihr keine Gefahr mehr für Israel ausgeht. Doch nicht nur Experten fragen sich, ob sich Jerusalem damit nicht verhebt. Der britische Militärexperte Sean Bell etwa warnte bei Sky News: „Israel spricht von einem Einsatz in der Luft, am Boden und übers Wasser. Die Koordination ist unglaublich schwierig.“

Zu bedenken ist auch: Je länger Israel wartet, desto mehr Zeit bleibt der Hamas, um sich vorzubereiten. Steven Höfner, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah, erklärte in der FAZ, die in Gaza heimischen Kämpfer würden vor allem mit Sprengfallen arbeiten. Der israelische Nachrichtenoffizier Guy Katz erwartet „viele böse Überraschungen ähnlich jenen im Vietnamkrieg, als sich Vietcong und US-Soldaten gegenüberstanden“, wie er der Bild sagte. Diese Operation wurde zum großen Trauma der auf ihre Militärs so stolzen USA.

Szene aus dem Jahr 2014: Die israelische Armee hatte während der Bodenoffensive im Gazastreifen auch Panzerunterstützung. © IMAGO / UPI Photo

Israels Bodenoffensive im Gazastreifen: 2014 kamen 1460 Zivilisten ums Leben

Angesichts des dicht besiedelten Gebiets – der Gazastreifen ist kleiner als das Bundesland Bremen und beherbergt mehr als zwei Millionen Menschen – wird auch mit einem eingeengten Häuserkampf gerechnet. Wie US-Kommandeur David Petraeus der Times offenbarte, werden die Israelis „wahrscheinlich jedes Gebäude, jede Etage, jeden Raum, jeden Keller räumen müssen“.

Sanders hat das alles schon hinter sich. Die „Operation Protective Edge“ dauerte rund anderthalb Monate, vom 8. Juli bis zum 26. August 2014. Damals kamen auch mehrere Dutzend israelische Soldaten ums Leben. Und vor allem 1460 Zivilisten, wie einem Bericht des Amts für Koordinierung humanitärer Angelegenheiten der Vereinten Nationen zu entnehmen ist.

Am Ende stand ein Waffenstillstand. Augenscheinlich ein äußerst brüchiger. (mg)