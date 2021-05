Bundestag verbietet grausames „Küken-Schreddern“ - doch nun schlagen Zoos Alarm

Das umstrittene routinemäßige Töten von männlichen Küken in deutschen Brütereien soll 2022 ein Ende haben. Müssen dann vermehrt andere Tiere als Futtermittel sterben?

Berlin - Es ist eine jahrelange Debatte, die mit dem Beschluss von Donnerstagabend im Bundestag* nun enden soll: Massenhaftes Kükentöten in der Legehennenhaltung soll ab 1. Januar 2022 nicht mehr erlaubt sein. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu hitzigen Diskussionen rund um das „Kükenschreddern“ oder Kükentöten mit CO2 - wobei die zweite Art bisher deutlich häufiger praktiziert wurde. So steht es jedenfalls im Begleittext zum neuen Gesetz.

Hintergrund der Praxis sind rein wirtschaftliche Erwägungen: Pro Jahr schlüpfen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes neben 45 Millionen weiblichen Legeküken auch rund 45 Millionen männliche Küken in Deutschland. Doch Hähne legen keine Eier. Und weil sie zudem nicht viel Fleisch ansetzen, eignen sie sich auch nicht als Masttiere. Kurz nach dem Schlüpfen werden die Küken deshalb getötet und als Tierfutter verwendet, wie die Verbraucherzentrale erklärt.

Das nun verabschiedete Gesetz von Agrarministerin Julia Klöckner (CDU*) soll dies verhindern. Vielmehr sollen Verfahren zum Einsatz kommen, mit denen das Geschlecht bereits im Ei bestimmt* wird. So sollen Küken gar nicht erst schlüpfen müssen. Klöckner sprach in der Bundestagsdebatte von einem „Meilenstein für den Tierschutz“. Das Verbot des Kükentötens dürfe aber keinem Berufsverbot gleichkommen. Deshalb werde der Branche mit einem Spektrum von Alternativmethoden die Möglichkeit gegeben, „Tierwohl und Ökonomie unter einen Hut zu bringen“.

Kükentöten in Deutschland: Linken-Fraktionschefin nennt Gesetz eine „Scheinlösung“

Obwohl auch AfD* und Grüne* für das Gesetz stimmten, kam aus der Opposition deutliche Kritik: So warnten AfD und FDP*, ein nationaler Alleingang führe zur Abwanderung der Branche ins Ausland. Linken* und Grünen geht das Gesetz hingegen nicht weit genug. Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali nannte es eine „Scheinlösung“, die Küken nicht erst nach dem Schlüpfen zu töten, sondern kurz davor.

Der Deutsche Tierschutzbund kritisierte das Verbot als zu spät und zu schwach. Es sei richtig, „den millionenfachen Mord an männlichen Küken aus rein ökonomischem Antrieb zu beenden“, sagte Präsident Thomas Schröder. Wer Tierschutz konsequent denke und gesellschaftliche Akzeptanz wünsche, müsse aber auch „das Leid der Legehenne als Eierproduktionsmaschine beenden“.

Das Aussortieren von Eiern könne nur eine Übergangslösung sein, befand Olaf Bandt vom BUND gegenüber den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Nötig sei ein grundlegender Umbau der Tierhaltung mit anderen Zuchtzielen und besseren Haltungsbedingungen. „In der Hühnerhaltung muss zukünftig konsequent auf sogenannte Zweinutzungshühner gesetzt werden, die Eier legen und Fleisch liefern können.“

Artgerechtes Futtermittel bricht weg? Zoos alarmiert - andere Tiere statt Küken müssen herhalten

Ein ganz anderes Problem sehen Tierhalter und Zoos: Nach eigener Aussage fehlt ihnen nach dem Verbot ein wichtiges, artgerechtes Futtermittel für verschiedene Fleisch- und Allesfresser, berichtet RND. Viele Reptilien, Amphibien, Raubvögel und Säugetiere seien betroffen. Zoos müssen nach Aussage von Fachtierarzt für Zoo- und Gehegetiere Dominik Fischer dann „andere Futtertiere von geringer Körpergröße“ verfüttern, also beispielsweise Wachteln, Fische, Mäuse oder Meerschweinchen. Denn für manche Tierarten seien Jungküken ein „ernährungsphysiologisch ausgewogenes, biologisch sinnvolles und artgerechtes Futtermittel“.

Das generelle Tötungsverbot fördere „den Import von Küken zu Futterzwecken nach Deutschland aus dem europäischen Ausland“, fürchtet der Präsident des Verband der Zoologischen Gärten, Jörg Junhold. „Dies ist nicht nur unehrlich, sondern auch ökologisch und finanziell unlogisch“, erklärte er dem RND. Zwar würden sich die Direktoren der deutschen Zoos uneingeschränkt zum Tierschutzgedanken bekennen. Nach Ansicht Junholds hätte es lediglich einer Klarstellung bedurft, dass das Töten von überzähligen Jungtieren aus rein wirtschaftlichen Gründen nicht erlaubt ist. „Die sollte zudem für alle Tierarten gelten, oder was macht ein Küken wertvoller als Nacktmäuse oder Kälber?“

Konsequenzen des Verbots der Kükentötung in Deutschland - Supermärkte rüsten um

Die großen Lebensmittelhändler stellen mittlerweile schon die Weichen für den Ausstieg aus der Kükentötung in Form einer entsprechenden Umstellung ihres Warensortiments. Bei einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur berichteten Edeka, Rewe, Aldi, Lidl und Kaufland, ihre Vorbereitungen auf das geplante gesetzliche Verbot liefen auf Hochtouren. Die Discounter und Supermärkte werden nach eigenen Angaben verstärkt Eier mit der Aufschrift „ohne Kükentöten“ in die Läden bringen.

Übrigens: Das Gesetz von Ministerin Klöckner sieht in einer zweiten Stufe ab 1. Januar 2024 weitere Regelungen vor, um Schmerzen für den Embryo zu vermeiden. Dann sollen Methoden zur Geschlechtserkennung im Ei nur noch erlaubt sein, wenn sie schon in einem früheren Stadium des Brütens eingesetzt werden. Mit dem Gesetz muss sich abschließend noch der Bundesrat* befassen, der das Vorhaben verzögern, aber nicht stoppen kann. (cibo/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

