Wechsel zur SPD: Lafontaine-Feind verlässt die Linke – Bröckelt jetzt der Fraktionsstatus?

Von: Kilian Beck

Teilen

Der langjährige Bundestagsabgeordnete der Linken Thomas Lutze verlässt die Fraktion. © IMAGO/Janine Schmitz/photothek.de

Der Linken-Bundestagsabgeordnete Thomas Lutze will zur SPD wechseln. Der Fraktionsstatus im Bundestag wackelt. Sahra Wagenknecht treibt die Abspaltung voran.

Berlin/Saarbrücken – Der langjährige Bundestagsabgeordnete Linkspartei, Thomas Lutze, wechselt wohl zur SPD. Das bestätigte er am Sonntag der Saarbrücker Zeitung. „Ich werde noch heute Abend meinen Austritt erklären“, sagte Lutze der Zeitung. Er begründete den Austritt damit, dass die Linke schon lange kein „linkes Korrektiv“ mehr sei. Verlässt er die Fraktion, säßen nur noch 38 Abgeordnete für die Linke im Bundestag. Den Fraktionsstatus verlöre sie bei 37 Abgeordneten.

Wagenknechts Pläne trieben Lutze aus der Fraktion

Lutze betonte, dass Sahra Wagenknechts Pläne für eine eigene Partei seine Entscheidung beeinflusst hätten: Er habe nicht „das Zünglein an der Waage“ seien wollen, dass die Linke den Fraktionsstatus koste. Deshalb habe er sich vor einem immer wahrscheinlicher werdenden Austritt Wagenknechts für den Wechsel entschieden. Mit der ehemaligen Fraktionsvorsitzenden könnten mehrere Abgeordnete die Fraktion verlassen. Das würde die Partei den Fraktionsstatus und dadurch viel Geld und einige Möglichkeiten im parlamentarischen Betrieb verlieren.

Saar-SPD: „Lutze wird nicht Mitglied“

Der saarländische SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Petry bestätigte der Saarbrücker Zeitung am Sonntag das Gespräch zwischen Fraktionschef Mützenich (SPD) und Noch-Linken-Mitglied Lutze. Seien die formellen Voraussetzungen erfüllt, werde man Lutze „kollegial“ in der SPD-Fraktion aufnehmen. Allerdings habe man weiter „keinerlei Zusagen oder Versprechungen gemacht“. Formal braucht Lutze ein SPD-Parteibuch, um Mitglied der Bundestagsfraktion werden zu können. Ein Sprecher der saarländischen SPD sagte der Zeitung am Sonntag: „Thomas Lutze wird nicht Mitglied der Saar-SPD werden.“ Man wolle sich keine Konflikte aus der Saar-Linken „importieren“. Lutze kann selbstverständlich auch in einen anderen Landesverband der SPD eintreten.

Oskar Lafontaine verkündete eigentlich das Ende seiner politischen Karriere. © IMAGO / Herrmann Agenturfotografie

Langer Streit mit Oskar Lafontaine

Thomas Lutze war von 2019 bis 2022 Landesvorsitzender Linken im Saarland und sitzt seit 2009 im Bundestag. Er gilt als einer der härtesten Rivalen Oskar Lafontaines – Sahra Wagenknechts Ehemann – innerhalb der Partei. Ihr Streit gipfelte im vergangenen Jahr in Lafontaines Austritt aus der Linkspartei. Laut dem Nachrichtenmagazin Spiegel ging es dabei auch um den Vorwurf Lutze habe ein „Betrugssystem“ durch den „Kauf von Mitgliedern“ betrieben, um sich Unterstützung zu sichern. 2022 stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren in der Sache.

Sahra Wagenknecht (Linke) ist „sehr weit fortgeschritten“ in ihren Plänen sich von der Linken abzuspalten. © IMAGO

Wagenknecht-Umfeld gründet Verein – zur Vorbereitung der Parteigründung?

Der Abgang Lutzes befeuert die Spaltungstendenzen in der Partei nur weiter. Gregor Gysi sagte unlängst der Frankfurter Rundschau, Wagenknecht sei bei ihren Plänen zur Parteigründung „sehr weit fortgeschritten“. Der Stern berichtete am Freitag über eine Vereinsgründung in ihrem Umfeld. Der Verein „BSW - Für Vernunft und Gerechtigkeit“ könne zur Vorbereitung einer Parteigründung dienen. Das Kürzel „BSW“ stehe, laut dem Magazin, eventuell für „Bündnis Sahra Wagenknecht“.

Der Verein könne zur finanziellen und organisatorischen Vorbereitung einer Parteigründung Anfang 2024 genutzt werden. Keine:r der Beteiligten möchte sich dahingehend äußern. Wegen der staatlichen Parteienfinanzierung gilt es Beobachtern als unwahrscheinlich, dass die Partei noch dieses Jahr gegründet wird. Gründeten Wagenknecht und ihr Umfeld dieses Jahr noch, so würde das, erhebliche Einbußen bei der Parteieinfinanzierung bedeuten.