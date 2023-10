Gleitbombe FAB-1500: So verheerend soll Russlands neuer Bunkerbrecher sein

Im Ukraine-Krieg setzt Russland neue, lenkbare Gleitbomben ein. Da der Winter bevorsteht, muss Kiew erneut mit Angriffen auf die Energieversorgung rechnen.

Kiew – Russische Streitkräfte haben Medienberichten zufolge neue, sogenannte lenkbare Gleitbomben, auf ukrainischem Boden stationiert. Laut dem Nachrichtenportal Newsweek könnte das die ukrainischen Luftverteidigungssysteme zusätzlich unter Druck setzen.

Wie die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) am Montag unter Berufung auf einen russischen Militärblogger mitteilte, setze Moskau mit Laser- und Satellitensteuerung ausgestattete Gleitbomben – unter anderem die FAB-1500 – ein, um die Zielgenauigkeit von Angriffen aus der Luft zu erhöhen.

In einem Beitrag des russischen Bloggers auf der Plattform Telegram heißt es, die Bombe vom Typ FAB-1500 – die größte der Gleitbombenserie – bringe 1550 Kilogramm auf die Waage und könne zudem Schäden in einem Umkreis von bis zu 1600 Fuß (circa 500 Meter) anrichten. Außerdem ermögliche es die Bombe, Bunker bis zu einer Tiefe von 20 Metern und drei Meter dicken Stahlbeton zu sprengen.

Ein Kampfjet vom Typ Su-35 der russischen Armee kann die Gleitbombe FAB-1500 abfeuern. (Archivfoto) © IMAGO/Usaf/Us Air

US-Waffenlieferungen: Auch die Ukraine setzt im Krieg fernlenkbare Bomben ein

Anfang des Jahres hatte die Ukraine wegen der neuen russischen Gleitbomben Alarm geschlagen. Der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ignat, hatte angesichts der FAB-Bombenreihe im April laut Newsweek von einer „neuen Bedrohung“ gesprochen und betont: „Wir müssen dringend darauf reagieren.“ Mykola Oleschtschuk, Chef der ukrainischen Luftwaffe, sah Anfang April aufseiten Russlands sogar „Anzeichen für die Vorbereitung auf den Masseneinsatz von 1500 kg schweren FABs“.

Die USA haben der Ukraine bereits fernlenkbare Bomben vom Typ JDAM (Joint Direct Attack Munitions) und JDAM-ER geliefert. Letztere verfügen über eine größere Reichweite. Im März bestätigte der Oberbefehlshaber der US-Luftwaffe in Europa und Afrika, General James Hecker, dass „intelligente Bomben“ vom Typ JDAM-ER im Ukraine-Krieg von Kiews Streitkräften begrenzt eingesetzt werden.

Experte befürchtet im Winter russische Angriffe auf ukrainische Energieversorgung

Unterdessen bereiten sich die ukrainischen Streitkräfte auf den bevorstehenden Winter vor. Frederik Mertens, strategischer Analyst am Hague Center for Strategic Studies, erklärte gegenüber Newsweek, dass Russland während der kalten Wintermonate wohl versuchen werde, insbesondere die zum Heizen dringend benötigte Energieinfrastruktur der Ukraine zu zerstören.

Die neuen Gleitbomben würden das russische Waffenarsenal nicht nur erweitern, sondern auch die ukrainische Luftverteidigung herausfordern. Laut Newsweek könnte Kiew so seinen seit Beginn des Jahres immer wieder vorgebrachten Forderungen nach westlichen Kampfflugzeugen Nachdruck verleihen.

Während der letzten Monate habe Russland seine Raketen sehr sparsam abgefeuert und erneut einen „ordentlichen Bestand davon anhäufen können“, so der Experte.