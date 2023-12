Krieg in der Ukraine: Russland schießt feindliche Drohnen über Moskau ab

Von: Stefan Krieger

Russland will die Stadt Marjinka im Gebiet Donezk eingenommen haben – das ukrainische Militär dementiert. Der Newsticker zum Ukraine-Krieg.

Tschetschenen-Führer Kadyrow : Russland gewinnt den Krieg bis Sommer

: Russland gewinnt den Krieg bis Sommer Schwere Verluste Russlands: Ukraine meldet aktuelle Zahlen

Russlands: Ukraine meldet aktuelle Zahlen Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland und Ukraine sowie ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 14. Dezember, 5.30 Uhr: Die russische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben feindliche Drohnen über Moskau abgeschossen. Insgesamt neun unbemannte Flugkörper seien über den Regionen Moskau und Kaluga abgefangen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass mit. Unabhängig überprüfen ließ sich das zunächst nicht. Immer wieder kommt es vor, dass Russland von angeblich erfolgreich abgewehrten Angriffen spricht, dann aber doch Schäden bekannt werden.

Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin hatte zuvor auf Telegram geschrieben, in der Region Moskau seien zwei Drohnen abgefangen worden, die in Richtung der russischen Hauptstadt geflogen seien. Vorläufigen Informationen zufolge habe es weder Schäden noch Opfer durch herabstürzende Teile gegeben.

Demonstrationsflug einer ukrainischen Drohne. (Symbolbild) © IMAGO/Smoliyenko Dmytro

Kadyrow prognostiziert Ende des Ukraine-Kriegs bis zum Sommer

Erstmeldung: Kiew – Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow sagte das Ende des Kriegs für den nächsten Sommer voraus. „Etwa im Juni oder Juli. Wenn ich die Entscheidungsgewalt hätte, wären wir in drei Monaten fertig“, sagte Kadyrow nach Medienberichten in einem Livestream am Mittwoch. Er zeigte sich optimistisch, dass Russland seine Kriegsziele erreichen werde.

Die Verzögerung erklärte er damit, dass Kremlchef Wladimir Putin den Militärs die Aufgabe gestellt habe, die ukrainischen „Städte so wenig wie möglich zu zerstören.“ Russland führt seit mehr als 21 Monaten einen brutalen Angriffskrieg gegen sein Nachbarland und greift dabei auch regelmäßig Städte an.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Putin verliert 850 Soldaten an einem Tag

Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach sind binnen eines Tages 850 russische Soldaten in den Gefechten entweder getötet oder verwundet worden. Unabhängig prüfen lassen sich die Angaben nicht.

Soldaten : 341.500 (+850 zum Vortag)

: 341.500 (+850 zum Vortag) Panzer : 5682 (+18)

: 5682 (+18) Gepanzerte Fahrzeuge : 10.594 (+15)

: 10.594 (+15) Artilleriesysteme : 8076 (+3)

: 8076 (+3) Mehrfachraketenwerfer : 919

: 919 Luftabwehrgeschütze : 605

: 605 Flugzeuge : 324

: 324 Hubschrauber : 324

: 324 Raketen/Marschflugkörper : 1596

: 1596 Schiffe: 22

22 U-Boote : 1

: 1 Tanklastzüge und weitere Fahrzeuge: 10.662 (+12)



Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 13. Dezember 2023. Die Angaben über Verluste Russlands stammen von der ukrainischen Armee. Sie lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg.

Moskaus Militärblogger melden Einnahme von Marjinka – Kiew dementiert

Das ukrainische Militär dementierte die von russischen Militärbloggern behauptete Einnahme der Stadt Marjinka im Gebiet Donezk. „Es werden weiterhin Informationen und Provokationen über die angeblich vollständige Eroberung der Stadt gestreut. Die Verteidigung geht weiter“, schrieb der für diesen Frontabschnitt zuständige ukrainische Kommandeur Olexandr Tarnawskyj am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal. Nach seinen Angaben setzten die russischen Besatzer ihre Sturmversuche fort. Unabhängig prüfen lassen sich die Angaben nicht.

Das schwer zerstörte Marjinka ist neben Awdijiwka einer der Schwerpunkte der russischen Angriffsbemühungen im Donbassgebiet. In den beiden der Industriemetropole Donezk vorgelagerten Städten setzen sie schwere Technik und auch die Luftwaffe ein. Donezk wird schon seit 2014 von prorussischen Separatisten kontrolliert. Laut Tarnawskyj gab es innerhalb von zwei Tagen 19 Luftschläge auf Marjinka und Awdijiwka.

Über die angebliche Eroberung Marjinkas hatten bereits am Dienstag erste russische Militärblogs wie Operazija Z berichtet. Offiziell hat das russische Verteidigungsministerium die Einnahme nicht gemeldet und stattdessen von erfolgreichen russischen Angriffen auf ukrainische Positionen im Raum Marjinka gesprochen. (Red. mit Agenturmaterial)