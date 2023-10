Krieg in Israel: Wie eine Feier zum Massaker wurde

Truppen der israelischen Streitkräfte patrouillieren am Sonntag auf dem Gelände eines Trance-Musikfestivals in der Nähe des Kibbuz Reim, einem der ersten Ziele der militanten Hamas, die in den frühen Morgenstunden des Samstags ihren beispiellosen Angriff auf Israel startete. © Baz Ratner/The Washington Post

Hunderte Tote, zahlreiche Geiseln: Ein Musikfestival in Israel endet in einem Albtraum. Die Hamas überrennt das Gelände und sorgt für Chaos und Verwüstung.

Re‘im – Die ersten Raketen wurden kurz vor Sonnenaufgang abgefeuert und flogen über Tausende von Feiernden hinweg, die die Nacht auf einem Trance-Musikfestival durchtanzt hatten, das als Veranstaltung zur Feier von „Freunden, Liebe und unendlicher Freiheit“ angekündigt war. Einige der Raver nahmen die Explosionen bei der dröhnenden Musik zunächst nicht wahr. Andere, die an Raketen aus dem Gazastreifen gewöhnt waren, nahmen sie nicht wahr.

„Wir hörten Sirenen und Raketen, tonnenweise Raketen“, sagte Millet Ben Haim, 27, die das Festival mit einer Gruppe von Freunden besuchte und nur wenige Minuten vor dem Angriff mit einem von ihnen posierte und ihre Zunge in die Kamera streckte.



Dann hörte die Musik auf.



Eine Stimme dröhnte aus den Lautsprechern über die Zeltbühnen und den Chill-out-Bereich, den die Organisatoren als „Spielplatz für Erwachsene“ bezeichneten.



„Leute, wir haben roten Alarm“, warnte die Stimme. „Roter Alarm.“



Videos, die von der Washington Post verifiziert wurden, zeigen Menschen, die eilig das Gelände verlassen, einige joggen, viele blicken zurück, um die weißen Raketenblitze am blitzenden Himmel zu sehen. Sie scheinen verwirrt, aber nicht in Panik zu geraten. Eine schwarz gekleidete Person mit einer gelben Sicherheitsweste leitete die Menschenmenge von den Bühnen weg.

Dann begannen die Schüsse.



„Wir fingen an zu rennen; wir wussten nicht, wohin wir gehen sollten,“ sagte Ben Haim. „Niemand wusste, was er tun sollte.“



Die Hamas wählt ein Festival als Ziel für Gewalt

Das Tribe of Nova Trance-Musikfestival in der Nähe des Kibbutz Reim war eines der ersten Ziele der militanten Hamas, als sie in den frühen Morgenstunden des Samstags ihren noch nie dagewesenen Angriff auf Israel starteten, das Konzertgelände überrannten, in die Menge schossen und so viele Geiseln wie möglich nahmen. Festivalbesucher schilderten, wie die Bewaffneten Straßen blockierten, flüchtenden Autos auflauerten und die Gegend auf der Suche nach Geiseln durchkämmten.

Mindestens 260 Leichen wurden am Sonntag auf dem Konzertgelände geborgen, so die ZAKA, eine freiwillige Rettungsorganisation in Israel. Im ganzen Land sind mindestens 700 Menschen getötet worden. Dutzende werden nach Angaben der israelischen Verteidigungskräfte noch vermisst; israelische Medien sprechen von mehr als 100. Nach Angaben der Hamas werden Geiseln in Tunneln und anderen sicheren Orten im Gazastreifen festgehalten.



Es ist noch unklar, wie viele von ihnen auf dem Festival entführt wurden. Die Überlebenden wurden mit Nachrichten von Menschen überschwemmt, die immer noch nach ihren Angehörigen suchen.

Die Organisatoren des Festivals haben auf Bitten um einen Kommentar nicht reagiert, aber eine Nachricht auf Instagram gepostet, in der sie sagten, sie seien „fassungslos“ und „teilen die Trauer der vermissten und ermordeten Familien“. „Wir hoffen und beten, dass uns und euch bald gute Nachrichten erreichen werden“, heißt es in dem Beitrag.

Am Ort des Raves am Sonntag legten israelische Soldaten Leichen auf die Ladefläche eines großen Kühltransporters, der neben Hunderten von verlassenen Autos geparkt war. Auf einer Lichtung lagen die Schalen verbrannter Fahrzeuge neben ausrangierten Zelten, Isomatten und Kühltaschen.



Angehörige, die an einer nahe gelegenen Kreuzung nach den Vermissten suchten, gaben an, dass mehr als tausend Menschen auf der Veranstaltung waren, als die Militanten angriffen. Einige Festivalbesucher schätzten, dass die wahre Zahl eher bei 3000 oder 4000 lag.

Ein Festival in Nähe des Gazastreifens

Der genaue Ort des Festivals war den Teilnehmern erst wenige Stunden vor Beginn am Freitag um 22 Uhr mitgeteilt worden. „Die Veranstaltung findet an einem kraftvollen, natürlichen Ort voller Bäume statt, der in seiner Schönheit atemberaubend ist und für Ihre Bequemlichkeit organisiert wurde, etwa eineinviertel Stunden südlich von Tel Aviv“, wurde den Ticketkäufern im Vorfeld mitgeteilt.



Das Festival fand nur drei Meilen vom Zaun entfernt statt, der Israel vom Gazastreifen und seinen rund zwei Millionen Einwohnern trennt. Die Raver wurden angewiesen, keine Schusswaffen oder scharfen Gegenstände auf das Festivalgelände mitzubringen. Sie waren müde und wehrlos, als der Angriff begann, gefangen in einem weitläufigen Gebiet, das nur wenige Verstecke bot.

Ben Haim sah die Militanten in der Ferne, die sich zu Fuß näherten. „Ich nahm die Autoschlüssel eines Freundes von mir, der sehr besoffen war, packte so viele Leute wie möglich ins Auto und fuhr wie verrückt los“, sagte sie. „Die Leute, die geblieben sind, wurden meist entführt oder ermordet.“



Autos blockierten die Fluchtwege

Auf den Straßen wurde auf Autos geschossen und überall waren bewaffnete Männer. Der 31-jährige Gal Raz versuchte ebenfalls, mit seinen Freunden wegzufahren, als er merkte, dass die Gegend überrannt war. „Wir hörten Schüsse. Es gab Autos mit Leichen auf ihnen, die die Straße blockierten“, sagte er. „Wir konnten nicht wegfahren.“

Sie stiegen in das Auto eines anderen Freundes, gerieten aber schnell in einen Hinterhalt. „Es waren etwa sieben bis acht Terroristen, und sie fingen an, auf uns in unserem Auto zu schießen“, sagte er. Sie fuhren noch ein paar hundert Meter weiter, verließen dann das Auto und liefen an einem anderen Auto mit mehreren Leichen vorbei. Während er sich versteckte, dachte Raz an seine Freundin, die er zu heiraten gedenkt, und an seine Familie. „Es ist klar, dass es hier einen Fehler gab“, sagte er. „Jetzt müssen wir die Menschen zurückholen, die vermisst werden. Und wir müssen die Geschichten dieser Menschen erzählen.“

Rettung durch einen Anwohner

Ben Haim und ihre Freunde waren ebenfalls aus ihrem Auto gesprungen und rannten durch die Felder. „In jeder Richtung, in die wir liefen, schossen mehr Leute auf uns; wir rannten zwei Stunden lang und versuchten zu entkommen. Wir fingen an, uns im Gebüsch zu verkriechen. Irgendwann merkte ich, dass ich nicht mehr rennen konnte.“ Sie, zwei Freunde und ein Fremder legten sich in einen Busch und bedeckten sich mit Blättern. „Wir blieben still und versuchten, die Polizei zu erreichen. Die Polizei sagte, sie könne uns nicht helfen, weil zu viele Menschen entführt worden seien.“

Nach sieben Stunden, als der Akku ihres Handys nur noch 2 Prozent hatte, wurde Ben Haim von einem Anwohner aufgegriffen, der mit dem Auto unterwegs war, um Menschen zu retten. Raz wurde schließlich vom Militär aufgegriffen.



Für Noa Argamani, 25, die sich mit ihrem Freund Avinatan Or im Gebüsch versteckt hielt, kam die Hilfe nicht mehr rechtzeitig. Or schickte Argamanis Vater gegen 10 Uhr eine Nachricht, um ihm mitzuteilen, dass sie in Sicherheit seien. Das Paar habe versucht, ihn zu beruhigen, sagte Shlomit Marciano, 25, eine Jugendfreundin von Argamani. Es war die letzte Nachricht, die die Familie erhielt.

Am Samstag sahen sie das Paar in einem Video, das in den palästinensischen sozialen Medien kursierte. Es zeigt Argamani, wie sie schreiend von ihrem Freund getrennt und auf einem Motorrad weggefahren wird. Or scheint an den Händen gefesselt zu sein und wird von mehreren jungen Männern mitgeschoben.



Die Washington Post war nicht in der Lage, den Standort des Videos unabhängig zu bestätigen, aber die Geografie und das Sonnenlicht stimmen mit anderen Bildern vom Tatort überein.

„Man kann absolut sehen, dass sie es war“, sagte Marciano, der bei den Eltern von Argamani wohnt. „Ich glaube, ich habe es noch nicht ganz akzeptiert; ich habe letzte Nacht in ihrem Bett geschlafen. Es ist verrückt.“



Argamani hatte überlegt, nicht zum Festival zu gehen, aber nicht wegen der Sicherheitsbedenken. „Wenn sie gewusst hätte, dass die Lage angespannt ist, wäre sie wohl nicht hingegangen, aber wir wussten nichts“, sagte Marciano. „Sie war sich nicht sicher, denn es war weit und teuer. Ich sagte ihr: ‚Geh, du bist noch jung.‘ Ich bereue das.“

Ein späteres Video scheint zu zeigen, wie Argamani gefangen gehalten wird, wie sie auf Kissen in einem Raum mit gefliestem Boden sitzt und aus einer Wasserflasche nippt. „Zumindest wissen wir, dass sie lebt“, sagte Marciano.



Zu den Autoren Loveday Morris ist die Berliner Büroleiterin der Washington Post. Zuvor war sie für The Post in Jerusalem, Bagdad und Beirut tätig. Imogen Piper ist Reporterin für bewegte Bilder im Visual-Forensics-Team der Washington Post. Bevor sie zur Post kam, arbeitete sie als Ermittlerin beim Konfliktbeobachter Airwars. Sie arbeitete auch mit Forensic Architecture und Bellingcat zusammen, um über die Reaktion der Polizei während der Black-Lives-Matter-Proteste im Jahr 2020 zu berichten. Susannah George ist die Leiterin des Golfbüros der Washington Post mit Sitz in Dubai, wo sie die Berichterstattung über die ölreichen Monarchien am Persischen Golf und ihren Nachbarn, den Iran, leitet. Zuvor war sie vier Jahre lang Leiterin des Afghanistan-Pakistan-Büros der Post. Joyce Sohyun Lee ist Videoreporterin für das Visual Forensics-Team der Washington Post. Bevor sie zur Post kam, arbeitete sie als Associate Video Producer für das Time Magazine.

Andere haben diese Gewissheit nicht.



Tali Atias glaubt, dass ihre 23-jährige Tochter Dorin, von der sie zuletzt kurz vor 7 Uhr am Samstagmorgen gehört hat, unter den Geiseln sein könnte. Dorin erzählte ihrer Mutter, dass die Gegend angegriffen wurde und sie Schutz suchte. Atias hat in den sozialen Medien gepostet und die Freunde ihrer Tochter angerufen, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist - ohne Erfolg. „Wir wissen nicht, was los ist“ oder „was wir tun sollen“, sagte sie.

Ähnlich hilflos fühlt sich die Familie von Shani Louk. Die 22-Jährige posierte für ein Selfie im Spiegel, kurz bevor sie zum Rave aufbrach. Ihre langen Dreadlocks waren teilweise von einem Kopftuch verdeckt, sie schaute verschämt zur Seite, ihre Augenlider waren mit Eyeliner verschmiert. „Sie liebte es zu feiern“, sagte ihr Cousin Tom Weintraub Louk, 30. Familienmitglieder versuchten verzweifelt, Louk und ihren mexikanischen Freund zu erreichen, als die Nachricht bekannt wurde.

Dann sahen sie das im Internet veröffentlichte Video.



„Wir erkannten sie an den Tätowierungen, und sie hat lange Dreadlocks“, sagte Louk.



In dem Video ist die Frau mit dem Gesicht nach unten auf der Ladefläche des Lastwagens zu sehen, zusammen mit vier Kämpfern, die offenbar durch Gaza paradiert werden. Einer hält sie an den Haaren, während ein anderer ein Gewehr in die Luft hält und „Allahu akbar“ ruft. Eine jubelnde Menge folgt dem Lastwagen. Ein Junge spuckt ihr ins Haar.



Während ihre Cousine leblos erscheint, wartet die Familie immer noch auf Neuigkeiten. „Wir haben eine Art Hoffnung“, sagt Louk.



Morris berichtete aus Berlin, Piper aus London, Lee aus Washington und George aus dem Süden Israels. Shira Rubin in Brüssel, Meg Kelly und Sarah Cahlan in Washington, Samuel Oakford in New York und Annabelle Timsit in London haben zu diesem Bericht beigetragen.



Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 09. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.