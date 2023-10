„Nirgendwo sicher“: Im südlichen Gazastreifen hoffen die Menschen vergeblich, dem Krieg zu entkommen

Teilen

Israel will seine Angriffe auf Ziele der Hamas im Gazastreifen verstärken. Die Menschen flüchten in den Süden Gazas – doch sicher sind sie nirgendwo.

Gaza – Khaled Ashqar konnte dem Tod nicht mehr entkommen. Eine Woche nach Beginn des Krieges packte er schnell das Nötigste zusammen und fuhr mit seiner Familie von Gaza-Stadt aus nach Süden. Das israelische Militär hatte den Bewohnern des Gazastreifens geraten, sich zu ihrer eigenen Sicherheit in den südlichen Teil der Enklave zu begeben. Ashqar hatte auch schon frühere Kriege miterlebt und wusste, dass Gaza-Stadt schwer getroffen werden könnte.

Doch die Bombardierungen gingen entlang seiner Route weiter. Ashqar zog erneut um. Nirgendwo fühlte er sich sicher, sagte der Vater von vier Kindern. Als Journalist verbrachte Ashqar Stunden damit, über die steigende Zahl der Todesopfer zu berichten. Am Samstag erhielt er die Nachricht von einem Angriff in der Nähe des vierstöckigen Gebäudes, in dem seine Familie im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens wohnte.



Die Explosion durchschlug die Fassade des Gebäudes. Seine Frau wurde von einem Schrapnell in den Kopf getroffen, sagte Ashqar, der darum bat, dass sein Medienunternehmen nicht genannt wird, um die Privatsphäre seiner Familie zu schützen. Sie war tot, bevor sie das Krankenhaus erreichte. Der Tod sei „nichts Besonderes“, sagte Ashqar der Washington Post per Telefon. „Es ist etwas, das allen Menschen hier im Gazastreifen passiert ist“, sagte er, „allen Familien im Gazastreifen“.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Krieg in Nahost: „Es gibt keinen sicheren Ort in Gaza“

Während sich der tödliche Krieg in Gaza aktuell fortsetzt, erscheint vielen Palästinensern die Suche nach Sicherheit zunehmend aussichtslos, da auch die Vorräte an Wasser, Lebensmitteln und Treibstoff schwinden und nur ein Rinnsal an humanitärer Hilfe den Gazastreifen erreicht. In den letzten Tagen erklärte Israel, dass es seine Angriffe auf „militärische Ziele der Hamas im gesamten Gazastreifen“ im Vorfeld einer erwarteten Bodenoffensive verstärken werde.

Ein Bodenkrieg dürfte die Zahl der Verstecke weiter verringern. Palästinensische Zivilisten wie Ashqar geben die Hoffnung auf, einen Zufluchtsort zu finden, um den Krieg zu überstehen. „Es gibt keinen sicheren Ort in Gaza“, sagte er.



Das gilt nun auch für Gebiete, von denen Israel einst sagte, dass sie von seinen Angriffen verschont bleiben würden. Am 13. Oktober warfen die israelischen Streitkräfte Flugblätter über dem Gazastreifen ab und schickten Textnachrichten in arabischer Sprache, in denen sie die mehr als 1 Million Bewohner des nördlichen Gazastreifens und von Gaza-Stadt aufforderten, „zu Ihrer eigenen Sicherheit“ zu evakuieren. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte damals zu Reportern: „Diejenigen, die ihr Leben retten wollen, gehen bitte nach Süden.“

Laut Gaza-Gesundheitsministerium: Seit Kriegsbeginn über 7.000 tote Palästinenser

Einige Bewohner des Gazastreifens befolgten die Warnung, während andere unter dem Aufschrei internationaler Menschenrechtsgruppen über Israels Forderungen an Ort und Stelle blieben. In dieser Woche entfielen nach Angaben des Gaza-Gesundheitsministeriums vom Mittwoch fast zwei Drittel der Opfer israelischer Angriffe auf den südlichen Teil der Enklave. Die Zahlen konnten von The Post nicht unabhängig überprüft werden. Um Fragen über die Zahl der Toten in Gaza zu beantworten, veröffentlichte das Gesundheitsministerium am Donnerstag ein Dokument, das Namen und andere Details über die Getöteten enthält.

Vor der Leichenhalle des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis versammeln sich am Donnerstag Familienangehörige und Angehörige vor der Beerdigung. © Loay Ayyoub/The Washington Post

Das israelische Militär reagierte nicht auf die Bitte um einen Kommentar zu den getöteten Zivilisten im zentralen und südlichen Gazastreifen. Nach Angaben des Gaza-Gesundheitsministeriums wurden seit Beginn des Kriegs in Israel am 7. Oktober mehr als 7.000 Palästinenser getötet, nachdem militante Hamas-Kämpfer bei einem tödlichen Überfall auf Israel mehr als 1.400 Menschen getötet und mehr als 200 Geiseln genommen hatten.

Menschen in Gaza hören Bombardierungen „rund um die Uhr“

In Rafah, in der Nähe des Grenzübergangs nach Ägypten, der der einzige Weg für einen begrenzten Strom von Hilfskonvois war, sagte ein Arzt des Abu Youssef El-Najjar Krankenhauses am Donnerstag gegenüber The Post, dass die Toten und die Lebenden die gleichen Räume teilen. „Die Toten werden im Krankenhaus auf dem Boden liegen gelassen“, sagte der Arzt, der aus Angst um seine Sicherheit anonym bleiben wollte.

In El-Najjar, das nur 55 Betten hat, werden durchschnittlich 150 Leichen pro Tag eingeliefert, sagte er. Am Mittwoch zählte das Krankenhaus 102 Tote und 195 Verletzte.



Eine Frau in Deir el-Balah im Zentrum des Gazastreifens sagte, sie habe ihr Gehör geschult, um Krankenwagen aus dem nahe gelegenen Krankenhaus zu verfolgen. Nach einem Bombardement ruft sie jeden an, den sie erreichen kann, um Informationen auszutauschen und zu prüfen, wer noch lebt, wer nicht mehr lebt und wer vermisst wird. Um ihre Sicherheit zu gewährleisten, sprach sie unter der Bedingung der Anonymität. In Rafah sagte Bassam Naser, ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, gegenüber The Post, dass er „rund um die Uhr Bombardierungen hört“. Er hat genug Treibstoff in seinem Auto für eine Fahrt - entweder zurück in den Norden oder ins Krankenhaus.

Ein verletzter Mann wird am Donnerstag in das Nasser Medical Hospital in Khan Younis im südlichen Gazastreifen gebracht. © Loay Ayyoub/The Washington Post

Im Krieg kämpfen die Menschen darum, das Nötigste zu finden

Am Mittwoch tötete ein israelischer Angriff mindestens acht Menschen und zerstörte die einzige verbliebene Bäckerei im Flüchtlingslager Maghazi im Zentrum des Gazastreifens, wie das Pressebüro der Regierung mitteilte. Das israelische Militär reagierte nicht auf die Bitte um einen Kommentar.



Die Behörden in Gaza teilten mit, dass das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge am Dienstag Mehl an die Bäckerei gespendet habe, um die Kosten für Brot zu senken, da die Bewohner des Gazastreifens darum kämpfen, das Nötigste zu finden und zu bezahlen.



Weiter südlich, in der Stadt Khan Younis, wurden am Mittwoch mindestens neun Mitglieder der Familie El-Fara bei einem Anschlag getötet, zwei Tage nachdem mindestens 16 weitere Verwandte bei einem anderen Angriff in der Nähe ums Leben gekommen waren, so Musheir El-Farra, ein Menschenrechtsaktivist in Gaza.



Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Angriffe auf Hamas-Ziele im Gazastreifen: Israel führt „kollektive Bestrafung“ durch

„Sie hatten überhaupt keine Verbindung zur Hamas. Sie gehören der Fatah an“, sagte El-Farra telefonisch gegenüber The Post und bezog sich dabei auf die rivalisierende Partei der Hamas, die im Westjordanland dominiert.

„Dieses Gebiet wurde in früheren Kriegen noch nie bombardiert“, sagte El-Farra und behauptete, Israel führe eine „kollektive Bestrafung“ mit „wahllosen“ Angriffen auf Wohngebiete in Gaza durch.



Am Abend sahen die Zuschauer von Al Jazeera Arabic in Echtzeit, wie der Leiter des Gaza-Büros, Wael al-Dahdouh, um seine Frau, seine beiden Kinder und seinen Enkel trauerte, die im Flüchtlingslager Nuseirat getötet wurden, wohin die Familie nach Israels Befehl, den Norden zu verlassen, gezogen war.

Auch im Süden von Gaza kein Schutz vor israelischen Bombardements

Zu Beginn des Krieges floh auch Ashqar aus seinem Haus im Viertel Tel al-Hawa in Gaza-Stadt in das Haus seiner Schwester. Aufgrund früherer Kriege dachte er, dass sie sich in einem relativ sicheren Teil von Gaza-Stadt befand. Dem war aber nicht so. Tage später brachte er seine Familie in den Süden. Er, seine Frau und seine Kinder versuchten, in Khan Younis in einer Wohnung zu leben, die Katar nach dem israelischen Krieg in Gaza 2014 gebaut hatte. Sie flohen drei Tage später, nachdem ein israelischer Angriff die Nachbarwohnung getroffen hatte, so Ashqar.



Ihr dritter Umzug wurde der letzte seiner Frau. Als nächstes ging Ashqar in ein Gebäude im Flüchtlingslager Nuseirat, das seiner Familie gehört. Zwölf Familien drängten sich in dem Gebäude.



Israel im Kampf gegen die Hamas: Ganz Gaza ist vom Krieg geplagt

Am Samstag begab sich seine Frau, die niederländische Staatsbürgerin ist, auf den nahe gelegenen Markt des Lagers Nuseirat, der zu Beginn des Krieges von einem Luftangriff getroffen worden war. Sie kaufte Milch, Eier und Gemüse - alles Luxusgüter im kriegsgeplagten Gaza. An diesem Abend, gegen 19:30 Uhr, bebte plötzlich die Erde, sagte Ashqar, und seine Frau wurde zusammen mit mindestens fünf anderen Menschen getötet. Auch sein Sohn, seine Nichte und die Frau seines Bruders waren unter den Dutzenden von Verletzten.



Die Milch, die Eier und das Gemüse, das seine Frau gerade gekauft hatte, überlebten, so Ashqar. Er fand sie später in der Küche, bedeckt mit Staub und Asche.



Berger berichtete aus Jerusalem. Heba Farouk Mahfouz in Kairo trug zu diesem Bericht bei.

Zur Autorin Miriam Berger berichtet für die Washington Post aus Washington, D.C. über Auslandsnachrichten. Bevor sie 2019 zur Post kam, lebte sie in Jerusalem und Kairo und berichtete freiberuflich aus dem Nahen Osten sowie aus Teilen Afrikas und Zentralasiens.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 27. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.