Schwere Explosion erschüttert Krim – Selenskyj-Sprecherin bestätigt Vorfall

Von: Nail Akkoyun, Franziska Schwarz, Andreas Apetz

Auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim kommt es offenbar zu einer Explosion. Die USA hoffen auf chinesische Vermittlungen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Nach Explosion : Im russischen Grenzgebiet entgleist ein Güterzug

: Im russischen Grenzgebiet entgleist ein Güterzug Putin dankt für Unterstützung aus „neuen Regionen“ : Kreml beschäftigt sich mit Wiederaufbau

dankt für Unterstützung aus : Kreml beschäftigt sich mit Wiederaufbau Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 2. Mai, 22.10 Uhr: Auf der von Russland besetzten Krim ist es offenbar zu einer Explosion gekommen. Darüber berichten neben mehreren Telegram-Kanälen auch der Radiosender Radio Swoboda/Liberty. Den Angaben zufolge ereignete sich die Explosion in einer ehemaligen Ausbildungsstätte des ukrainischen Militärs nahe dem Dorf Schkolnoje – nur wenige Kilometer vom Flughafen Simferopol entfernt. Auf Twitter bestätigte Julia Mendel, eine Sprecherin des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, den Vorfall und postete ein Foto der angeblichen Explosion.

Ukraine-News: Erneut Zug in russischem Grenzgebiet nach Explosion entgleist

Update vom 2. Mai, 20.44 Uhr: Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ist im russischen Grenzgebiet nahe der Ukraine ein Güterzug nach einer Explosion entgleist. In der Region Brjansk seien unweit der Siedlung Belye Berega am Dienstagabend eine Lokomotive und rund 20 Waggons „wegen illegaler Eingriffe in die Arbeit des Eisenbahnverkehrs“ von den Schienen abgekommen, teilte die russische Eisenbahn RZD auf Telegram mit.

Der Gouverneur von Brjansk, Alexander Bogomas, schrieb von einem „unbekannten Sprengkörper“, der explodiert sei. Verletzt worden sei ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Bereits am Montag war in derselben Region ein Zug entgleist, nachdem Unbekannte die Schienen gesprengt hatten.

Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt Schützengräben und eingesetzte Fahrzeuge im Norden von Armjansk auf der Krim. © dpa/Maxar Technologies via AP

Ukraine-News: Washington hofft auf chinesische Vermittlungen

Update vom 2. Mai, 18.30 Uhr: Nicholas Burns, US-Botschafter in China, hat erklärt, dass Peking Moskau dazu „drängen“ könnte, den Ukraine-Krieg zu beenden. Dies berichtet CNN. „Was wir von China erwarten, ist, dass es Russland zum Rückzug seiner Truppen drängt, damit die Ukraine ihr gesamtes Territorium zurückerhält und in jeder Hinsicht wieder souverän sein kann“, sagte der amerikanische Diplomat.

Laut Burns könnte China Russland dazu bewegen, die Bombardierung ukrainischer Schulen, Krankenhäuser und Wohnhäuser einzustellen. „Wir haben gerade in den letzten ein oder zwei Monaten einen enormen Verlust an Menschenleben durch diese bösartigen russischen Luftangriffe und Drohnenangriffe auf ukrainische Zivilisten erlebt. Ich bin sicher, das ist es, was die europäischen Länder wollen, und dass es auch das ist, was die Ukraine von China will,“ fügte er hinzu.

Ukraine-News: Russischer Verteidigungsminister lobt heimische Rüstungsindustrie

Update vom 2. Mai, 16.37 Uhr: „Insgesamt erfüllt die Rüstungsindustrie die Bedürfnisse der Armee und Flotte“, ließ Verteidigungsminister Sergej Schoigu nun auf dem Telegram-Kanal der Behörde mitteilen. Die russischen Truppen seien entlang der gesamten Front aktiv. „Trotz der beispiellosen militärischen Unterstützung durch westliche Länder erleidet der Feind schwere Verluste“, sagte Schoigu Tass zufolge bei einer Telefonkonferenz mit Militärs.

Schoigus Aussage dürfte als Antwort auf die jüngsten Klagen von Jewgeni Prigoschin über mangelnde Versorgung mit Munition gedacht sein. Das Verhältnis zwischen dem Chef der Wagner-Söldner und Schoigu gilt als gespannt. Prigoschin erlaubt sich als kremlnaher Oligarch scharfe Kritik am Verteidigungsministerium.

Ukraine-News: Putin dankt für Unterstützung aus „neuen Regionen“

Update vom 2. Mai, 15.46 Uhr: Wladimir Putin hat bei einer Videokonferenz mit Mitarbeiten in Mariupol den Menschen in den besetzten russischen Regionen gedankt, und zwar für ihre Unterstützung bei den „Restaurierungsbemühungen“. Das berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Der Kremlchef sprach dabei nur von den „neuen Regionen“.

„Ich habe keinen Zweifel, dass die Aufgaben durch gemeinsame Anstrengungen bewältigt werden können. Dafür haben wir alle Ressourcen, Erfahrungen und Kompetenzen“, zitierte Tass Putin. Mariupol war im Mai 2022 nach einer monatelangen Belagerung von russischen Truppen eingenommen worden. Große Teile der Stadt wurden dabei zerstört.

Ukraine-News: Kiew setzt auf Angriffsbrigaden und Munitionsvorräte

Update vom 2. Mai, 14.59 Uhr: Um verlorenes Territorium zurückzuerobern, hat die Ukraine der Regierung zufolge Angriffsbrigaden ausgebildet und Munitionsvorräte angelegt. Zudem habe die Armee versucht, die eigenen Truppen zu schonen und die des Gegners an der Front zu erschöpfen. Das berichtete nun die Nachrichtenagentur AFP.

Generell sei die hügelige Region um Bachmut schwieriger für den Einsatz von Panzern als die Gebiete um Cherson und Saporischschja mit ihren weiten landwirtschaftlichen Ebenen, sagte ein ukrainischer Panzerführer der AFP. Beobachter vermuten, dass die geplante Frühjahrsoffensive dort im Süden starten könnte.

Ukraine-News: Russland beziffert ukrainische Verluste im April auf 15.000 Soldaten

Update vom 2. Mai, 13.18 Uhr: Russland hat neue Zahlen zu den Verlusten des ukrainischen Militärs veröffentlicht. „Allein im vergangenen Monat haben sie mehr als 15.000 Mann verloren“, teilte das russische Verteidigungsministerium auf Telegram mit. Zudem habe die russische Armee im April, acht Flugzeuge, 277 Drohnen und 430 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge sowie 225 Artilleriegeschütze der ukrainischen Seite abgeschossen. Unabhängig lassen sich die Aussagen nicht überprüfen.

In der Vergangenheit ist Moskau wiederholt mit überhöhten Angaben zu feindlichen Verlusten aufgefallen. So wollte es bis Anfang Mai 413 feindliche Flugzeuge abgeschossen haben – zu Kriegsbeginn hatte die Ukraine Medien zufolge dabei gerade einmal 124 Kampf- und Trainingsflugzeuge sowie 63 Transportmaschinen. Aus dem Westen hat das Land seither nur vereinzelt Restbestände sowjetischer Flugtechnik erhalten.

Ukraine-News: Russland meldet „schwere Schläge auf gesamter Frontlinie“

Update vom 2. Mai, 12.55 Uhr: Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu betonte, sein Land füge der Ukraine auf der „gesamten Frontlinie schwere Schläge“ zu. Gleichzeitig mahnte er an, die Lieferung von Waffen sei entscheidend für den Erfolg der von Moskau als „besondere Militäroperation“ bezeichneten Maßnahme.

Bei einem Treffen mit hochrangigen russischen Militärs sagte Schoigu, dass die russischen Streitkräfte an Kampfhandlungen „entlang der gesamten Kontaktlinie“ beteiligt seien und nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen „beispiellose militärische Unterstützung aus dem Westen“ kämpfen würden.

Schoigu fügte hinzu, Russland greife erfolgreich ukrainische Waffendepots an, in denen vom Westen gelieferte Waffen gelagert würden, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Ukraine-News: Russland attackiert gezielt Wohngebiete

Update vom 2. Mai, 10.40 Uhr: Die Ukraine hat Russland eine veränderte Taktik mit gezielten Raketenangriffen auf Wohngebiete vorgeworfen. „Es gibt keinen Zweifel daran, dass sie direkte Angriffe eben auf zivile Mehrfamilienhäuser oder Orte ausführen, an denen es viele Häuser der Zivilbevölkerung gibt“, sagte der Berater des Präsidentenbüros Mychajlo Podoljak in der Nacht zum Dienstag im ukrainischen Fernsehen. Moskau wolle dadurch unter anderem eine verfrühte Gegenoffensive Kiews provozieren. Dazu wolle der Kreml testen, ob die Ukraine in der Lage sei, den eigenen Luftraum zu schützen.

In den vergangenen Tagen hatte es mehrere russische Raketenangriffe mit zivilen Opfern gegeben. Insbesondere in Uman forderte ein Raketeneinschlag in einem Wohnhaus am Freitag viele Todesopfer. Auch in der Stadt Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk haben russische Marschflugkörper schwere Schäden verursacht und mindestens zwei Menschen getötet. Kiew bestreitet, dass dabei militärische Ziele getroffen wurden.

Ukraine-News: Munitionsknappheit führt zu internen Streitigkeiten in Russland

Update vom 2. Mai, 10.00 Uhr: Nach Einschätzung britischer Geheimdienste verfügt Russland nicht über genügend Munition, um bei Offensiven in der Ukraine entscheidende Fortschritte zu erzielen. Moskau räume der Stärkung der Rüstungsindustrie zwar oberste Priorität ein, hieß es am Dienstag im Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums – die Branche werde dem hohen Kriegsbedarf jedoch weiterhin nicht gerecht.

Russlands politische Führung verlange Erfolge auf dem Schlachtfeld, während die für die Logistik verantwortlichen Führungskräfte auf der Strecke blieben, hieß es. Als Beispiel dafür nennen die Briten die kürzliche Entlassung des Vize-Verteidigungsministers Michail Misinzew, der acht Monate lang für die materielle und technische Versorgung der Armee zuständig war. In der vergangenen Woche wurde seine Auswechslung bestätigt, seine Aufgabe hat nun Generaloberst Alexej Kusmenkow übernommen, bislang stellvertretender Direktor der Nationalgarde.

Die Munitionsknappheit führe außerdem zu internen Streitigkeiten, vor allem zwischen der Armee und dem Chef der berüchtigten russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin.

Ukraine-News: Ukraine veröffentlicht aktuelle Zahlen

Update vom 2. Mai, 8.30 Uhr: Die Streitkräfte der Ukraine haben vom 24. Februar 2022 bis zum 2. Mai 2023 rund 191.420 russische Soldaten in der Ukraine kampfunfähig gemacht, darunter 460 allein am vergangenen Tag. Das teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf seiner Facebook-Seite mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Hier die Zahlen, in Klammern die Veränderungen zum Vortag.

Soldaten: bislang insgesamt etwa 191.420 (+460)

bislang insgesamt etwa 191.420 (+460) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7193 (+1)

7193 (+1) Panzer: 3701 (+1)

3701 (+1) Artilleriesysteme: 2930 (+9)

2930 (+9) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 2477 (+1)

2477 (+1) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5851 (+6)

5851 (+6) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 2. Mai. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Erstmeldung vom 1. Mai: Kiew – Das regelmäßige Ukraine-Krieg-Update aus Großbritannien findet weltweit Beachtung. Seit Beginn der Gefechte veröffentlicht das Verteidigungsministerium in London Informationen zum Kriegsverlauf – unter Berufung auf seine Geheimdienste.

Ukraine-News: Russland baut gewaltige Abwehranlagen – auch im eigenen Land

Im Ukraine-Krieg hat Russland nach Angaben britischer Geheimdienste starke Verteidigungsanlagen an der Front, aber auch in besetzten ukrainischen Gebieten und teils tief im eigenen Land errichtet. „Bilder zeigen, dass Russland besondere Anstrengungen unternommen hat, um die nördliche Grenze der besetzten (ukrainischen Halbinsel) Krim zu befestigen“, teilte das britische Verteidigungsministerium nun mit.

Zudem seien Hunderte Kilometer Schützengräben auf international anerkanntem russischen Territorium ausgehoben worden, darunter in den Gebieten Belgorod und Kursk, die an die Ukraine grenzen.

In London wurden zwei mögliche Begründungen für die Defensivanlagen genannt. „Die Abwehranlagen unterstreichen die tiefe Besorgnis der russischen Führung, dass die Ukraine einen großen Durchbruch erzielen könnte“, hieß es. „Einige Arbeiten wurden aber wahrscheinlich von lokalen Kommandeuren und Politikern in Auftrag gegeben, um die offizielle Linie zu unterstützen, dass Russland von der Ukraine und der Nato „bedroht“ wird.“

(frs/nak mit Material der dpa)