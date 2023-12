„Absolut unverantwortlich“: Bernie Sanders gegen unbegrenzte Israel-Hilfe

Sanders kritisiert die israelische Regierung scharf und fordert ein Ende der „Komplizenschaft“ der USA. Seine Forderungen könnten die zukünftige Unterstützung für Israel gefährden.

Washington, D.C. – Senator Bernie Sanders hat Bedingungen für die Milliarden Dollar gestellt, die die Regierung Joe Biden für Israel im Krieg gegen die Hamas beantragt hat. Jetzt signalisiert er seinen Kollegen, dass er jegliche Hilfe für Israel ablehnen wird, wenn solche Bedingungen nicht erfüllt werden.

In einem Brief an seine Kollegen, der am Dienstagabend (5. Dezember Ortszeit) verschickt wurde, argumentiert Sanders, dass die israelische Regierung unter der Führung von Premierminister Benjamin Netanjahu einen „unmoralischen“ Krieg führe. Er plädiert dafür, dass sich die USA „nicht mitschuldig“ am Israel-Krieg machen dürften.

Senator Bernie Sanders spricht zu Reportern nach einem wöchentlichen politischen Mittagessen auf dem Capitol Hill am 28. November. © Jabin Botsford/The Washington Post

„Wir müssen unsere Komplizenschaft beenden“, sagte Sanders in einem Interview. „Ich denke, die militärische Strategie der Netanjahu-Regierung besteht nicht darin, Krieg gegen die Hamas zu führen, sondern gegen das palästinensische Volk zu kämpfen. Was wir sehen, ist entsetzlich, es ist verheerend. Wir sollten uns nicht daran beteiligen.“

Nach Angaben des von der Hamas geführten Gaza-Gesundheitsministeriums sind seit Beginn des Krieges mehr als 15.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet worden, darunter viele Frauen und Kinder, und mehr als 41.000 wurden verletzt.

Bernie Sanders gegen 14 Milliarden Militärhilfe

Sanders, der Jude ist, sagte, er werde sich einer Probeabstimmung widersetzen, die voraussichtlich am Mittwoch über ein 110 Milliarden Dollar schweres Gesetz über zusätzliche Ausgaben für die nationale Sicherheit stattfinden wird, das 14 Milliarden Dollar an Militärhilfe für Israel enthält. Er ist das erste Mitglied des demokratischen Senatsausschusses, das sich gegen die Maßnahme ausspricht, die auch 60 Milliarden Dollar für die Ukraine vorsieht.

Sanders war zwar der erste Senator in der Fraktion, der Bedingungen für die Hilfe an Israel forderte, aber die Zahl wächst. Kein anderer Abgeordneter der Fraktion hat sich jedoch gegen ein umfassendes Finanzierungspaket ausgesprochen, das auch Mittel für die Ukraine enthält.

Senatorin Elizabeth Warren sagte, es sei „wichtig“, dass jedes Hilfspaket die Einhaltung des US-amerikanischen und internationalen Rechts „bekräftige“, aber das aktuelle Hilfspaket enthalte keine solche Formulierung.

Sanders lehnt „Blankoscheck“ ab

Sanders, ein Anhänger der Linken, hat viele Progressive verärgert, da er sich weiterhin weigert, Forderungen nach einem Waffenstillstand zu unterstützen. Nur drei Demokraten im Senat haben sich für eine dauerhafte Einstellung der Kämpfe ausgesprochen. Er bleibt bei seiner Unterstützung von 4 Milliarden Dollar für die Aufstockung des israelischen Verteidigungssystems Iron Dome, ist aber gegen einen „Blankoscheck“ in Höhe von 10,1 Milliarden Dollar für die militärischen Operationen Israels, wie er es nennt.

„Israels wahlloses Vorgehen ist für die meisten Amerikaner zutiefst beleidigend, verstößt gegen amerikanisches und internationales Recht und untergräbt die Aussichten auf dauerhaften Frieden und Sicherheit“, schrieb Sanders in seinem Brief an seine Kollegen.

Sanders sagte, dass Präsident Bidens Versuch, Netanjahu und der israelischen Regierung die Botschaft der Zurückhaltung zu übermitteln, nicht funktioniert und dass der Kongress Bedingungen für die Verwendung der Gelder in seine Gesetzgebung aufnehmen muss. „Netanjahu und seine sehr rechtsgerichteten, extremistischen Kollegen im Kabinett hören nicht auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten“, sagte Sanders.

Zur Autorin Leigh Ann Caldwell ist Mitautorin von The Washington Post‘s Early 202 und konzentriert sich auf den Kongress und die Politik. Außerdem ist sie Moderatorin bei Washington Post Live und führt Interviews mit hohem Nachrichtenwert. Bevor sie 2022 zu The Post kam, war Caldwell Korrespondentin bei NBC News, zuletzt als Mitglied der Kongressabteilung.

Krieg in Israel: Sanders auf Seiten der Palästinenser

Sanders fordert Garantien dafür, dass vertriebene Palästinenser das „absolute Recht“ haben, in den Gazastreifen zurückzukehren, eine Zusage, dass es „keine langfristige Besetzung oder Blockade“ des Gazastreifens geben wird, und einen Stopp der Siedlungserweiterung im Westjordanland. Er will auch, dass Israel sich zu Gesprächen über eine Zwei-Staaten-Lösung verpflichtet, sobald der Krieg beendet ist.

Er warnte davor, dass die Demokraten und der Präsident „politisch geschädigt werden“, wenn nicht deutlich wird, dass die Vereinigten Staaten Netanjahus Vorgehen im Krieg nicht unterstützen.

„Das amerikanische Volk will nicht weiterhin den Fernseher einschalten und sehen, wie kleine Babys, tote Babys, aus den Trümmern eines zerstörten Wohnhauses gezogen werden“, sagte er.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 6. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.