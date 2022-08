Ukraine-Krieg: „Russischer Armee geht Munition aus“ – Ukraine nennt Pläne für Krim

Von: Nadja Austel, Sophia Lother, Christian Stör, Andreas Apetz

Die Lage im Ukraine-Krieg ist angespannt. Weitere Explosionen über der Krim werden gemeldet: Der News-Ticker am Freitag, 19. August.

Russland in Bedrängnis? Luftwaffe und Munition bereiten Probleme

Luftwaffe und Munition bereiten Probleme Russland warnt USA: Angriffe auf Krim fördern Eskalation

Angriffe auf Krim fördern Eskalation Charkiw unter Beschuss: Russische Angriffe sollen Kräfte binden

Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 22.44 Uhr: Die US-Regierung hat angekündigt, der von Russland angegriffenen Ukraine weitere Militärhilfe in Höhe von rund 775 Millionen US-Dollar (rund 772 Millionen Euro) bereitzustellen. Das Hilfspaket sieht unter anderem 15 Überwachungsdrohnen vom Typ ScanEagle, 40 minengeschützte Fahrzeuge und 16 Panzerhaubitzen vor, wie das US-Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte. „Wie Präsident Biden deutlich gemacht hat, werden wir die Ukraine bei der Verteidigung ihrer Demokratie so lange unterstützen, wie es nötig ist“, hieß es in einer Mitteilung des Pentagons.

Ein Soldat an der Verteidigungslinie der Streitkräfte im Osten der Ukraine. (Archivfoto) © Mykhaylo Palinchak/Imago

News zum Ukraine-Krieg: Krim auf Agenda der ukranischen Führung - Explosionen über Krim

+++ 21.45 Uhr: Im Ukraine-Krieg haben sich die Zielsetzungen der ukrainischen Führung offenbar verändert. Nun steht auch die Krim auf der Agenda, erklärte Oleksii Danilov, der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine, in einem Tweet. „Auf der Tagesordnung steht die schrittweise Demilitarisierung der Halbinsel mit anschließender Befreiung“, erklärte er.

Indes berichtet das ukrainische Portal Pravda Ukrainska, dass über der Stadt Sewastopol auf der Krim Explosionen zu hören gewesen seien. „Wie viele andere Einwohner habe ich Explosionen über dem Zentrum gehört“, schrieb der Verwaltungschef von Sewastopol, Michail Raswoschajew, auf Telegram. „Vermutlich Drohnen. Die Ziele wurden vernichtet.“ Auch im Badeort Jewpatorija soll das Flugabwehrsystem aktiv sein. Videos zu dem Vorfall sind laut dpa Angaben jedoch noch nicht verifiziert.

News im Ukraine-Krieg: Ukraine berichtet vollständige Abwehr der russischen Angriffe am Freitag

+++ 20.39 Uhr: Die ukrainische Armee wehrte im Laufe des Tages laut Bericht der Pravda Ukrainska alle russischen Angriffe und Anschläge ab. Das gehe aus dem Generalstabsbericht der ukrainischen Streitkräfte vom Abend hervor. Beispielsweise seien im Donbass und an der Verwaltungsgrenze zwischen Cherson und Mykolaiw Angriffe der russischen Armee vereitelt worden.

Weitere Ziele der russischen Streitkräfte seien unter anderem gewesen, die zivile Infrastruktur in Charkiv zu schädigen, ihre taktischen Stellungen zu verbessern und ukrainische Verteidigungsanlagen zu durchbrechen. Sie seien jedoch „entschieden zurückgeschlagen“ worden, so der Generalstabsbericht. Die Offensiv- und Angriffsoperationen der Russen hätten keine Erfolge erzielen können.

News zum Ukraine-Krieg: Luftwaffe und Munition bereiten Russland Probleme

+++ 18.05 Uhr: Russland scheint im Ukraine-Krieg aktuell in Bedrängnis zu geraten. Die ehemalige CNN-Journalistin Emma Burrows berichtet auf Twitter von einem Presse-Briefing westlicher Geheimdienste. Ein Mitarbeiter habe darüber informiert, dass mehr als die Hälfte der russischen Luftwaffe, die am Schwarzen Meer stationiert ist, durch den Angriff auf einen Flugplatz der Krim nahe der Stadt Saky unbrauchbar geworden sei. Darüber hinaus gebe es für die Streitkräfte von Wladimir Putin ein weiteres Problem: „Der russischen Armee geht langsam die Munition aus“, zitiert Burrows den Geheimdienst-Sprecher weiter. Dafür gebe es eine „lange Reihe von Beweisen.“

Der Ukraine-Krieg sei nun in einer „anderen Phase“. Der Konflikt befinde sich nahezu im Stillstand. Weiter sagte der Geheimdienstmitarbeiter laut Burrows, die ukrainischen Angriffe hinter den russischen Linien hätten einen „signifikanten psychologischen Effekt auf die russische Führung“.

News zum Ukraine-Krieg: Russland warnt USA und Nato vor „Eskalation“

+++ 15.45 Uhr: Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (Rnd) berichtet, warnte der Kreml die Nato-Staaten in einer Fernsehansprache vor Angriffen auf die Krim. Moskau habe demnach deutlich vor einer möglichen Eskalation auf der Halbinsel gewarnt. Der stellvertretende russische Außenminister Rjabkow habe zwar betont, man wolle die USA und ihre Verbündeten nicht als Konfliktpartei, fügte aber hinzu, dass die Nato diese Entwicklung momentan fördere.

News im Ukraine-Krieg: Nach Rückschlägen will Russland Schwarzmeerflotte verstärken

+++ 14.15 Uhr: Russland will nach den jüngsten Rückschlägen seine Schwarzmeerflotte verstärken. Sie erhalte noch im Jahr 2022 zwölf neue Schiffe sowie zusätzliche Flugzeuge und Landfahrzeuge, kündigte Kommandeur Viktor Sokolow laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass an. Für Aufsehen hatten zuletzt mehrere Explosionen in Militäreinrichtungen auf der Krim gesorgt, wo die Flotte stationiert ist. Dabei sollen auch Flugzeuge der Flotte zerstört worden sein.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew hält Verhandlungen für Russisch Roulette

+++ 13.00 Uhr: Die Ukraine steht Verhandlungen mit Russland weiter äußerst skeptisch gegenüber. Präsidentenberater Mychajlo Podoljak hat jetzt noch einmal bekräftigt, dass er Verhandlungen mit Putin für ein gefährliches Spiel halte, das nicht zum Ende des Krieges führen werde. „Verhandlungen mit Russland sind wie ein ‚Russisch-Roulette‘-Spiel mit voller Kammer und fatalem Ausgang für alle. Fortsetzung von Krieg, Terror und krimineller Erpressung“, schrieb Podoljak auf Twitter. Präsident Selenskyj habe die wichtigsten Bedingungen bereits genannt: Verhandlungen seien erst dann möglich, wenn Russland alle widerrechtlich besetzten Gebiete in der Ukraine geräumt habe.

+++ 11.30 Uhr: Russische Truppen versuchen offenbar, die Stadt Bachmut im Gebiet Donezk zu stürmen. Das teilte Luhansk-Gouverneur Serhij Haidai mit. Russische Streitkräfte setzen demnach Luftfahrt und Artillerie gegen zivile und militärische Gebiete ein. Die Feindseligkeiten dauern angeblich noch immer an.

News zum Ukraine-Krieg: Charkiw unter Beschuss

+++ 09.30 Uhr: Russische Streitkräfte haben am Morgen erneut die Stadt Charkiw beschossen. Dies gab Bürgermeister Ihor Terekhov im Messengerdienst Telegram bekannt. Nach seinen Angaben begann der Angriff auf drei Bezirke der zweitgrößten ukrainischen Stadt um 05:44 Uhr. Ein Wohnhaus sei beschädigt, eine Person verletzt worden.

Laut Informationen des britischen Geheimdienstes ist Charkiw seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine am häufigsten beschossen worden. Die russischen Streitkräfte versuchen demnach „wahrscheinlich, die Ukraine zu zwingen, beträchtliche Kräfte an dieser Front zu halten, um zu verhindern, dass sie anderswo als Gegenangriffstruppe eingesetzt werden.“

Update vom Freitag, 19. August, 09.20 Uhr: Der Ukraine-Krieg verläuft für Russland anders als erwartet. Nun scheint es sogar so, dass der russische Vormarsch gestoppt worden ist. Jedenfalls berichtete die US-amerikanische Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW), dass die russischen Truppen zum ersten Mal seit dem 6. Juli keine Gebietsgewinne in der Ukraine erzielt hätten.

News zum Ukraine-Krieg: Drohnen über der Krim abgeschossen

Erstmeldung vom Freitag, 19. August: Kiew – Es ist der 177. Tag im Ukraine-Krieg. Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim hat die russische Flugabwehr an zwei strategisch wichtigen Orten Drohnen abgeschossen. Der örtliche Gouverneur Michail Raswoschajew teilte mit, dass es am 18. August einen Verteidigungseinsatz am größten Militärflugplatz der Krim, Belbek bei Sewastopol, gegeben habe. Auch über der Stadt Kertsch sollen Explosionen und Flugabwehr zuhören gewesen seien. Dort wurde angeblich ebenfalls eine Drohne abgeschossen. Bei Kertsch verbindet die strategisch wichtige Straßen- und Eisenbahnbrücke die Krim mit dem russischen Festland.

Die ukrainische Armee habe ein Recht darauf, russische Militärobjekte auf der Krim zu vernichten, sagte Präsidentenberater Mychajlo Podoljak im Fernsehen. Die Kiewer Führung hat nicht offiziell die Verantwortung für die wachsende Zahl von Explosionen und Zwischenfällen auf der Krim übernommen. Gleichzeitig ist deutlich, dass die Ukraine die russische Armee auf der bislang unantastbaren Halbinsel, die als militärisches Aufmarschgebiet dient, unter Druck setzt.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj appelliert in Lemberg

Im russischen Gebiet Belgorod brannte ein Munitionsdepot dicht an der Grenze zur Ukraine aus. Die Vorfälle weit hinter der eigentlichen Front ereigneten sich nur wenige Stunden nach einem Gipfeltreffen von Ukraine, Vereinten Nationen und der Türkei in Lwiw (Lemberg). Dort wurden mögliche Verhandlungen über ein Kriegs-Ende diskutiert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigte, dass Verhandlungen erst möglich seien, wenn Russland alle widerrechtlich besetzten Gebiete in der Ukraine geräumt habe.

Dazu gehöre auch das Atomkraftwerk in Saporischschja. Die russischen Truppen müssten das AKW sofort und bedingungslos räumen, forderte Selenskyj. „Die Welt hat die Macht, dies durchzusetzen.“ Sonst könne man alle internationalen Rechtsakte zur Atom- und Strahlensicherheit vergessen. „Russland zerstört diese internationale Ordnung.“ Selenskyj sehe außerdem keine „objektiven Hindernisse“ für die Spezialisten der Internationalen Atom-Energiebehörde (IAEA), zum Kraftwerk zu gelangen. Die Reise werde „sehr schnell und insgesamt sicher auf legalem Weg durch das freie Territorium unseres Staates zur Station“ führen.

News zum Ukraine-Krieg: Droht ein Anschlag am Atomkraftwerk Saporischschja?

Sowohl das russische Verteidigungsministerium als auch der ukrainische Militärgeheimdienst veröffentlichten bedrohliche Warnungen, dass die jeweils andere Seite für Freitag Sabotageakte im AKW Saporischschja plane. Mitteilungen aus Kiew zufolge hätten die russischen Besatzer einen unerwarteten arbeitsfreien Tag für den Freitag angekündigt. Nur die Bedienungsmannschaft solle im AKW verbleiben, allen anderen sei der Zutritt untersagt worden.

Dazu kursiert im Internet ein verifiziertes Video, das angeblich russische Militärlastwagen in einer Halle neben einem Reaktor zeigt. Das größte AKW Europas war in den letzten Tagen immer wieder das Ziel von Raketenbeschüssen geworden, wofür Russland und Ukraine einander verantwortlich machen. (aa/dpa)