Kriegsdienst statt Schulden: Alleinerziehende Mutter soll für Putin in den Ukraine-Krieg ziehen

Von: Felix Busjaeger

Im Ukraine-Krieg greift Russland zu neuen Methoden. Eine Mutter soll sich wegen ihrer Schulden zum Kriegsdienst melden. Derweil werden die Kämpfe intensiviert.

Moskau – Keine Skrupel im Ukraine-Krieg: Während Russland die stärksten Angriffe seit Januar 2023 fährt, ringt der Kreml mutmaßlich um Nachschub für die Front, um Verluste der Armee auszugleichen. In der sibirischen Millionenstadt Krasnojarsk soll es nun zu einem bemerkenswerten Vorfall gekommen sein: Gerichtsvollzieher haben eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern zum Kriegsdienst aufgefordert. So soll sie ihre Schulden tilgen können. Das Nachrichtenportal Ngs24 hat am Dienstag (31. Oktober) über den Vorfall berichtet.

Wegen Verlusten im Ukraine-Krieg: Russland bietet Mutter wegen Schulden Kriegsdienst an

Mehr als 20 Monaten ist es inzwischen her, dass Präsident Wladimir Putin den Befehl gab, die Ukraine zu überfallen. Seither hat sich der Ukraine-Krieg zu einer blutigen und kostspieligen Material-Schlacht entwickelt. Nicht nur Panzer und anderes Kriegsgerät stehen auf der Verlust-Liste des Kremls. Die Kämpfe um die Städte in der Ostukraine forderten zuletzt einmal mehr auch zahlreiche Soldatenleben – aus Belarus musste Russland zuletzt seine Truppen zurückrufen. Die Verluste in Putins Armee sollten unter anderem bereits mit Straftätern ausgeglichen werden. Zuletzt gab es auch Berichte, dass mittlerweile auch russische Frauen in den Ukraine-Krieg ziehen,

Wladimir Putin setzt im Ukraine-Krieg auf neue Methoden, um Verluste auszugleichen. Neben Männer dürfen nun auch Frauen an die Front. (Symbolbild) © Dmitry Makeev/Sputnik Simferopol Republic of Crimea Russia/Imago

Der Vorfall in Krasnojarsk könnte nun diese Berichte untermauern: Die alleinerziehende Frau habe unter den Scheibenwischern ihres Autos ein Schreiben mit einer Vorladung zum örtlichen Kreiswehrersatzamt gefunden, berichtete Ngs24. In diesem habe es geheißen, die Frau solle sich als Zeitsoldatin bei der russischen Armee verpflichten, „was Ihnen erlaubt, Maßnahmen zur Tilgung ihrer Schulden im Zwangsvollstreckungsverfahren zu treffen“.

Keine Mobilmachung im Ukraine-Krieg wegen Wahlen: Putin setzt wegen Verlusten auf neue Methode

Wie es in dem Bericht weiter heißt, hat die Frau zwei Kinder im Alter von 9 und 13 Jahren. Den Kredit über 800.000 Rubel (umgerechnet 8000 Euro) soll sie für die Renovierung einer Wohnung aufgenommen haben, mit der Zahlung aber nach der Scheidung in Verzug geraten sein.

Ob eine Rekrutierung für Putins Ukraine-Krieg für die Mutter eine sinnvolle Alternative ist, um ihre Schulden zu begleichen, ist natürlich zweifelhaft. Allerdings zeigt der Vorfall, dass die Teilmobilmachung aus dem Jahr 2022 angesichts der Verluste wohl die Reihen in Putins Armee nicht schließt. Aufgrund der anstehenden Präsidentenwahl will die russische Führung nach Ansicht von politischen Beobachtern auf eine weitere beim Volk unpopuläre Mobilmachung aber vorerst verzichten und setzt stattdessen auf Verträge mit Zeitsoldaten.

Offensive im Krieg fordert Verluste: Drohnen werden in der Ukraine immer wichtiger

Während die russische Führung wegen des Ukraine-Kriegs im eigenen Land versucht, Verluste an der Front mit neuen Rekrutierungen auszugleichen, wurden am Mittwoch (1. November) mindestens 118 Orte in zehn ukrainischen Regionen durch Putins Armee beschossen. Dabei wurden Behördenangaben zufolge mindestens vier Menschen getötet und 14 weitere verletzt. Russland setzt in den Kämpfen gegen die ukrainischen Verteidiger vermehrt auf Drohnen, die zwar von der Luftabwehr regelmäßig abgeschossen werden, aber dennoch schwere Schäden anrichten.

Drohnen hatten im Ukraine-Krieg zuletzt immer weiter an Bedeutung gewonnen. Durch westliche Waffenlieferungen hatte Kiew nach und nach ein Defizit in den Luftstreitkräften ausgeglichen. Zu den neusten Kriegsgeräten zählen auch F-16-Kampfjets. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu versicherte, Russland werde die westlichen Flugzeuge „rasch“ vom Himmel holen. Im vergangenen Monat habe die russische Flugabwehr „mehr als 1400 Luftangriffsobjekte des Gegners, darunter 37 Flugzeuge und 6 taktische Raketen ATACMS abgeschossen“, behauptete Schoigu bei einer Ministeriumssitzung. Bei diesem Tempo seien die F-16 innerhalb von 20 Tagen vernichtet, meinte er. (fbu/dpa)