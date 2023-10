Die Ukraine greift Russland aus der Luft an – doch wie hart treffen die Attacken wirklich?

Von: Foreign Policy

Teilen

Ein ukrainischer Soldat bedient eine Kampfdrohne in der Region Saporischschja (Archivbild). © Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA/Imago

Die Angriffe behindern die russische Kriegsführung, aber die ukrainische Führung strebt wahrscheinlich eine größere strategische Wirkung an.

Ein Angriff aus der Luft birgt mögliche Vorteile , aber auch Risiken für die Ukraine

, aber auch für die Ukraine Russland könnte sogar mit einer Eskalation reagieren

könnte sogar mit einer reagieren Die Ukraine muss abwägen, wie Luftangriffe in Russland und im Ausland wahrgenommen werden

muss abwägen, wie in Russland und im Ausland wahrgenommen werden Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 4. Oktober 2023 das Magazin Foreign Policy.

Kiew – Die Ukraine hat nicht nur russische Streitkräfte auf oder in der Nähe des Schlachtfelds aus der Luft attackiert, sondern auch mehr als 100 Angriffe – meist mit einer Reihe von Drohnen – innerhalb Russlands und gegen die von Russland besetzte Krim durchgeführt. Die Ukraine hat nicht nur zahlreiche militärische Ziele bombardiert, sondern auch den Ausstellungskomplex Expo Center, einen im Bau befindlichen Wolkenkratzer in Moskau, Öleinrichtungen auf der Krim und Infrastruktur in anderen Gebieten, wie beispielsweise ein Umspannwerk. Angriffe dieser Art finden inzwischen regelmäßig statt. Durch sie wurden verschiedene Flughäfen vorübergehend lahmgelegt und das tägliche Leben gestört.

Zwar behindern diese Angriffe die russische Kriegsführung, doch versucht die ukrainische Führung voraussichtlich auch, eine strategischere Wirkung zu erzielen: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski erklärte, die Angriffe zeigten, dass der Krieg „allmählich nach Russland zurückkehrt“. Doch können die ukrainischen Luftangriffe Russland überhaupt unter Druck setzen?

Angriffe aus der Luft: Strategische Effekte laut Studien eher selten

Die meisten Studien warnen davor, die Entscheidungsfindung des Gegners allein über den strategischen Einsatz von Luftstreitkräften zu beeinflussen. Basierend auf der Geschichte strategischer Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg, in Vietnam, im ersten Golfkrieg, im Kosovo und in anderen Kriegen kamen Wissenschaftler zu dem Schluss, dass strategische Effekte selten sind. Die gegnerischen Führer und die Öffentlichkeit sammeln sich angesichts der Bombardierungen und unterstützen ihre Regime oder sehen sich zumindest außerstande, gegen die eigene Regierung zu rebellieren.

Diese und andere Untersuchungen legen jedoch auch nahe, dass strategische Bombenangriffe eine Reihe von Konsequenzen nach sich ziehen können: Von der Umleitung knapper Luftverteidigungsressourcen bis hin zur Stärkung der Moral in dem Land, das die Bombardierungen ausführt.

Weitaus massivere Bombenangriffe Russlands auf die Ukraine

Der Ukraine-Krieg unterscheidet sich von vielen früheren Einsätzen von Luftstreitkräften. In diesem Konflikt hat keine der beiden Seiten eine echte Luftüberlegenheit – vielmehr bombardieren beide die jeweils andere Seite unter anderem mit Drohnen und Raketen. Hinzu kommt, dass die strategischen Luftangriffe bestenfalls einen kleinen Teil der gesamten Kampfhandlungen ausmachen. Die überwiegende Mehrheit der Luftangriffe ist Teil des Aufeinandertreffens der konventionellen Streitkräfte. Demnach sind die ukrainischen Angriffe auf Russland bestenfalls geringfügige Attacken, die wenige Opfer fordern und das tägliche Leben nur minimal stören. Ganz im Gegensatz zu den weitaus massiveren – und tödlicheren – russischen Bombenangriffen auf die Ukraine.

Der größte Teil der allgemeinen Bemühungen, Moskau unter Druck zu setzen, besteht in wirtschaftlichem Druck und dem Aufeinandertreffen von Armeen an verschiedenen Fronten in der Ukraine. Die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten haben umfangreiche Finanz-, Import- und Exportsanktionen sowie andere Maßnahmen gegen Russland verhängt. Moskau hat diesen Sanktionen bisher standgehalten, doch der Druck hält an. Ein Teil des Ziels besteht darin, die Unterstützung der Bevölkerung für das Regime Wladimir Putins zu untergraben und es unter Druck zu setzen, den Konflikt zu beenden.

Ein weiteres Ziel ist es, die Unzufriedenheit der Eliten zu erhöhen, was ebenfalls Druck auf Putin ausüben und sogar zu einem Staatsstreich führen könnte. Darüber hinaus haben der Mut und der Einfallsreichtum der Ukrainer - unterstützt durch massive US-amerikanische und europäische Hilfe - die expansiven, militärischen Ziele Russlands vereitelt. Anhaltender Widerstand und Gegenoffensiven sind eine Form der Nötigung durch Verweigerung, die im Wesentlichen eine Botschaft an Moskau sendet: Dass es seine maximalen Ziele nicht erreichen wird und weitere Kämpfe folglich wenig bringen werden.

Bevölkerung und Eliten Russlands klarmachen, dass Moskau nicht gewinnen kann

Im Vergleich zu diesen beiden Zwangsmaßnahmen sind Luftangriffe tief in Russland weniger wichtig, aber nicht irrelevant. Ein möglicher Effekt wäre, dass die Russen Angst vor den Luftangriffen bekommen und sich gegen ihre Regierung wenden. Dies scheint jedoch höchst unwahrscheinlich. Unklar ist, ob die Ukraine bei diesen Luftangriffen Russen getötet hat (möglich ist, dass Russland eine geringe Zahl von Todesopfern vertuscht), aber in jedem Fall wäre die Opferzahl gering, insbesondere für ein so großes Land wie Russland.

Hinzu kommt, dass die Luftangriffe nicht so häufig durchgeführt werden und sie nur kleine Teile des Landes treffen. Die große Mehrheit der Russen kann ihrem täglichen Leben weitgehend unbehelligt nachgehen. Und was vielleicht am wichtigsten ist: Selbst wenn sie wütend und verängstigt sind, ist es für die Bürger schwer, sich gegen ein autoritäres Regime aufzulehnen - auch wenn ein schneller Wandel zumindest denkbar ist.

Ein realistischeres Ziel wäre es, die Strategie der militärischen Verweigerung zu verstärken, indem man den „einfachen Russen“ und der russischen Elite klar macht, dass sie nicht gewinnen können. Andauernde ukrainische Luftangriffe könnten den ständigen Trommelwirbel der Regimepropaganda unterbrechen und zeigen, dass der Kampfeswille der Ukraine ungebrochen ist. Putin hat die russische Bevölkerung erfolgreich davon überzeugt - oder vielmehr gezwungen -, den Krieg zu unterstützen. Doch wird sie umso weniger begeistert sein, je offensichtlicher es ist, dass sie nicht gewinnen.

Im Ukraine-Krieg kommen regelmäßig Zivilisten ums Leben

Noch wichtiger ist, dass diese Luftangriffe, selbst wenn sie begrenzt sind, den ukrainischen Widerstand ermutigen können. Zwang ist in der Regel dynamisch, wobei beide Seiten versuchen, die andere Seite davon zu überzeugen, dass sie nicht gewinnen kann und daher Zugeständnisse machen sollte. Die Bemühungen der Ukraine mögen gering erscheinen, wenn man sie mit den russischen Bombenangriffen vergleicht, die auf Zivilisten in Kiew und andere Städte sowie auf das ukrainische Stromnetz, die Getreideverladeanlagen in Odessa und andere Einrichtungen gerichtet waren. Bei diesen Angriffen kommen regelmäßig Zivilisten zu Tode. Manchmal in großer Zahl, wie etwa bei der Bombardierung eines Theaters in Mariupol, das zu einer Notunterkunft umfunktioniert wurde. Berichten zufolge kamen hierbei rund 300 Ukrainer ums Leben.

Wenn die Bestrafung jedoch einseitig ist, ist es schwer, die Menschen zu überzeugen, im Kampf zu bleiben. Doch die nachgewiesene Möglichkeit, die andere Seite zu verletzen, gibt den Menschen Hoffnung. Kurz nachdem Japan Pearl Harbor bombardiert hatte, führten die Vereinigten Staaten einen gewagten Bombenangriff auf Japan selbst durch, der als „Doolittle Raid“ bekannt wurde. Obwohl die Operation selbst nur begrenzten Schaden in Japan anrichtete und die Vereinigten Staaten die meisten Flugzeuge und mehrere der beteiligten Besatzungen verloren, gab sie den Amerikanern neuen Mut - die Vereinigten Staaten schlugen zurück und ließen den Feind dafür bezahlen.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Schließlich könnte Russland durch die Luftangriffe gezwungen werden, Ressourcen zum Schutz seiner Städte und seiner Infrastruktur abzuzweigen, darunter auch Ressourcen, die auf dem Schlachtfeld besser eingesetzt werden könnten. Der „Doolittle Raid“ veranlasste Japan dazu, 1942 und 1943 vier seiner Jagdgeschwader auf den Heimatinseln zu stationieren - zu einer Zeit, in der es seine Luftstreitkräfte dringend anderweitig benötigte - und seine Verteidigungsanlagen zu verstärken, wodurch seine Nachschublinien verwundbar wurden. In dem Maße, in dem Putin den politischen Druck der ukrainischen Angriffe spürt, könnte er sich gezwungen sehen, das russische Militär zu veranlassen, die Luftverteidigung um russische Städte und andere Ziele zu verstärken, so dass weniger für das Schlachtfeld zur Verfügung steht.

Großes Risiko: Moskau könnte den Krieg eskalieren

Trotz dieser möglichen Vorteile können erzwungene Luftangriffe mehrere potenziell negative Auswirkungen haben: Erstens ist es sehr schwierig, durch den Einsatz militärischer Gewalt Botschaften über Willensstärke, Kapitulation oder rote Linien zu vermitteln. Fehlwahrnehmungen, der Nebel des Krieges und andere Vorurteile kommen schnell ins Spiel. Selbst Unfälle können als Teil eines Gesamtkonzepts betrachtet werden. Die Vereinigten Staaten schossen 1988 den Iran-Air-Flug 655 ab, weil sie ihn während einer militärischen Konfrontation in der Straße von Hormuz mit einem iranischen Militärflugzeug verwechselten und schließlich alle 290 Passagiere an Bord ums Leben kamen. Wie der Iran-Experte Kenneth Pollack schrieb, ging die iranische Regierung davon aus, dass der Angriff als Teil eines US-Plans zur Unterstützung des Iraks im Krieg gegen den Iran, absichtlich erfolgt war.

Im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine ist es möglich, dass die ukrainischen Angriffe, die Entschlossenheit demonstrieren oder der russischen Elite zeigen sollten, dass Moskau verliert, stattdessen eine andere, völlig unbeabsichtigte Botschaft vermitteln könnten.

Der Gegner könnte sogar mit einer Eskalation reagieren. Die ukrainischen Angriffe auf Zivilisten oder zivile Infrastrukturen könnten Putins Argument untermauern, dass die Ukrainer barbarisch sind und die zahlreichen Gräueltaten Russlands gerechtfertigt sind. Sie könnten auch Stimmen diskreditieren, die zu Frieden oder Zurückhaltung aufrufen, und sogar die Unterstützung im Inland für ein Regime stärken, das nun behaupten kann, es handele in Selbstverteidigung.

Wie werden ukrainische Luftangriffe in Russland und im Ausland wahrgenommen?

Sie könnten sogar zu mehr Brutalität gegen ukrainische Bürger führen. Nach dem „Doolittle Raid“ verstärkte Japan nicht nur seine Luftabwehr, sondern führte auch brutale Vergeltungsmaßnahmen in China durch, da es befürchtete, dass die nationalistische Regierung dort eine gefährlichere Bedrohung darstelle als erwartet, weil sie den US-Luftstreitkräften Schutz gewährte. Im August startete Russland eine Flut von Raketen- und Drohnenangriffen und behauptete, damit auf einen ukrainischen Angriff auf ein russisches Tankschiff zu reagieren.

Für die Ukraine könnte das größte Risiko auf diplomatischer Ebene liegen. Obwohl einige Befürworter von Sanktionen und anderen Anti-Russland-Maßnahmen hartnäckig sind, ist vielen der Konflikt egal und sie würden lieber den Handel mit Russland wieder aufnehmen. Die Möglichkeit, die ukrainischen Streiks als eine falsche Form der moralischen Gleichwertigkeit zu nutzen, könnte es einigen Regierungen ermöglichen, ihre Unterstützung für die Ukraine zu verringern.

Die ukrainischen Luftangriffe müssen in einem breiteren Kontext betrachtet werden. Der wichtigste Einsatz von Luftstreitkräften bleibt auf dem Schlachtfeld, aber die Angriffe auf Russland selbst könnten eine Reihe von Vorteilen haben, nicht zuletzt für die ukrainische Moral. Gleichzeitig muss das Land mit Fortdauern des Kriegs sorgfältig abwägen, wie solche Angriffe in Russland und im Ausland wahrgenommen werden.

Zum Autor Daniel Byman ist Senior Fellow am Center for Strategic and International Studies und Professor an der School of Foreign Service der Georgetown University. Sein neuestes Buch heißt „Spreading Hate: The Global Rise of White Supremacist Terrorism“. Twitter (X): @dbyman

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 4. Oktober 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com