„Karneval der Pathologien“ – Ein Tag mit Putins surrealer Propaganda im russischen TV

Von: Foreign Policy

Teilen

Wie die pausenlose Berichterstattung der russischen Staatsmedien die Kriegsanstrengungen anheizt – und die Realität auf groteske Weise verwischt.

Putins Staatspropaganda kommt nicht aus dem Nichts, sondern fußt auf Vorläufern der Sowjetzeit. Allerdings ist die heutige Propaganda noch umfassender und hemmungsloser als damals.

Unsere Autorin machte den Selbstversuch und konsumierte einen ganzen Tag lang, was die Menschen in Russland jeden Tag rund um die Uhr im Fernsehen vorgesetzt bekommen.

Anders als zu Sowjetzeiten umfasst die Propaganda unter Putin eine pseudo-religiöse Dimension, die den Ukraine-Krieg zu einem „heiligen“ Krieg gegen ukrainische „Satanisten“ und „Dämonen“ macht.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 28. Mai 2023 das Magazin Foreign Policy.

Wenn es einen Teil des autokratischen Instrumentariums des russischen Präsidenten Wladimir Putin gibt, der seinem Vorkriegshype gerecht geworden ist, dann ist es die Propagandamaschine des Kremls. Die Propaganda ist das sprichwörtliche Zuckerbrot im Meer der Peitschen, das das moderne Russland ausmacht, und dafür verantwortlich, die Öffentlichkeit für die Kriegsagenda des Staates zu vereinnahmen. Jeden Tag schalten 82 Millionen Russen ein riesiges Netz von staatlich kontrollierten Netzwerk- und Kabelfernsehkanälen ein, die ihnen ein einheitliches Bild der Welt vermitteln: ein feindlicher, furchterregender Ort, an dem Russland einen gerechten Kampf gegen die Mächte des Bösen führt.

Die Neigung der Russen, auf die Propaganda hereinzufallen, ist heute größer als zu Sowjetzeiten

Putin hat die Propaganda nicht erfunden. Als Bürger der inzwischen untergegangenen Sowjetunion wurde ich in ein Land der Illusionen hineingeboren, das das Propagandabüro des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei für mich und Millionen anderer Sowjets geschaffen hatte. Laut unseren Fernsehgeräten lebten meine Mitbürger und ich im fortschrittlichsten, friedliebendsten und gerechtesten Land der Welt, das ständig Angriffe der imperialistischen Mächte abwehrte. Als ich Lieder hörte, in denen gegen den drohenden Atomkrieg protestiert wurde, oder Übertragungen von US-Polizeikräften sah, die Friedensdemonstrationen mit Tränengas auflösten, fragte ich mich, warum die Amerikaner so versessen darauf waren, unsere Lebensweise zu zerstören.

Eine Umfrage nach der anderen zeigt, dass die öffentliche Unterstützung für Putin und seinen Krieg gegen die Ukraine nach wie vor hoch ist, was zum Teil dem Konsens zu verdanken ist, der von kremlfreundlichen Fernsehprogrammen erzeugt wird.

Der Zusammenbruch des totalitären Staates hat diese Propaganda-Scheuklappen entfernt und die Welt, die er beschworen hatte, als das entlarvt, was sie war: eine Fantasie. Doch die Manipulationsmechanismen aus der Sowjetzeit - und die Neigung der Russen, darauf hereinzufallen - sind heute noch stärker. Eine Umfrage nach der anderen zeigt, dass die öffentliche Unterstützung für Putin und seinen Krieg gegen die Ukraine nach wie vor hoch ist, was zum Teil dem Konsens zu verdanken ist, der von kremlfreundlichen Fernsehprogrammen erzeugt wird.

Letzten Monat setzte ich diese Scheuklappen wieder auf und schaltete mich ein, um zu erfahren, was ein durchschnittlicher Russe an einem einzigen Tag konsumieren könnte. Die Ergebnisse waren beunruhigend.

Das Narrativ des Kremls 24/7 auf allen Kanälen, in allen Programmen

Das Fernsehen, nicht das Internet, ist nach wie vor das dominierende Nachrichtenmedium in Russland. Der durchschnittliche Russe konsumiert täglich etwa vier Stunden. In absoluten Zahlen sind diese Zahlen nicht einzigartig: Die Amerikaner sehen mehr. Einzigartig, selbst im Vergleich zu Sowjetzeiten, ist, dass jeder Kanal und jedes Programm, von Nachrichtensendungen bis hin zu Musikwettbewerben, das Narrativ des Kremls 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche überträgt.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Die Tagesordnung des Tages wird durch die 5-Uhr-Nachrichten bestimmt. An einem Freitagmorgen im April ist die Hauptmeldung auf Kanal Eins, dem ältesten und einflussreichsten Sender der Russischen Föderation, der „Kampf gegen ukrainische Nazis“ in der Nähe von Bakhmut. Es folgen Berichte über den Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in China, den Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow in der Türkei und das orthodoxe Fest der Verkündigung. Dieses Programm wiederholt sich, mit geringfügigen Änderungen, alle 30 Minuten während der dreistündigen Morgensendung, wobei die Nachrichten von der Front mit volkstümlichen Ratschlägen, wie man Birkensaft gewinnt oder eine Mausefalle aus Haushaltsmitteln herstellt, durchsetzt sind. Selbst die Wettervorhersage trägt ihren Teil dazu bei, indem sie besetzte ukrainische Städte als Teil des russischen Territoriums ausweist.

Auf Kanal Eins machen Nachrichten und Sendungen, in denen die Nachrichten besprochen werden, etwa acht Stunden des Tages aus. Es sollte nicht überraschen, dass der Löwenanteil dieser Zeit der Berichterstattung über Russlands „spezielle Militäroperation“ gewidmet ist, dem Euphemismus des Kremls für seinen grausamen Krieg gegen die Ukraine.

Im Laufe des Tages werden die Nachrichtensendungen immer länger und fügen immer mehr Geschichten hinzu, bis sie um 21.00 Uhr ihren Höhepunkt erreichen: Vremya oder „Zeit“. Die Sendung, ein Relikt meiner sowjetischen Jugend, hat die Aufgabe, das nationale und internationale Geschehen durch eine ideologisch korrekte Brille zu betrachten.

Jeder Beitrag übertrifft den vorhergehenden an Zynismus und Bigotterie.

Die Zeiten haben sich jedoch geändert. Obwohl Vremya nach wie vor eine der beliebtesten Nachrichtensendungen Russlands ist, ist der grinsende Moderator weit entfernt von den ernst dreinblickenden sowjetischen Moderatoren vergangener Zeiten. Jeder Anschein von Objektivität wurde aufgegeben. Ein Beitrag über die Äußerungen von US-Außenminister Antony Blinken zur ukrainischen Gegenoffensive wird von einer Karikatur begleitet, die Uncle Sam zeigt, wie er den ukrainischen Präsidenten unter der Überschrift „Gezähmte Mörder“ an den Marionettenfäden zieht. Jeder Beitrag übertrifft den vorhergehenden in seinem Zynismus und seiner Bigotterie. Eine der Geschichten ist eine Untersuchung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Mariupol - also Verbrechen, die von der Ukraine begangen wurden, wie der Moderator behauptet.

Auf den riesigen Studiobildschirmen, die als Kulisse für die Moderatoren und ihre fachkundigen Gäste dienen, wird der Krieg als endlose Horrorshow dargestellt, die von bestialischen Ukrainern entfesselt wird.

Außerhalb der Nachrichtensendungen wird der Krieg in den politischen und gesellschaftlichen Talkshows immer wieder thematisiert. Auf den riesigen Studiobildschirmen, die als Kulisse für die Moderatoren und ihre fachkundigen Gäste dienen, wird der Krieg als endlose Horrorshow dargestellt, die von bestialischen Ukrainern entfesselt wird. Blut fließt in Strömen, Frauen weinen, und von Granaten geschockte Großmütter bedanken sich mit zittriger Stimme bei den russischen Soldaten, während die Moderatoren und ihre Gäste rechtschaffenen Zorn verströmen.

Doch in ihren Worten ist der Krieg auch eine „gesegnete Tat“. Er ist das „Vermächtnis unserer Großväter“ - eine von vielen unaufhörlichen Entführungen der russischen Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg für die Ziele des aktuellen Krieges. Für diejenigen, die sich ihrer „heiligen Pflicht“ weniger bewusst sind, wird der Krieg als ein Job dargestellt, bei dem die Aufgabe, Ukrainer zu ermorden, als „abgeschlossen“, „fortgeschritten“ oder „vollendet“ beschrieben wird. Sie stellen die Gewalt als unvermeidlich und alltäglich dar und befreien die Zuschauer von jeglicher Reibung oder Schuld gegenüber den in ihrem Namen begangenen Verbrechen.

Putins heldenhafte Soldaten im Kampf gegen ukrainische „Satanisten“, „Mörder“, „Faschisten“ und „Nazis“

An anderer Stelle in der Tageszusammenfassung wird der Krieg durch eine Reihe wiederkehrender Charaktere verkauft und vermenschlicht, die in eines der beiden Lager fallen: „wir“ oder „sie“. Das „Wir“ (naschi) wird von den „Helden“ angeführt - Putins Soldaten. Diese „Erben der Rotarmisten“ sind immer groß, oft blauäugig oder haben zumindest helle Bärte. Wenn sie nicht gerade gegen Nazis kämpfen, entspannen sie sich in sauberen, warmen Kasernen und lesen Unterstützungsbriefe von russischen Schulkindern. Um ihre Gesundheit kümmern sich schöne Feldschwestern mit gelocktem Pony und sorgfältig aufgetragenem Make-up, selbst an der Front. Für jemanden, der einen echten Krieg gesehen hat, mag das unglaubwürdig erscheinen, aber die Russen haben ihre eigene Art, Geschäfte zu machen“, versichern die Leute auf dem Bildschirm. An anderer Stelle im Tagesprogramm gurren die Talking Heads: „Wir sind anders“.

Und dann sind da noch die Schurken. Das Wort „ukrainisch“ wird nie für sich allein verwendet, sondern nur mit Anhängseln wie „Nazis“, „Satanisten“, „Terroristen“, „Mörder“, „gottlos“, „Faschisten“, „Radikale“. In dieser Realität sind die Ukrainer nicht einmal echte Menschen - sie sind „Russen mit kaputten Gehirnen“, wertlose Kreaturen, die nichts zu sagen haben und deren Fäden von den USA gezogen werden. Die Amerikaner verdienen ihre eigene Dosis an Vitriol. Die Amerikaner - oder besser gesagt die „Angelsachsen“ - sind nicht mehr die würdigen Gegner der Ära des Kalten Krieges, sie sind „träge“, „hegemonial“ und „chaotisch“. In ihrem Bestreben, Russland zu zerstören, machen sie sich die entmannten europäischen Staats- und Regierungschefs zunutze, deren Hauptinteressen darin bestehen, der schwulen Agenda nachzugeben und ihre jeweiligen Staaten an die Europäische Union zu versklaven.

Die westliche Welt als Antagonist des „guten“ Osten, der seine Zentren in Moskau und Peking hat

Der Anteil der Auslandsberichterstattung an den inländischen Sendungen ist erstaunlich: Rumänische Bauern protestieren gegen ukrainische Getreideimporte, Pariser brennen das Lieblingsrestaurant ihres Präsidenten nieder, britische Eltern beklagen sich über Lektionen zur Körperwahrnehmung, die von nackten Menschen erteilt werden. Und als ob das noch nicht genug wäre, plant der US-Geheimdienst angeblich den Sturz des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, wie die Moderatoren auf dem Bildschirm berichten. Der Aufruhr ist konstant und unerbittlich. Indem sie eine erschreckende Vision der westlichen Welt zeichnen, führen diese Geschichten zu der unvermeidlichen Schlussfolgerung, dass das wenige Gute, das noch übrig ist, aus dem Osten kommen muss.

Chinas Staats- und Parteichef: So stieg Xi Jinping zum mächtigsten Mann der Welt auf Fotostrecke ansehen

Angeführt von seinem „weisen“, „brillanten“ und „mächtigen“ Präsidenten Xi Jinping wird China in dieser Berichterstattung dafür gelobt, dass es Russland eine helfende Hand reicht, ebenso wie andere „befreundete“ Länder wie der Iran, Syrien, Burkina Faso oder Belarus. Russland sei nicht isoliert, betonen die Moderatoren, die früher ihre Ferien im höllischen Frankreich oder in der Schweiz verbrachten. Es ist alles andere als das. Sie sprechen auch eine ständige und attraktive Einladung an andere Länder aus, sich einer neuen Koalition anzuschließen, die sich auf Illiberalismus, Traditionalismus und Antiamerikanismus gründet und deren Zwillingshauptstädte, Moskau und Peking, die nun multipolare Welt prägen.

Auch scheinbar unpolitische Geschichten sollen die Menschen manipulieren

Im Vergleich zu diesem außenpolitischen Schwerpunkt wirken die inländischen Geschichten wie ein Nebengedanke, lediglich eine Möglichkeit, die Allwissenheit des russischen Präsidenten zu präsentieren. Putin trifft sich mit dem Gesundheitsminister, um die Fortschritte im russischen Gesundheitswesen zu erörtern; Putin weist seine Regierung an, zurückkehrenden Teilnehmern an „militärischen Sondereinsätzen“ bei der Suche nach Arbeit und Wohnraum zu helfen; Putin besucht ein Eisenbahnwerk in Tula, um über den erfolgreichen Ersatz westlicher Maschinen durch überlegene einheimische Meisterwerke zu sprechen.

Die wenigen Einblicke in das normale russische Leben, die nicht für Putin aufpoliert wurden, sind deprimierend. In der heutigen Ausgabe von Mann/Frau, die als Talkshow über „Bürger in komplizierten Situationen“ beworben wird, untersuchen der Moderator und sein Team einen Mord in einem Dorf, der von den Eltern des Opfers und des Angeklagten nachgestellt und diskutiert wird - eine Folge voller Hinweise auf Schläge, Verhöre und Haftbefehle.

In Mensch und Recht einem „gesellschaftspolitischen Programm“, werden die extralegalen Taten einiger echter Russen verfolgt - ein Heiratsschwindler, ein tauber Rentner, der Geld wäscht, Mieter, die in einem Wohnhaus eine Möbelfabrik betreiben, eine Frau, die die Familie ihres Nachbarn gewalttätig belästigt, und eine andere, die einen Hühnerstall in ihrem Haus betreibt. Die Besetzung hinterlässt beim Zuschauer ein Gefühl des Schreckens und des Misstrauens gegenüber der verrückten Welt, in der sie leben.

Propaganda als apokalyptisches Endzeit-Szenario: russische Heilige gegen ukrainische Dämonen

In diesem feindlichen Universum spielt der Außerirdische eine besondere Rolle. Laut The Big Game, einer politischen Talkshow, würde Xi niemals mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky sprechen, weil dieser verflucht ist: Jeder Führer, der seinen Weg kreuzt, läuft in politisches oder physisches Unglück. Den Beweis dafür liefern die Schicksale des ehemaligen britischen Premierministers Boris Johnson oder der finnischen Premierministerin Sanna Marin - beide wurden aus dem Amt gedrängt - oder, noch schlimmer, des Sultans von Oman, Qaboos bin Said, der nur wenige Tage nach dem Besuch des ukrainischen Präsidenten in seinem Land starb. Das Schüren von Ängsten war schon immer ein Ziel der Propaganda, aber zu Putins KGB-Zeiten wurden der Verbreitung von Obskurantismus durch die antireligiöse und pro-wissenschaftliche Haltung der Sowjetunion gewisse Grenzen gesetzt. Diese Beschränkungen sind nun aufgehoben, und Aberglauben aller Art wird in den Dienst der ideologischen Agenda gestellt. Wir leben in der Endzeit, heißt es im Fernsehen: Bereitet euch auf den letzten Showdown zwischen Gut und Böse vor.

Wladimir Solowjow, einer der bekanntesten Propagandisten Putins. Er präsentiert regelmäßig die Talkshow „Sonntagabend mit Wladimir Solowjow“, in der besonders hemmungslos gegen den Westen gehetzt wird. © IMAGO/Sergei Karpukhin

Nirgendwo wird dieser eschatologische Aspekt mit größerem Eifer vorgetragen als in der politischen Talkshow Sonntagabend mit Wladimir Solowjow auf Russia-1. Solowjow, Besitzer mehrerer italienischer Villen, die von der EU wegen seiner Rolle bei der Invasion sanktioniert wurden, ist selbst in der engen Welt der russischen Kriegspropagandisten berüchtigt, denn er trägt das schwarze Gewand eines mittelalterlichen Henkers. In seiner mehr als zweistündigen Sendung, die fast täglich ausgestrahlt wird, malt Solowjow den aktuellen Konflikt in den Farben des Jüngsten Gerichts - einen tobenden heiligen Krieg, in dem russische Heilige gegen ukrainische Dämonen kämpfen. Die direkte Aufforderung zum Mord ist im russischen Fernsehen nicht strafbar. Solowjow verurteilt die Durchsuchung des Höhlenklosters, einer historischen Hochburg der russisch-orthodoxen Kirche in Kiew, durch die ukrainischen Behörden und fragt: „Wie lange würden wir das Kloster verlassen? „Wie lange würden wir das Blut unserer Helden ungerächt lassen? ... Wann werden wir den Regierungsblock in Kiew und den Chef-Nazi Zelenski vernichten?“

Ein „Karneval der Pathologien“, in dem sadistisch über das Leid der Opfer gelächelt wird

Glaubt man den Gästen seiner Sendung, dann lautet die Antwort: bald. Laut Margarita Simonyan, Chefredakteurin von Russia Today, einem Propagandanetzwerk, das sich an ein Publikum außerhalb Russlands richtet, und häufiger Gast in der Sendung, sind die zehn biblischen Plagen bereits auf „Pharao Zelensky“ losgelassen worden. „Donner und Hagel“, sinniert sie über die Zerstörung in der Ukraine, die so viele Menschen in die Finsternis gestürzt hat. „Das hätte man auch über unsere Raketenwerfer schreiben können!“ Es ist schwer, ihr Lächeln in diesem Moment als etwas anderes als sadistisch zu betrachten.

Die direkte Aufforderung zum Mord ist im russischen Fernsehen nicht strafbar.

Die übrigen Gäste der Sendung, meist Parlamentarier und Akademiker, die die russische „Elite“ repräsentieren, unterstützen Solowjows Karneval der Pathologien voll und ganz. Die USA sind die Quelle allen Übels, sind sie sich einig. Das Problem des Internationalen Strafgerichtshofs, so ein Professor der Moskauer Staatsuniversität, ließe sich im Handumdrehen mit einem Atomschlag lösen, worüber die „Experten“ der Sendung wissend kichern. „Zerstört die Ukraine“, donnert Solowjow zum Abschluss seiner 170-minütigen Sonntagssendung. „Brennt sie mit heißem Eisen aus. Wir können nicht mit dem Satan verhandeln.“

Zur Autorin Anastasia Edel ist eine in Russland geborene amerikanische Schriftstellerin und Sozialhistorikerin. Sie ist die Autorin von Russia: Putin‘s Playground, einem kompakten Führer durch die russische Geschichte, Politik und Kultur. Ihre Artikel sind in der New York Review of Books, der New York Times, der Los Angeles Times, Project Syndicate, Quartz und World Literature Today erschienen. Sie unterrichtet Geschichte am Osher Lifelong Learning Institute der University of California, Berkeley. Twitter: @AEdelWriter

Am darauffolgenden Sonntag fordert er die Wiedereinführung der Todesstrafe für „Verräter“. Er befürwortet das Hängen. Wenn Russland erst einmal gewonnen hat, könnte es mit dem Westen verhandeln - oder vielmehr mit dem, „was vom Westen übrig ist“, sagt Solowjow, eine von vielen kaum verhüllten Drohungen mit nuklearer Vernichtung, die an Russlands Feinde gerichtet sind. „Wir haben die Mittel, um die Amerikaner auszuschalten“, sagt einer seiner Gäste, ein ehemaliger ukrainischer Politiker, der jetzt in der Ukraine gesucht wird. „Es ist an der Zeit, dass wir sie nutzen.“

Putins Propaganda richtet sich auch nach außen

Obwohl es schwer vorstellbar ist, dass irgendjemand diese Propaganda außerhalb des russischen Territoriums konsumiert, ist die russische Öffentlichkeit nicht das einzige Zielpublikum für diese Bemühungen. Wenn westliche Staats- und Regierungschefs Berichte lesen, in denen Putins Sprachrohre damit drohen, die USA und Europa in „radioaktive Asche“ zu verwandeln, oder über die Warnung eines russischen Nobelpreisträgers nachdenken, Russland bereite sich darauf vor, einen Atomkrieg zu gewinnen, haben sie auch mit einem nach außen gerichteten, wenn auch weniger filmischen Arm der Kreml-Propagandamaschine zu tun, der ihre Geschlossenheit untergraben und Zweifel an der Unterstützung der Ukraine säen soll.

Hinter dem manischen Lächeln und der modernen Grafik dieser Maschine verbirgt sich jedoch ein unbedeutender Mann, der Angst benutzt, um von der Grausamkeit und den tiefen Fehlern seines Krieges mit der Welt abzulenken. Eines Tages werden die Russen, wie diejenigen, die die andere Seite der Sowjetära erlebt haben, Putins Lügen als das erkennen, was sie sind: ein Werkzeug, um sie zu Komplizen der Verbrechen ihres Staates zu machen. Wie viele ukrainische Menschen zwischen jetzt und Russlands nächstem Wiedererwachen noch sterben werden, kann man nur vermuten. (von Anastasia Edel)

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 28. Mai 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.