Israelischer Botschafter trägt Davidstern im UN-Sicherheitsrat

Von: Stefan Krieger

Gilad Erdan, Israels UN-Botschafter, trägt einen gelben Davidstern mit der Aufschrift „Nie wieder“. © Eduardo Munoz Alvarez/dpa

Israels UN-Botschafter Erdan trägt einen Davidstern und fordert die Verurteilung der Hamas. Der palästinensische Vertreter appelliert an die Menschlichkeit.

New York – Inmitten der weiter fortschreitenden Bodenoffensive Israels gegen die Hamas im Gazastreifen hat der palästinensische UN-Vertreter auf die Notlage der Zivilisten hingewiesen. Mit eindringlichen Worten sprach Riad Mansur während einer Notfallsitzung des UN-Sicherheitsrates in New York über die intensiven Auseinandersetzungen: „Gaza ist jetzt die Hölle auf Erden.“

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu lehnt jedoch trotz Kritik an der hohen Zahl ziviler Opfer eine Waffenruhe weiterhin ab und verglich den Krieg gegen die Hamas mit dem Kampf der Alliierten gegen die Nazis. Israels UN-Botschafter Gilad Erdan steckte sich derweil vor dem Weltsicherheitsrat einen gelben Davidstern mit den Worten „Never Again“ („Nie wieder“) ans Revers. Dies erinnert an Sterne, die die Nazis im Dritten Reich Juden als Kennzeichen aufgezwungen hatten.

Israel-Botschafter zieht im UN-Sicherheitsrat Vergleich zum D-Day

Er werde den Stern tragen, so wie seine Großeltern und die Großeltern von Millionen Juden, sagte Erdan an den Sicherheitsrat gewandt. „Wir werden den Stern tragen, bis Sie die Gräueltaten der Hamas verurteilen und Sie die sofortige Freilassung unserer Geiseln fordern“. Terroristen der im Gazastreifen herrschenden Hamas hatten am 7. Oktober in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Mehr als 1400 Menschen starben dabei und in den folgenden Tagen.

Erdan stellte einen Vergleich zwischen der israelischen Bodenoffensive und der Alliierten-Landung 1944 in der Normandie auf. Hätte es den Weltsicherheitsrat am 6. Juni 1944, besser bekannt als D-Day, gegeben, hätte es wohl eine hitzige Diskussion darüber gegeben, wie viel Strom und Kraftstoff die Münchner Bürger noch hätten, äußerte er spöttisch vor dem UN-Sicherheitsrat.

Erdan reagierte damit auf weltweite Besorgnis, dass neben Tausenden bereits getöteten Zivilisten in Gaza noch mehr Unbeteiligte sterben könnten. Er betonte, dass ein Vergleich der Todesopfer auf beiden Seiten nach dem verheerenden Massaker der islamistischen Hamas vom 7. Oktober genauso unzulässig sei, wie ein Vergleich deutscher und britischer Opfer im Zweiten Weltkrieg. Die Forderung einer Feuerpause in Nahost verglich er mit der Forderung einer Feuerpause, bevor die Russen 1943 Stalingrad zurückerobert hätten.

Mansur, der palästinensische UN-Vertreter, appellierte hingegen: „Behandeln Sie uns wie Menschen mit dem Respekt, den wir verdienen. Wir sind keine Untermenschen. Wir sind nicht von einem anderen Planeten.“ (skr/dpa)