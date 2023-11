Nach Bombendrohungen an Schulen – Experte warnt: „Es fehlt ein nationaler Krisenplan für Schulen“

Teilen

Nach einer Bombendrohung an einer Erfurter Schule durchsucht ein Polizeihund das Gebäude © Martin Wichmann / dpa

Tagelang sind anonyme Bombendrohungen an Schulen im ganzen Bundesgebiet eingegangen. Ein Experte für Krisenmanagement fordert einen Krisenplan für Schulen.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass dahinter wohl Internetkriminelle gesteckt haben, die sich als Hamas-Kämpfer ausgegeben haben. Auch wenn es also tatsächlich keine Gefährdung gab, hält der Katastrophenforscher Harald Karutz die Situation dennoch für beunruhigend. „Der Effekt ist erst mal der gleiche, die Bombendrohungen haben für eine enorme Verunsicherung an Schulen gesorgt.“ Und er stellt weiter fest: „Auf eine solche Bedrohungslage sind Schulen nicht vorbereitet.“

Harald Karutz befasst sich seit Jahren mit Krisenmanagement an Schulen. Im Auftrag des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat er 2022 die Pilotstudie „Vulnerabilität und Kritikalität des Bildungswesens in Deutschland“ durchgeführt. Dabei stellte er fest: Auf individuelle Notlagen wie Amokläufe seien Schulen inzwischen gut vorbereitet, aber nicht auf große Lagen. „Es fehlt ein nationaler Krisenplan für Schulen.“

So bekommen Sie den Newsletter von Table.Media Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Bildung.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Bildung.Table am 01. November 2023. Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Katastrophenforscher fordert mehr Unterstützung für Lehrkräfte

Trotz der Pandemie-Erfahrungen habe sich hier wenig getan. „Man ist schnellstmöglich zum Alltag zurückgekehrt und wurstelt sich durch alles durch“, sagt Karutz. Ein tragfähiges Konzept fehle. „Es gibt keine Kommunikationsstrukturen, nichts, woran sich Lehrer jetzt festhalten können.“ Ausdrücklich betont der Katastrophenforscher, dass dies kein Vorwurf an die Lehrkräfte sei. Die seien auf die derzeitige Lage nicht vorbereitet.

Anzahl der Schüler pro Schulpsychologe 2022 – eine Grafik von Table.Media © Table Media

„Die Decke ist einfach zu kurz“, sagt der Krisenforscher, der sich seit vielen Jahren mit psychosozialem Krisenmanagement an Bildungseinrichtungen befasst. Nicht nur Lehrkräfte fehlen, sondern auch die Versorgung mit Fachkräften der Schulsozialarbeit und Schulpsychologie sei unzureichend. Im Schnitt ist ein Schulpsychologe für 5.400 Schüler zuständig. Auch ohne Krise sei das viel zu wenig.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation verbucht es Harald Karutz zwar als positiv, dass die meisten Länder den Schulen zeitnah Material zum Umgang mit dem Krieg in Israel im Klassenzimmer zur Verfügung gestellt haben. Allerdings bräuchten die Lehrer Unterstützung, um damit arbeiten zu können: „Was, wenn ein Schüler erzählt, dass seine Cousine ums Leben gekommen ist? Solche Situationen lassen sich nicht mit einer Handreichung bewältigen, die müssen trainiert werden.“ In der Ausbildung finde das kaum statt. „Krisenkompetenz gehört in die Lehrerbildung“, fordert Harald Karutz, daher, „hier sind wir noch schlecht aufgestellt“. Annette Kuhn